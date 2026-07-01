ЗОРОАСТРИЗМ
ЗОРОАСТРИЗМ - религия, возникшая в северо-восточном Иране в среде индоиранского населения и распространённая в древности и Средневековье на территории современного Ирана, Афганистана, Центральной Азии и Азербайджана.
Её основным концептом является кардинальное противопоставление фигуры верховного божества Ахурамазды и пантеона древних индоиранских божеств, а также дуалистиеское противопоставление Светлого и Тёмного начал мироздания, зафиксированное на уровне Младшей Авесты.
Название «зороастризм» происходит от имени пророка Заратуштры, на основе откровения и проповеди которого зародился зороастризм. Традиционная дата возникновения зороастризма - VII-VI века до н. э., однако лингвистический анализ первостепенной по духовному значению древнейшей части Авесты - Гат - позволяет датировать эпоху деятельности Заратуштры XII-X веками до н. э. Современная зороастрийская традиция, следуя летосчислению по календарю «фасли», считает началом распространения зороастризма год принятия царём (кави) Виштаспой учения от самого Заратуштры (традиционно около 1737 года до н. э.).
Священный канон зороастризма Авеста, являющийся основным источником для его изучения, памятник многослойный и противоречивый. Последние исследования выявили связь текста Авесты с совершаемыми в контексте ритуала культовыми действиями, следовательно, Авесту необходимо рассматривать с учётом её практической и жанровой специфики, а не только как литературный памятник или исторический источник. Не существует единого мнения и относительно значимости Гат и Младшей Авесты для изучения зороастризма. Одни исследователи предлагают исключить последнюю из круга источников, другие - опираются на данные обеих частей зороастрийского канона и считают зороастризм компромиссом между монотеистическим культом верховного бога Гат и древнеиранским языческим политеизмом Младшей Авесты. Не только Гаты и Младшая Авеста находятся в оппозиции друг к другу, но множество теоретических, мировоззренческих и мифологических противопоставлений имеется внутри каждой из частей, что затрудняет реконструкцию истории и древнейшей культовой практики зороастризма.
Одно из основных противоречий - представление о верховном божестве. В Гатах одно божество - Ахурамазда (буквально - владыка мудрости; Бог-Творец; пехлевийская форма - Ормазд). Ахурамазда является единственным творцом и существует вне дуальной оппозиции Спента-Майнью (святость, творческое начало, сила добра) и Ангро-Майнью (пехлевийская форма - Ахриман; скверна, разрушительное начало, сила зла). Напротив, в Младшей Авесте Ангро-Майнью является прямым соперником Ахурамазды. Концепция жертвоприношения также различается в Гатах и Младшей Авесте. В первом случае отдаётся предпочтение бескровным жертвоприношениям - возлиянием священного напитка хаомы (Сома), во втором - приношениям жертвенных животных. В Гатах ничего не сказано о культе предков, что невозможно на ранних стадиях развития религиозного сознания; нет указаний на этнос, племена, место и время действия.
Проповедь Заратуштры адресована отдельному человеку. Его речения носят выраженный миссионерский характер, что немыслимо в родо-племенном обществе с неприкосновенными этнокультурными границами. Содержанием Гат является идеология жречества, а Младшей Авесты - идеология военной знати, поклоняющейся одному из самых почитаемых древнеиранских богов - Митре. Противостояние Гат и Младшей Авесты - это противостояние жречества с воинской знатью за власть в обществе. Возможно, неблагоприятные социально-политические обстоятельства послужили толчком к выступлению зороастрийского жречества, а его поражение в схватке с военной знатью могло стать предпосылкой к оформлению псевдоэпиграфа - речений, приписываемых Заратуштре.
Идеалы Гат - не жажда богатства и военных побед, а бессмертие как этически обоснованный концепт. Гаты несут ключевые идеи зороастризма, а именно: отречение от индоиранских языческих культов, олицетворяющих природные стихии; появление абстрактной системы Амеша-Спента («бессмертных святых») как 7 ипостасных проявлений или творений единого божества Ахурамазды; доктрину выбора между добром и злом, разделёнными в земном мире (эра Визаришн). Впервые в древнем индоевропейском мире указывается, что личные деяния человека влияют на борьбу добра со злом, т. е. мысли, слова и дела индивидуума обусловливают состояние общества и космоса. Большое значение придаётся умножению материальных благ, в т. ч. разведению скота и земледелию, увеличению потомства.
Основная роль в ритуальной практике отводилась огню как символу и знаку присутствия высшей нормы и идеала - Арты. Т. о., на фоне указанных этнокультурных особенностей социальное содержание зороастризма определяется двояко: как противостояние оседлых скотоводческих иранских племён их кочевым соседям или как противостояние собственным иранским родовым вождям, почитателям Митры (эта точка зрения кажется более обоснованной).
Как государственная религия Ирана зороастризм оформился при Сасанидах, тогда же были записаны на среднеперсидском (пехлевийском) языке многие зороастрийские литературные памятники (например, «Денкарт», «Затспрам», «Арда Вираз Намаг»), кодифицирован корпус Авесты. После распространения в Иране ислама часть зороастрийского жречества со своими приверженцами переселилась в Северную Индию, где их потомки (парсы) проживают по сей день, часть осталась в самом Иране, где последователи зороастризма известны под наименованием гебры.