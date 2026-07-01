ЗОУДИТУ
ЗОУДИТУ (ЗАУДИТУ) - императрица Эфиопии (1916-1930 годы).
Дочь императора Менелика II. Взошла на трон в результате дворцового переворота и свержения императора Лиджа Иясу (провозглашена императрицей 27.09.1916 года). Регентом и наследником Зоудиту стал сын двоюродного брата Менелика II Мэконнына - Тэфэри Мэконнын (смотрите Хайле Селассие I), с которым она делила власть.
Была сторонницей сохранения традиционных социальных институтов, выступала против преобразований в стране, на необходимости которых настаивал Тэфэри. С укреплением позиций последнего фактически отстранена от управления, в 1928 году согласилась на коронацию Тэфэри негусом.