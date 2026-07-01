ЗОСИМА ЗОЙ ПАВЛОВИЧ

ЗОСИМА ЗОЙ ПАВЛОВИЧ - российский ку­пец, ме­це­нат, кол­лек­цио­нер.

По про­ис­хо­ж­де­нию грек. В 1776 году вме­сте с дву­мя брать­я­ми пе­ре­ехал жить в Мо­ск­ву, где, за­ни­маясь внеш­ней и внутренней тор­гов­лей, на­жил круп­ное со­стоя­ние. По­сле смер­ти бра­та Фео­до­сия Зосима в 1793 году ос­та­вил тор­го­вые де­ла, по­се­лил­ся в Ни­ко­ла­ев­ском (Ни­коль­ском) Греческом монастыре в Мо­ск­ве и вме­сте с бра­том за­нял­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью. Жерт­во­вал сред­ст­ва на уч­ре­ж­де­ние и раз­ви­тие учеб­ных за­ве­де­ний. Пе­ре­дал 20 тыс. рублей Московской прак­тической ака­де­мии ком­мерческих на­ук (1810 год), 6 тыс. рублей на из­да­ние на­учных тру­дов Московскому обществу ис­пы­та­те­лей при­ро­ды, в 1827 году по­да­рил уча­сток зем­ли для по­строй­ки зда­ния об­сер­ва­то­рии Московского университета .

На сред­ст­ва Зосимы со­дер­жа­лись пре­по­да­ва­те­ли греческого языка в московском от­де­ле­нии Санкт-Пе­тербургской ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии, а так­же ор­га­ни­зо­ва­но пре­по­да­ва­ние греческого языка в 1-й московской гим­на­зии. Ока­зы­вал фи­нан­со­вую по­мощь ну­ж­даю­щим­ся сту­ден­там. В конце XVIII - начале XIX веков на день­ги Зосимы бы­ли из­да­ны прак­ти­че­ски все кни­ги и учеб­ные по­со­бия на греческом языке, вы­хо­див­шие в ря­де ев­ропейских стран и в Рос­сии, а так­же на­учные тру­ды профессора Московского университета, лин­гвис­та Х. Ф. Мат­тея.

Член Московского комитета Российского биб­лей­ско­го общества. Спо­соб­ст­во­вал из­да­нию в 1821 году Биб­лии на греческом язы­ке. Ра­зо­слан­ное во мно­гие го­ро­да, на­се­лён­ные гре­ка­ми, это из­да­ние при­об­ре­ло там ста­тус нор­ма­тив­но­го тек­ста. Почетный член Московского университета.

Зосима со­брал бо­га­тей­шую кол­лек­цию древ­них рим­ских, греческих и русских мо­нет и ме­да­лей - по мне­нию со­вре­мен­ни­ков, од­ну из луч­ших в Ев­ро­пе. Про­фес­со­ра­ми Московского университета Р. Ф. Тим­ков­ским и Х. Ф. Мат­те­ем бы­ло ос­тав­ле­но опи­са­ние кол­лек­ции (впо­след­ст­вии ут­ра­че­но). К чис­лу ред­ких от­но­си­лась со­б­ран­ная Зосимой кол­лек­ция жем­чу­жин, в со­ста­ве ко­то­рой бы­ла из­вест­ная жем­чу­жи­на «Пе­лег­ри­на».