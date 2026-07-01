ЗОСКАЛ

ЗОСКАЛ (Зоскалес; греч. Ζωσκάλης) - первый из известных правителей Аксумского царства .

Единственное упоминание о Зоскале, непосредственно связанное с наиболее ранним свидетельством об Аксуме, сохранилось в сочинении «Перипл Эритрейского моря», составленном неизвестным античным мореходом и торговцем приблизительно в 70-х годах I века по Р.Х.

Правитель Зоскал охарактеризован как «жадный до владений и склонный к излишествам, благородный же во всем остальном и начитанный в эллинских сочинениях». Знакомство царя с греческими текстами свидетельствует о двуязычии аксумской элиты и объясняет появление в Эфиопии (вплоть до середины IV века) составленных на этом языке надписей.

Зоскал владел обширными территориями вдоль берега Красного моря - «от мосхофагов до другой Варварийской страны», т.е. от южной части побережья современного Судана через всю Эритрею до Сомали. В частности, его владения включали Птолемаиду Охотничью и Адулис, а также внутренние области на Африканском Роге со столицей Аксумом и с важным центром торговли слоновой костью г. Колоэ.

Точная геэзская форма имени Зоскала не реконструирована. Наиболее вероятным представляется отождествление Зоскала с За-Хакли / За-Хэкле / За-Хакле в списках царей Аксума. Гипотезы Г. фон Виссмана о том, что Зоскал не имя, а титул, который носил зависимый от Аксумского царства правитель прибрежных земель (Zû-Sahlê), и Ф. Вильнёва о том, что Зоскал был царем Адулиса, а не Аксума, представляются сомнительными.