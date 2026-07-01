ЗОУДИТУ

ЗОУДИТУ (ЗАУДИТУ) - им­пе­рат­ри­ца Эфио­пии (1916-1930 годы).

Дочь императора Ме­не­ли­ка II . Взош­ла на трон в ре­зуль­та­те двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та и свер­же­ния императора Лид­жа Ия­су (про­воз­гла­ше­на им­пе­рат­ри­цей 27.09.1916 года). Ре­ген­том и на­след­ни­ком Зо­уди­ту стал сын двою­род­но­го бра­та Ме­не­ли­ка II Мэ­кон­ны­на - Тэ­фэ­ри Мэ­кон­нын (смотрите Хай­ле Се­лас­сие I), с ко­то­рым она де­ли­ла власть.

Бы­ла сто­рон­ни­цей со­хра­не­ния тра­диционных со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов, вы­сту­па­ла про­тив пре­об­ра­зо­ва­ний в стра­не, на не­об­хо­ди­мо­сти ко­то­рых на­стаи­вал Тэ­фэ­ри. С ук­ре­п­ле­ни­ем по­зи­ций по­след­не­го фак­ти­че­ски от­стра­не­на от управ­ле­ния, в 1928 году со­гла­си­лась на ко­ро­на­цию Тэ­фэ­ри не­гу­сом.