ЗОТОВ НИКИТА МОИСЕЕВИЧ
ЗОТОВ НИКИТА МОИСЕЕВИЧ - российский государственный деятель, наставник и учитель Петра I.
Отец К. Н. Зотова. Дворянин. Дьяк Челобитного (1673-1675, 1675/1676-1676/1677 годы), Сыскного (1676/1677 годы), Владимирского судного (1678-1679 год), Московского судного (1679/1680 годы) приказов. По преданию, представлен боярином П. Ф. Соковниным царице Н. К. Нарышкиной и с марта 1677 года обучал царевича Петра Алексеевича грамоте, чтению, знакомил его с Часословом, Псалтирью, Новым Заветом, рассказывал царевичу о деяниях русских князей и царей, сражениях.
В августе 1680 года направлен в составе русского посольства к крымскому хану Мурад-Гирею; участвовал в заключении Бахчисарайского мира 1681 года. В 1681/1682 годах дьяк Поместного приказа. Думный дьяк (1682 год). В 1689 году, во время обострения борьбы царя Петра I с царевной Софьей Алексеевной, был первым из думных дьяков, прибывших в Троице-Сергиев монастырь к царю.
Деятельный участник шутовских карнавальных забав Петра I - «сумасброднейшего всешутейшего и всепьянейшего собора»: назначен царём его главой («князь-папой», «князь-патриархом») с прозванием «Всешутейный отец Иоаникит, Преспургский, Кокуйский и Всеяузский патриарх». Участвовал в Азовских походах 1695-1696 годов (состоял у посольских дел).
Член комиссии по расследованию Стрелецкого восстания 1698 года. Думный дворянин и печатник (1701 год). Генерал-президент Ближней канцелярии (1701-1718 годы). В 1702-1703 годах участвовал в укреплении завоёванной шведской крепости Нотебург (ныне Шлиссельбург) и в строительстве одного из бастионов Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге (ныне «Зотов бастион»).