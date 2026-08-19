ЗОСИМ (Зосима, греч. Ζώσιμος)

Греческий историк V в. н.э.

О его жизни известно немного, он был адвокатом фиска и комитом. Зосим написал сочинение «Новая история», охватывающее период истории Римской империи от Августа до захвата Рима Аларихом в 410 г.; работа над этим трудом была завершена после 498 г. Первая книга рассказывает о первых трех веках империи (раздел, посвященный Диоклетиану , утрачен), книги II-IV посвящены событиям IV в., V-VI – 395-410 гг., для этого периода сочинение Зосима – наш важнейший источник. Он не всегда критически опирается на труды Флегона из Тралл , Евнапия и Олимпиодора . Зосим – апологет язычества и противник христианства, источник всех бед Рима он видит в отступлении от веры отцов, поэтому он всячески принижает Константина I и Феодоcия I и превозносит Юлиана . После 407 г. его основным источником становится не Евнапий, а Олимпиодор, центр внимания смещается с Востока на Запад империи, а Стилихон, негативно оцениваемый ранее, становится положительной фигурой. Идентификация Зосима-историка с софистами Зосимом Аскалонским или Зосимом из Газы крайне сомнительна.

Сочинения :

Zosime. Histoire Nouvelle / Ed. F. Paschoud. T. I-III. Paris, 1971-1989 (Collection Budé).