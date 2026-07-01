ЗРИНЬИ
ЗРИНЬИ, Зрини Илона - деятель антигабсбургского освободительного движения венгров.
Дочь хорватского бана П. Зриньи, обезглавленного по обвинению в участии в антигосударственном заговоре.
В первом браке с кн. Ракоци Ференцом I родила сына, будущего кн. Трансильвании Ракоци Ференца II, которого у неё отняли и отдали на воспитание австрийским иезуитам.
Овдовев, в 1681 году вышла замуж за И. Тёкёя, возглавлявшего в 1678-1685 годы восстание куруцев на востоке Верхней Венгрии и в Трансильвании и создавшего на отвоёванных у Габсбургов территориях самостоятельное княжество.
Зриньи была одним из вдохновителей венгерского антигабсбургского движения. В 1685-1688 годы руководила обороной крепости Мункач (ныне г. Мукачево), осаждённой австрийскими войсками. После падения крепости содержалась под арестом в одном из венских монастырей.
В 1691 году была обменяна на австрийского ген. Хейслера, попавшего в плен к Тёкёю. Позднее вместе с мужем проживала в эмиграции в Турции.