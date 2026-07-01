ЗОСИМА ЗОЙ ПАВЛОВИЧ
ЗОСИМА ЗОЙ ПАВЛОВИЧ - российский купец, меценат, коллекционер.
По происхождению грек. В 1776 году вместе с двумя братьями переехал жить в Москву, где, занимаясь внешней и внутренней торговлей, нажил крупное состояние. После смерти брата Феодосия Зосима в 1793 году оставил торговые дела, поселился в Николаевском (Никольском) Греческом монастыре в Москве и вместе с братом занялся благотворительностью. Жертвовал средства на учреждение и развитие учебных заведений. Передал 20 тыс. рублей Московской практической академии коммерческих наук (1810 год), 6 тыс. рублей на издание научных трудов Московскому обществу испытателей природы, в 1827 году подарил участок земли для постройки здания обсерватории Московского университета.
На средства Зосимы содержались преподаватели греческого языка в московском отделении Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, а также организовано преподавание греческого языка в 1-й московской гимназии. Оказывал финансовую помощь нуждающимся студентам. В конце XVIII - начале XIX веков на деньги Зосимы были изданы практически все книги и учебные пособия на греческом языке, выходившие в ряде европейских стран и в России, а также научные труды профессора Московского университета, лингвиста Х. Ф. Маттея.
Член Московского комитета Российского библейского общества. Способствовал изданию в 1821 году Библии на греческом языке. Разосланное во многие города, населённые греками, это издание приобрело там статус нормативного текста. Почетный член Московского университета.
Зосима собрал богатейшую коллекцию древних римских, греческих и русских монет и медалей - по мнению современников, одну из лучших в Европе. Профессорами Московского университета Р. Ф. Тимковским и Х. Ф. Маттеем было оставлено описание коллекции (впоследствии утрачено). К числу редких относилась собранная Зосимой коллекция жемчужин, в составе которой была известная жемчужина «Пелегрина».