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ЗОРОВАВЕЛЬ
ЗОРОВАВЕЛЬ - сын Салафиилов, один из вождей иудейского народа.
«Правитель Иудеи», упомянутый в библейских книгах Ездры (например, 1 Езд. 4:2-4; 5:2), Неемии (12:1) и Аггея (1:1, 12, 14; 2:2, 23). Во второй половине VI века до н. э. возглавил одну из волн иудейских переселенцев, возвратившихся из пленения вавилонского. С именем и деятельностью Зоровавеля были связаны мессианские ожидания иудеев того периода, а также начало восстановления Иерусалимского храма. Судьба Зоровавеля, помимо нескольких фактов, упомянутых в Библии, остаётся неизвестной.
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