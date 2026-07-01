«ЗОРВЕД»
«ЗОРВЕД», «Коллектив расширенного наблюдения» (КОРН) - российское художественное авангардистское объединение.
Сложилось в Петрограде (Ленинграде) из учеников М. В. Матюшина по «Мастерской пространственного реализма» в СХУМ и его сотрудников по Отделу органической культуры Института художественной культуры - Гинхука (И. В. Вальтер, О. П. Ваулина, С. С. Васюк, Н. И. Гринберг, В. Э. Делакроа, Е. М. Магарил, Т. И. Сысоева, Е. С. Хмелевская, семья Эндер).
Название «Зорвед» было составлено из частей слов «зоркость» («зор») и «ведание» («вед»). Члены группы разрабатывали теорию восприятия цвета, опираясь на предложенную Матюшиным концепцию «расширенного смотрения». В рамках изобретённого метода расширенного до 360° ви́дения реальности велись исследовательские работы над комплексным восприятием цвета, формы, звука; теория и опытные данные служили основой художественного творчества участников объединения.
Его манифест «Не искусство, а жизнь» был напечатан к открытию Выставки петроградских художников всех направлений (1923 год), в которой участвовали члены «Зорведа» (часть их работ экспонировалась на 14-й биеннале в Венеции в 1924 году). Последняя выставка «Зорведа» состоялась в Ленинграде (1930 год). В 1930-1932 годах под руководством Матюшина был подготовлен коллективный труд «Закономерности изменяемости цветовых сочетаний. Справочник по цвету» (1932 год), ставший наиболее значительным результатом работы «Зорведа».