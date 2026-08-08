ЗРИНЬИ, Зрини Миклош

ЗРИНЬИ, ЗРИНИ МИКЛОШ - венгерский и хорватский по­литический и во­енный дея­тель, по­эт.

Пра­внук М. Зри­ньи. Ра­но оси­ро­тев, Зриньи вос­пи­ты­вал­ся опе­ку­ном, ие­зуи­том , венгерским государственным дея­те­лем и пи­са­те­лем П. Паз­ма­нем. Учил­ся в Ве­не, Трна­ве, университетах Ита­лии. С 1647 года бан Хор­ва­тии. Уча­ст­ник Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов (вое­вал в Венг­рии, Гер­ма­нии, Че­хии и Мо­ра­вии, удо­сто­ен зва­ния «ге­не­ра­ла всех хорватских войск»), а так­же ав­ст­ро-ту­рец­ких войн XVI-XVIII веков (осо­бен­но от­ли­чил­ся в 1652-1553, 1655-1657, 1660-1664 годах). В 1661 году на реке Му­ра вы­стро­ил кре­пость Но­ви-Зрин. В 1663 году от­ра­зил турецкое втор­же­ние в Шти­рию, в 1664 году от­тес­нил турецкие вой­ска к Осие­ку, где сжёг т. н. мост Су­лей­ма­на, стра­те­ги­че­ски важ­ный объ­ект, ис­поль­зо­вав­ший­ся тур­ка­ми для про­дви­же­ния в глубь Ев­ро­пы. За­слу­ги Зриньи по за­щи­те ин­те­ре­сов хри­сти­ан­ст­ва по­лу­чи­ли вы­со­кую оцен­ку па­пы Рим­ско­го, за рат­ные под­ви­ги испанский ко­роль Фи­липп IV на­гра­дил Зриньи ор­де­ном Зо­ло­то­го Ру­на. Вы­сту­пил про­тив за­клю­че­ния ав­ст­ро-турецкого Вар­шав­ско­го ми­ра 1664 года, на­стаи­вая на про­дол­же­нии вой­ны. С 1655 года ли­дер венгерской национальной пар­тии. Кри­ти­ко­вал аб­со­лю­ти­ст­скую по­ли­ти­ку Габс­бур­гов, счи­тал, что вос­ста­нов­ле­ние не­за­ви­си­мо­го венгерского го­су­дар­ст­ва воз­мож­но при ус­ло­вии са­мо­стоя­тель­но­го, без по­мо­щи Габс­бур­гов, ос­во­бо­ж­де­ния венг­ров от турецкого гос­под­ства. По­гиб на охо­те.

В со­чи­не­ни­ях по во­енному де­лу в ду­хе Н. Ма­киа­вел­ли, пуб­ли­ци­стическом трак­та­те «Раз­мыш­ле­ния о ко­ро­ле Ма­тиа­ше» («Mátyás király életéröl való elmélke­dések», 1655 год), пам­фле­те «Це­леб­ное сред­ст­во про­тив ту­рец­ко­го дур­ма­на» («Az török áfium ellen való orvosság», 1661 год), а так­же в по­эзии от­стаи­вал идеи национальной не­за­ви­си­мо­сти Венг­рии. Ли­рические сти­хи, а так­же эпи­грам­мы (не опубликованы; со­хра­ни­лись в ру­ко­пис­ных ко­дек­сах) со­чи­нял с 1645 года; пе­ча­тал­ся с 1651 года. В по­эзии Зриньи ощу­ща­ет­ся влия­ние Л. Арио­сто, Т. Тас­со, Дж. Ма­ри­но, Б. Ба­лаш­ши. Глав­ное литературное сочинение Зриньи - эпическая по­эма в сти­ле ба­рок­ко «Си­гет­ское бед­ст­вие» («Szigeti ves­zedelem», создана в 1647-1648 годах, опубликована в 1651 году) о ге­ро­ической за­щи­те от ту­рок кре­по­сти Си­гет­вар (1566 год), где венгерский гар­ни­зон воз­глав­лял пра­дед по­эта.

Его брат Пе­тар Зри­ньи (Пётр Зрин­ски) (06.06.1621 года, Врбо­вец - 30.04.1671 года, Ви­нер-Ной­штадт) в 1663-1664 годах вое­вал про­тив ту­рок во гла­ве венгерско-хорватских войск. По­сле смер­ти Мик­ло­ша Зриньи стал ба­ном Хор­ва­тии, что бы­ло за­кре­п­ле­но ре­ск­рип­том в 1668 году. Вме­сте со сво­им род­ст­вен­ни­ком Ф. К. Фран­ко­па­ном вёл борь­бу за рас­ши­ре­ние прав Хор­ва­тии в рам­ках им­пе­рии Габс­бур­гов . Пре­дан вен­ским пра­ви­тель­ст­вом су­ду по об­ви­не­нию в ан­ти­го­су­дар­ст­вен­ном за­го­во­ре и каз­нён вме­сте со свои­ми со­рат­ни­ка­ми. В 1673 году в тюрь­ме по­гиб­ла и его же­на Ка­та­ри­на.