ЗОТОВ НИКИТА МОИСЕЕВИЧ

ЗОТОВ НИКИТА МОИСЕЕВИЧ - российский государственный дея­тель, на­став­ник и учи­тель Пет­ра I .

Отец К. Н. Зо­то­ва. Дво­ря­нин. Дьяк Че­ло­бит­но­го (1673-1675, 1675/1676-1676/1677 годы), Сы­ск­но­го (1676/1677 годы), Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го (1678-1679 год), Мо­с­ков­ско­го суд­но­го (1679/1680 годы) при­ка­зов. По пре­да­нию, пред­став­лен боя­ри­ном П. Ф. Со­ков­ни­ным ца­ри­це Н. К. На­рыш­ки­ной и с мар­та 1677 года обу­чал ца­ре­ви­ча Пет­ра Алек­сее­ви­ча гра­мо­те, чте­нию, зна­ко­мил его с Ча­со­сло­вом, Псал­ти­рью, Но­вым За­ве­том, рас­ска­зы­вал ца­ре­ви­чу о дея­ни­ях русских кня­зей и ца­рей, сра­же­ни­ях.

В августе 1680 года на­прав­лен в со­ста­ве русского по­соль­ст­ва к крым­ско­му ха­ну Му­рад-Ги­рею; уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии Бах­чи­са­рай­ско­го ми­ра 1681 года. В 1681/1682 годах дьяк По­ме­ст­но­го при­ка­за. Дум­ный дьяк (1682 год). В 1689 году, во вре­мя обо­ст­ре­ния борь­бы ца­ря Пет­ра I с ца­рев­ной Со­фьей Алек­се­ев­ной, был пер­вым из дум­ных дья­ков, при­быв­ших в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь к ца­рю.

Дея­тель­ный уча­ст­ник шу­тов­ских кар­на­валь­ных за­бав Пет­ра I - «су­ма­сброд­ней­ше­го все­шу­тей­ше­го и все­пья­ней­ше­го со­бо­ра»: на­зна­чен ца­рём его гла­вой («князь-па­пой», «князь-пат­ри­ар­хом») с про­зва­ни­ем «Все­шу­тей­ный отец Ио­а­ни­кит, Пре­спург­ский, Ко­куй­ский и Все­яуз­ский пат­ри­арх». Уча­ст­во­вал в Азов­ских по­хо­дах 1695-1696 годов (со­сто­ял у по­соль­ских дел).

Член ко­мис­сии по рас­сле­до­ва­нию Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1698 года. Дум­ный дво­ря­нин и пе­чат­ник (1701 год). Ге­не­рал-пре­зи­дент Ближ­ней кан­це­ля­рии (1701-1718 годы). В 1702-1703 годах уча­ст­во­вал в ук­ре­п­ле­нии за­воё­ван­ной шведской кре­по­сти Но­те­бург (ны­не Шлис­сель­бург) и в строи­тель­ст­ве од­но­го из бас­тио­нов Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не «Зо­тов бас­ти­он»).