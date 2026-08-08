ЗРИНЬИ, Зрини Миклош
ЗРИНЬИ, ЗРИНИ МИКЛОШ - венгерский и хорватский политический и военный деятель, поэт.
Правнук М. Зриньи. Рано осиротев, Зриньи воспитывался опекуном, иезуитом, венгерским государственным деятелем и писателем П. Пазманем. Учился в Вене, Трнаве, университетах Италии. С 1647 года бан Хорватии. Участник Тридцатилетней войны 1618-1648 годов (воевал в Венгрии, Германии, Чехии и Моравии, удостоен звания «генерала всех хорватских войск»), а также австро-турецких войн XVI-XVIII веков (особенно отличился в 1652-1553, 1655-1657, 1660-1664 годах). В 1661 году на реке Мура выстроил крепость Нови-Зрин. В 1663 году отразил турецкое вторжение в Штирию, в 1664 году оттеснил турецкие войска к Осиеку, где сжёг т. н. мост Сулеймана, стратегически важный объект, использовавшийся турками для продвижения в глубь Европы. Заслуги Зриньи по защите интересов христианства получили высокую оценку папы Римского, за ратные подвиги испанский король Филипп IV наградил Зриньи орденом Золотого Руна. Выступил против заключения австро-турецкого Варшавского мира 1664 года, настаивая на продолжении войны. С 1655 года лидер венгерской национальной партии. Критиковал абсолютистскую политику Габсбургов, считал, что восстановление независимого венгерского государства возможно при условии самостоятельного, без помощи Габсбургов, освобождения венгров от турецкого господства. Погиб на охоте.
В сочинениях по военному делу в духе Н. Макиавелли, публицистическом трактате «Размышления о короле Матиаше» («Mátyás király életéröl való elmélkedések», 1655 год), памфлете «Целебное средство против турецкого дурмана» («Az török áfium ellen való orvosság», 1661 год), а также в поэзии отстаивал идеи национальной независимости Венгрии. Лирические стихи, а также эпиграммы (не опубликованы; сохранились в рукописных кодексах) сочинял с 1645 года; печатался с 1651 года. В поэзии Зриньи ощущается влияние Л. Ариосто, Т. Тассо, Дж. Марино, Б. Балашши. Главное литературное сочинение Зриньи - эпическая поэма в стиле барокко «Сигетское бедствие» («Szigeti veszedelem», создана в 1647-1648 годах, опубликована в 1651 году) о героической защите от турок крепости Сигетвар (1566 год), где венгерский гарнизон возглавлял прадед поэта.
Его брат Петар Зриньи (Пётр Зрински) (06.06.1621 года, Врбовец - 30.04.1671 года, Винер-Нойштадт) в 1663-1664 годах воевал против турок во главе венгерско-хорватских войск. После смерти Миклоша Зриньи стал баном Хорватии, что было закреплено рескриптом в 1668 году. Вместе со своим родственником Ф. К. Франкопаном вёл борьбу за расширение прав Хорватии в рамках империи Габсбургов. Предан венским правительством суду по обвинению в антигосударственном заговоре и казнён вместе со своими соратниками. В 1673 году в тюрьме погибла и его жена Катарина.