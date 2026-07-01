ЗРИНЬИ, ИЛОНА

Зриньи (венг. Zrínyi, хорв. Zrinska), Илона (1643?, Озаль, совр. Хорватия — 18.02.1703, Никомидия, совр. Измит, Турция) — жена Ференца I Ракоци, во втором браке — Имре Тёкёли, мать Ференца II Ракоци.

Национальная героиня Венгрии и Хорватии. Происходила из знатного хорватского рода Зринских. Ее отец, Петр IV Зринский, был одним из организаторов заговора 1671 против Габсбургов , в котором сама З. принимала деятельное участие. После раскрытия заговора и казни отца, продолжила освободительную борьбу. В 1685—1688 совместно со вторым мужем И. Тёкёли и при поддержке Османской империи руководила венгерским антигабсбургским восстанием. В течение трех лет З. возглавляла оборону замка Мукачево, последнего оплота восстания, воодушевляя солдат собственным примером. Замок пал лишь в результате предательства. По мирному договору с Леопольдом I , З. передала право опеки над своим сыном Ференцем II императору, а сама удалилась в изгнание в Османскую империю, где и провела остаток жизни.

Лит.: Szentmihályiné S. M. Zrínyi Ilona. Bukarest, 1992; Lendvai P. Die Ungarn. Eine tausendjährige Geschichte. München, 2001.