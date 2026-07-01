ЗРЕНЯНИН

ЗРЕНЯНИН - го­род на се­ве­ре Сер­бии, в ав­то­ном­ном крае Вое­во­ди­на.

Население 79,3 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гах ка­на­ли­зи­ро­ван­ной реки Бе­чей (бас­сейн Ду­ная). Узел ав­то­до­рог.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в пап­ской бул­ле 1326 года под названием Беч­ке­рек (Bečkerek), вхо­дил в со­став Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. В 1403 году по­пал под власть сербского князя Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ча, ко­то­рый сде­лал Зренянин сво­ей ре­зи­ден­ци­ей. В 1551 году за­воё­ван тур­ка­ми, в 1718 году во­шёл в со­став им­пе­рии Габс­бур­гов, был пе­ре­име­но­ван в Ве­ли­кий Беч­ке­рек (немецкий Großbetschkerek, венгерский Nagy­becs­kerek). С 1849 года центр ко­рон­ной зем­ли Серб­ская Вое­во­ди­на и Те­меш­вар­ский Ба­нат, ко­то­рая в 1860 году бы­ла при­сое­ди­не­на к Венг­рии. В 1918 году во­шёл в Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В 1935 году пе­ре­име­но­ван в Пет­ров­град (по име­ни сербского ко­ро­ля Пет­ра I Ка­ра­ге­ор­гие­ви­ча); в 1946 году по­лу­чил современное название в честь югославского пар­ти­за­на Ж. Зре­ня­ни­на Учи. В 2003-2006 годах в со­ста­ве Сер­бии и Чер­но­го­рии, с 2006 года - Сер­бии.

Со­хра­ни­лись: церковь Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы в сти­ле ба­рок­ко (1744-1787 годы, с пе­ре­ры­ва­ми) с рез­ным ико­но­ста­сом (1785-1790 годы) и рос­пи­ся­ми (1815 год); церковь Вве­де­ния Бо­го­ро­ди­цы в сти­ле клас­си­циз­ма (1777 год) с рез­ным ико­но­ста­сом и ико­на­ми (1816-1817 годы; художник А. Тео­до­ро­вич), на­стен­ны­ми рос­пи­ся­ми на сво­дах (1913 год; художник С. Алек­сич); зда­ние Ра­ту­ши в сти­ле не­оба­рок­ко с эле­мен­та­ми се­цес­сии (1816-1820 годы, архитектор Й. Фи­шер; пе­ре­строе­но в 1885-1887 годах, ар­хи­тек­то­ры Д. Пар­тош, О. Лех­нер); еван­ге­лическая церковь в сти­ле клас­си­циз­ма (1837 год), ка­то­лический со­бор Святого Ио­ан­на Не­по­му­ка (1864-1868 годы, архитектор С. Джорд­же­вич), про­тес­тант­ская церковь (1891 год); в сти­ле не­оре­нес­сан­са - зда­ния бывшей гос­ти­ни­цы «Вое­во­ди­на» (1886 год), Ака­де­мии тор­гов­ли (1892 год, архитектор И. Киш), дво­рец Бу­ко­вац (1905 год); зда­ние су­да (1906-1908 годы; ар­хи­тек­то­ры С. Эй­нер, М. Рех­мер); мос­ты - Ма­лый (1904 год), Су­хой (1962 год), Эй­фе­ля (1904 год, за­ме­нён в 1969 году); па­мят­ник ко­ро­лю Пет­ру I Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чу (1926 год, скульп­тор Р. Валь­дек; вос­ста­нов­лен в 2004-2005 годах) и др.

Выс­шая тех­ническая шко­ла (1962 год), тех­нический факультет «Ми­хай­ло Пу­пин» (1974 год) Университета города Но­ви-Сад. Городская библиотека «Жар­ко Зре­ня­нин». Ис­то­рический ар­хив (1947 год). Народный му­зей (1906 год; с 1966 года - в зда­нии Фи­нан­со­вой па­ла­ты, 1893-1894 годы, архитектор И. Киш) с биб­лио­те­кой (свыше 5 тысяч то­мов), ху­дожественная га­ле­рея (1958 год). Народный те­атр «То­ша Йо­ва­но­вич» (1839 год, са­мое ста­рое зда­ние те­ат­ра в Сер­бии).

В промышленности за­ня­то свыше 1/3 ра­бо­таю­щих. Важ­ный центр пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственного сы­рья; круп­ней­шие пред­при­ятия - «Dijamant» (рас­тит. мас­ло, в т. ч. олив­ко­вое, мар­гарин), «Sećerana Zrenjanin» (са­хар), «Mlekoprodukt» (мо­лоч­ные про­дук­ты). Про­изводство мяс­ных кон­сер­вов, за­мо­ро­жен­ных про­дук­тов; пред­при­ятия крах­ма­ло-па­точ­ной, му­ко­моль­но-кру­пя­ной, пи­во­ва­рен­ной промышленности и др.

Ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка: су­до­верфь фир­мы «Begej»; про­изводство па­ро­вых кот­лов и ра­диа­то­ров во­дя­но­го ох­ла­ж­де­ния для элек­тро­стан­ций (за­вод «Radijator»), де­та­лей элек­тро­при­бо­ров, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и др. (фаб­ри­ка «Šinvoz», 1887 год), обо­ру­до­ва­ния для неф­те- и га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (за­вод государственной ком­па­нии «NIS-Naftagas»).

Хи­мическая и хи­ми­ко-фар­ма­цев­тическая промышленность: про­изводство ав­то­мо­биль­ных шин (за­вод швейцарской ком­па­нии «Tegum»), про­дук­ции бы­то­вой хи­мии и кос­ме­ти­ки (пред­при­ятия сербских фирм «Biser Kuma­ne» и «Luxol»), ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов (фаб­ри­ка «Jugoremedija») и др. Про­изводво чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий, ков­ров, го­лов­ных убо­ров, во­енной фор­мы и спец­оде­ж­ды (в т. ч. для охо­ты и рыб­ной лов­ли), кож­га­лан­те­рей­ных из­де­лий, ме­бе­ли. Раз­ви­ва­ет­ся сеть пред­при­ятий сфе­ры ус­луг, в т. ч. оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли, ту­ри­стический биз­не­са (в ок­ре­ст­но­стях города - охот­ни­чьи уго­дья, зо­ны от­ды­ха и др.).

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