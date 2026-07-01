ЗРЕНЯНИН
ЗРЕНЯНИН - город на севере Сербии, в автономном крае Воеводина.
Население 79,3 тысяч человек (2007 год). Расположен на берегах канализированной реки Бечей (бассейн Дуная). Узел автодорог.
Впервые упоминается в папской булле 1326 года под названием Бечкерек (Bečkerek), входил в состав Венгерского королевства. В 1403 году попал под власть сербского князя Стефана Лазаревича, который сделал Зренянин своей резиденцией. В 1551 году завоёван турками, в 1718 году вошёл в состав империи Габсбургов, был переименован в Великий Бечкерек (немецкий Großbetschkerek, венгерский Nagybecskerek). С 1849 года центр коронной земли Сербская Воеводина и Темешварский Банат, которая в 1860 году была присоединена к Венгрии. В 1918 году вошёл в Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В 1935 году переименован в Петровград (по имени сербского короля Петра I Карагеоргиевича); в 1946 году получил современное название в честь югославского партизана Ж. Зренянина Учи. В 2003-2006 годах в составе Сербии и Черногории, с 2006 года - Сербии.
Сохранились: церковь Успения Богородицы в стиле барокко (1744-1787 годы, с перерывами) с резным иконостасом (1785-1790 годы) и росписями (1815 год); церковь Введения Богородицы в стиле классицизма (1777 год) с резным иконостасом и иконами (1816-1817 годы; художник А. Теодорович), настенными росписями на сводах (1913 год; художник С. Алексич); здание Ратуши в стиле необарокко с элементами сецессии (1816-1820 годы, архитектор Й. Фишер; перестроено в 1885-1887 годах, архитекторы Д. Партош, О. Лехнер); евангелическая церковь в стиле классицизма (1837 год), католический собор Святого Иоанна Непомука (1864-1868 годы, архитектор С. Джорджевич), протестантская церковь (1891 год); в стиле неоренессанса - здания бывшей гостиницы «Воеводина» (1886 год), Академии торговли (1892 год, архитектор И. Киш), дворец Буковац (1905 год); здание суда (1906-1908 годы; архитекторы С. Эйнер, М. Рехмер); мосты - Малый (1904 год), Сухой (1962 год), Эйфеля (1904 год, заменён в 1969 году); памятник королю Петру I Карагеоргиевичу (1926 год, скульптор Р. Вальдек; восстановлен в 2004-2005 годах) и др.
Высшая техническая школа (1962 год), технический факультет «Михайло Пупин» (1974 год) Университета города Нови-Сад. Городская библиотека «Жарко Зренянин». Исторический архив (1947 год). Народный музей (1906 год; с 1966 года - в здании Финансовой палаты, 1893-1894 годы, архитектор И. Киш) с библиотекой (свыше 5 тысяч томов), художественная галерея (1958 год). Народный театр «Тоша Йованович» (1839 год, самое старое здание театра в Сербии).
В промышленности занято свыше 1/3 работающих. Важный центр переработки сельскохозяйственного сырья; крупнейшие предприятия - «Dijamant» (растит. масло, в т. ч. оливковое, маргарин), «Sećerana Zrenjanin» (сахар), «Mlekoprodukt» (молочные продукты). Производство мясных консервов, замороженных продуктов; предприятия крахмало-паточной, мукомольно-крупяной, пивоваренной промышленности и др.
Машиностроение и металлообработка: судоверфь фирмы «Begej»; производство паровых котлов и радиаторов водяного охлаждения для электростанций (завод «Radijator»), деталей электроприборов, металлоконструкций и др. (фабрика «Šinvoz», 1887 год), оборудования для нефте- и газоперерабатывающей промышленности (завод государственной компании «NIS-Naftagas»).
Химическая и химико-фармацевтическая промышленность: производство автомобильных шин (завод швейцарской компании «Tegum»), продукции бытовой химии и косметики (предприятия сербских фирм «Biser Kumane» и «Luxol»), лекарственных препаратов (фабрика «Jugoremedija») и др. Производво чулочно-носочных изделий, ковров, головных уборов, военной формы и спецодежды (в т. ч. для охоты и рыбной ловли), кожгалантерейных изделий, мебели. Развивается сеть предприятий сферы услуг, в т. ч. оптовой и розничной торговли, туристический бизнеса (в окрестностях города - охотничьи угодья, зоны отдыха и др.).