ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - русский прозаик, драматург.
Родился в небогатой дворянской семье. В 1913-1914 годах учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Воевал на фронте; в апреле 1919 года демобилизован по состоянию здоровья. В июне 1919 года поступил в литературную cтудию издательства «Всемирная литература». С 1921 года участвовал в литературной группе «Серапионовы братья». Дебютировал сборником «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» (1922 год), за которым последовали сборники рассказов «Разнотык» (1923 год), «Аристократка», «Весёлая жизнь» (оба 1924 год), «Обезьяний язык» (1925 год), сатирически изображающие городскую жизнь, её типичные ситуации (места действия - коммунальная квартира, трамвай, баня и др.). Характерной приметой стиля Зощенко становится сказ: повествование ведётся от лица малограмотного рассказчика «из низов», говорящего языком улицы, смешивающего газетную и бытовую лексику, фразы из партийных постановлений и лозунгов.
В середине 1920-х годов в прозе Зощенко появляется новый тип рассказчика - начинающий писатель, плохо владеющий языком (рассказы «Мелкота», «Что-нибудь особенное», оба 1927 год; «Хороший знакомый», 1929 год, и др.), что приводит к отождествлению «наивным» читателем повествователя и реального автора. В цикле «Сентиментальные повести», написанном от лица вымышленного писателя И. В. Коленкорова («О чём пел соловей», «Страшная ночь», обе 1925 год; «Весёлое приключение», 1926 год, и др.), Зощенко пародирует стиль дореволюционной беллетристики (М. П. Арцыбашева, Ю. Л. Слёзкина и др.), с иронией описывает переживания «интеллигентного героя» («Аполлон и Тамара», 1923 год; «Люди», 1924 год, и др.). В 1930-е годы Зощенко создаёт произведения, приближающиеся по тону к научному сочинению.
В повести «Возвращённая молодость» (1933 год) рассказ о профессоре, влюблённом в молодую соседку, сопровождается научными комментариями по проблеме раннего старения и хандры, отразившими интерес Зощенко к работам И. П. Павлова, приводятся примеры из биографий знаменитых людей (Н. В. Гоголя, В. В. Маяковского и др.). «Голубая книга» (1935 год) - цикл исторических новелл, написанных от лица «некультурного» зощенковского рассказчика, который, однако, пытается выдерживать научный стиль повествования.
В середине 1930-х годов язык Зощенко становится более нейтральным; он ориентируется на простоту и ясность пушкинской прозы [«Талисман» («Шестая повесть И. П. Белкина»), 1937 год]. Среди произведений этого периода - исторические повести «Чёрный принц» (1936 год), «Возмездие», «Керенский» (обе 1937 год). Особого рода автобиографизмом отмечена повесть «Перед восходом солнца» (1-я часть, 1943 год), в которой Зощенко пытается выяснить природу собственной меланхолии: в коротких новеллах он описывает и анализирует свою жизнь, опираясь на павловское учение об условных рефлексах и полемизируя с З. Фрейдом. Повесть подверглась жестокой критике, её 2-я часть была опубликована только в 1972 году (под названием «Повесть о разуме»).
В период опалы Зощенко обратился к драматургии, на сценах ленинградских театров ставились его пьесы «Парусиновый портфель» (1945 год), «Очень приятно» (1946 год). В августе 1946 года было опубликовано постановление ЦК ВКП (б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», в котором Зощенко подвергся резким нападкам (поводом стала публикация в журнале «Звезда» рассказа Зощенко «Приключения обезьяны», 1945 год). С этого времени Зощенко в основном занимался переводами, драматургией. В 1956 году вышла последняя прижизненная книга Зощенко - «Избранные рассказы и повести. 1923-1956 годы».