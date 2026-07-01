ЗОРОВАВЕЛЬ

ЗОРОВАВЕЛЬ - сын Са­ла­фии­лов, один из во­ж­дей иу­дей­ско­го на­ро­да.

«Пра­ви­тель Иу­деи», упо­мя­ну­тый в биб­лей­ских кни­гах Ез­д­ры (например, 1 Езд. 4:2-4; 5:2), Не­емии (12:1) и Аг­гея (1:1, 12, 14; 2:2, 23). Во второй половине VI века до н. э. воз­гла­вил од­ну из волн иу­дей­ских пе­ре­се­лен­цев, воз­вра­тив­ших­ся из пле­не­ния ва­ви­лон­ско­го . С име­нем и дея­тель­но­стью Зоровавеля бы­ли свя­за­ны мес­си­ан­ские ожи­да­ния иу­де­ев то­го пе­рио­да, а так­же на­ча­ло вос­ста­нов­ле­ния Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма. Судь­ба Зоровавеля, по­ми­мо не­сколь­ких фак­тов, упо­мя­ну­тых в Биб­лии, ос­та­ёт­ся не­из­вест­ной.

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