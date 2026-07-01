«ЗОРВЕД»

«ЗОРВЕД», «Кол­лек­тив рас­ши­рен­но­го на­блю­де­ния» (КОРН) - российское ху­дожественное аван­гар­дист­ское объ­еди­не­ние.

Сло­жи­лось в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де) из уче­ни­ков М. В. Ма­тю­ши­на по «Мас­тер­ской про­стран­ст­вен­но­го реа­лиз­ма» в СХУМ и его со­труд­ни­ков по От­де­лу ор­га­нической куль­ту­ры Ин­сти­ту­та ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры - Гин­ху­ка (И. В. Валь­тер, О. П. Вау­ли­на, С. С. Ва­сюк, Н. И. Грин­берг, В. Э. Де­лак­роа, Е. М. Ма­га­рил, Т. И. Сы­сое­ва, Е. С. Хме­лев­ская, се­мья Эн­дер).

Название «Зорвед» бы­ло состав­ле­но из час­тей слов «зор­кость» («зор») и «ве­да­ние» («вед»). Чле­ны груп­пы раз­ра­ба­ты­ва­ли тео­рию вос­при­ятия цве­та, опи­ра­ясь на пред­ло­жен­ную Ма­тю­ши­ным кон­цеп­цию «рас­ши­рен­но­го смот­ре­ния». В рам­ках изо­бре­тён­но­го ме­то­да рас­ши­рен­но­го до 360° ви́­де­ния ре­аль­но­сти ве­лись ис­сле­до­ва­тель­ские ра­бо­ты над ком­плекс­ным вос­при­яти­ем цве­та, фор­мы, зву­ка; тео­рия и опыт­ные дан­ные слу­жи­ли ос­но­вой ху­дожественного твор­че­ст­ва уча­ст­ни­ков объ­е­ди­не­ния.

Его ма­ни­фест «Не ис­кус­ст­во, а жизнь» был на­пе­ча­тан к от­кры­тию Вы­став­ки пет­роградских ху­дож­ни­ков всех на­прав­ле­ний (1923 год), в ко­то­рой уча­ст­во­ва­ли чле­ны «Зорведа» (часть их ра­бот экс­по­ни­ро­ва­лась на 14-й би­ен­на­ле в Ве­не­ции в 1924 году). По­след­няя вы­став­ка «Зор­ве­да» со­стоя­лась в Ле­нин­гра­де (1930 год). В 1930-1932 годах под руководством Ма­тю­ши­на был под­го­тов­лен кол­лек­тив­ный труд «За­ко­но­мер­но­сти из­ме­няе­мо­сти цве­то­вых со­че­та­ний. Спра­воч­ник по цве­ту» (1932 год), став­ший наи­бо­лее зна­чительным ре­зуль­та­том ра­бо­ты «Зор­ве­да».

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