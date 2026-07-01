ЗРИНЬИ

ЗРИНЬИ, Зри­ни Ило­на - деятель антигабсбургского освободительного движения венгров .

Дочь хорватского ба­на П. Зри­ньи, обез­глав­лен­но­го по об­ви­не­нию в уча­стии в ан­ти­го­су­дар­ст­вен­ном за­го­во­ре.

В пер­вом бра­ке с кн. Ра­ко­ци Фе­рен­цом I ро­ди­ла сы­на, бу­ду­ще­го кн. Тран­силь­ва­нии Ра­ко­ци Фе­рен­ца II, ко­то­ро­го у неё от­ня­ли и от­да­ли на вос­пи­та­ние австрийским ие­зуи­там .

Ов­до­вев, в 1681 году вы­шла за­муж за И. Тё­кёя, воз­глав­ляв­ше­го в 1678-1685 годы вос­ста­ние ку­ру­цев на вос­то­ке Верх­ней Венг­рии и в Тран­силь­ва­нии и соз­дав­ше­го на от­воё­ван­ных у Габс­бур­гов тер­ри­то­ри­ях са­мо­сто­ятельное кня­же­ст­во.

Зриньи бы­ла од­ним из вдох­но­ви­те­лей венгерского ан­ти­габс­бург­ско­го дви­же­ния. В 1685-1688 годы ру­ко­во­ди­ла обо­ро­ной кре­по­сти Мун­кач (ны­не г. Му­ка­че­во), оса­ж­дён­ной австрийскими вой­ска­ми. По­сле па­де­ния кре­по­сти со­дер­жа­лась под аре­стом в од­ном из вен­ских мо­на­сты­рей.

В 1691 году бы­ла об­ме­ня­на на австрийского ген. Хей­с­ле­ра, по­пав­ше­го в плен к Тё­кёю. Позд­нее вме­сте с му­жем про­жи­ва­ла в эмиг­ра­ции в Тур­ции.