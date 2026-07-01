ЗОРОАСТРИЗМ

ЗОРОАСТРИЗМ - ре­ли­гия, воз­ник­шая в северо-восточном Ира­не в сре­де ин­дои­ран­ско­го на­се­ле­ния и рас­про­стра­нён­ная в древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вье на тер­ри­то­рии современного Ира­на , Аф­га­ни­ста­на, Центральной Азии и Азер­бай­джа­на.

Её основным кон­цеп­том яв­ля­ет­ся кар­ди­наль­ное про­ти­во­по­став­ле­ние фи­гу­ры вер­хов­но­го бо­жест­ва Аху­ра­маз­ды и пан­тео­на древ­них ин­до­иран­ских бо­жеств, а так­же дуа­ли­стиеское про­ти­во­постав­ле­ние Свет­ло­го и Тём­но­го на­чал миро­зда­ния, за­фик­си­ро­ван­ное на уров­не Млад­шей Аве­сты.

На­зва­ние «зороастризм» про­ис­хо­дит от име­ни про­ро­ка За­ра­туш­тры , на ос­но­ве от­кро­ве­ния и про­по­ве­ди ко­то­ро­го за­ро­дил­ся зороастризм. Тра­диционная да­та воз­ник­но­ве­ния зороастризма - VII-VI века до н. э., од­на­ко лин­гвис­тический ана­лиз пер­во­сте­пен­ной по ду­хов­но­му зна­че­нию древ­ней­шей час­ти Аве­сты - Гат - по­зво­ля­ет да­ти­ро­вать эпо­ху дея­тель­но­сти За­ра­туш­тры XII-X веками до н. э. Современная зо­роа­ст­рий­ская тра­ди­ция, сле­дуя ле­то­счис­ле­нию по ка­лен­да­рю «фас­ли», счи­та­ет на­ча­лом рас­про­стра­не­ния зороастризма год при­ня­тия ца­рём (ка­ви) Виш­тас­пой уче­ния от са­мо­го За­ра­туш­тры (тра­ди­ци­он­но около 1737 года до н. э.).

Свя­щен­ный ка­нон зороастризма Аве­ста , яв­ляю­щий­ся основным ис­точ­ни­ком для его изу­че­ния, па­мят­ник мно­го­слой­ный и про­ти­во­ре­чи­вый. По­след­ние ис­сле­до­ва­ния вы­яви­ли связь тек­ста Аве­сты с со­вер­шаемы­ми в кон­тек­сте ри­туа­ла куль­то­вы­ми дей­ст­вия­ми, сле­до­ва­тель­но, Аве­сту не­об­хо­ди­мо рас­смат­ри­вать с учё­том её прак­ти­че­ской и жан­ро­вой спе­ци­фи­ки, а не толь­ко как литературный па­мят­ник или ис­то­рический ис­точ­ник. Не су­ще­ст­ву­ет еди­но­го мне­ния и от­но­си­тель­но зна­чи­мо­сти Гат и Млад­шей Аве­сты для изу­че­ния зороастризма. Од­ни ис­сле­до­ва­те­ли пред­ла­га­ют ис­клю­чить по­след­нюю из кру­га ис­точ­ни­ков, дру­гие - опи­ра­ют­ся на дан­ные обе­их час­тей зо­роа­ст­рий­ско­го ка­но­на и счи­та­ют зороастризм ком­про­мис­сом ме­ж­ду мо­но­теи­стическим куль­том вер­хов­но­го бо­га Гат и древнеиранским язы­че­ским по­ли­те­из­мом Млад­шей Аве­сты. Не толь­ко Га­ты и Млад­шая Аве­ста на­хо­дят­ся в оп­по­зи­ции друг к дру­гу, но мно­же­ст­во тео­ре­ти­че­ских, ми­ро­воз­зрен­че­ских и ми­фо­ло­гических про­ти­во­пос­тав­ле­ний име­ет­ся внут­ри ка­ж­дой из час­тей, что за­труд­ня­ет ре­кон­ст­рук­цию ис­то­рии и древ­ней­шей куль­то­вой прак­ти­ки зороастризма.

Од­но из основных про­ти­во­ре­чий - пред­став­ле­ние о вер­хов­ном бо­же­ст­ве. В Га­тах од­но бо­же­ст­во - Аху­ра­маз­да (буквально - вла­ды­ка муд­ро­сти; Бог-Тво­рец; пех­ле­вий­ская фор­ма - Ор­мазд). Аху­ра­маз­да яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным твор­цом и су­ще­ст­ву­ет вне ду­аль­ной оп­по­зи­ции Спен­та-Май­нью (свя­тость, твор­че­ское на­ча­ло, си­ла до­б­ра) и Ан­гро-Май­нью (пех­ле­вий­ская фор­ма - Ах­ри­ман; сквер­на, раз­ру­ши­тель­ное на­ча­ло, си­ла зла). На­про­тив, в Млад­шей Аве­сте Ан­гро-Май­нью яв­ля­ет­ся пря­мым со­пер­ни­ком Аху­ра­маз­ды. Кон­цеп­ция жерт­во­при­но­ше­ния так­же раз­ли­ча­ет­ся в Га­тах и Млад­шей Аве­сте. В пер­вом слу­чае от­да­ёт­ся пред­поч­те­ние бес­кров­ным жерт­во­при­но­ше­ни­ям - воз­лия­ни­ем свя­щен­но­го на­пит­ка хао­мы (Со­ма), во вто­ром - при­но­ше­ни­ям жерт­вен­ных жи­вот­ных. В Га­тах ни­че­го не ска­за­но о куль­те пред­ков, что не­воз­мож­но на ран­них ста­ди­ях раз­ви­тия религиозного соз­на­ния; нет ука­за­ний на эт­нос, пле­ме­на, ме­сто и вре­мя дей­ст­вия.

Про­по­ведь За­ра­туш­тры ад­ре­со­ва­на отдельному че­ло­ве­ку. Его ре­че­ния но­сят вы­ра­жен­ный мис­сио­нер­ский ха­рак­тер, что не­мыс­ли­мо в ро­до-п­ле­мен­ном об­ще­ст­ве с не­при­кос­но­вен­ны­ми эт­но­куль­тур­ны­ми гра­ни­ца­ми. Со­дер­жа­ни­ем Гат яв­ля­ет­ся идео­ло­гия жре­че­ст­ва, а Млад­шей Аве­сты - идео­ло­гия во­енной зна­ти, по­кло­няю­щей­ся од­но­му из са­мых по­чи­тае­мых древнеиранских бо­гов - Мит­ре. Про­ти­во­стоя­ние Гат и Млад­шей Аве­сты - это про­ти­во­стоя­ние жре­че­ст­ва с во­ин­ской зна­тью за власть в об­ще­ст­ве. Воз­мож­но, не­бла­го­при­ят­ные со­ци­аль­но-по­ли­тические об­стоя­тель­ст­ва по­слу­жи­ли толч­ком к вы­сту­п­ле­нию зо­роа­ст­рий­ско­го жре­че­ст­ва, а его по­ра­же­ние в схват­ке с во­енной зна­тью мог­ло стать пред­по­сыл­кой к оформ­ле­нию псев­до­эпи­гра­фа - ре­че­ний, при­пи­сы­вае­мых За­ра­туш­тре.

Идеа­лы Гат - не жа­ж­да бо­гат­ст­ва и во­енных по­бед, а бес­смер­тие как эти­че­ски обос­но­ван­ный кон­цепт. Га­ты не­сут клю­че­вые идеи зороастризма, а имен­но: от­ре­че­ние от ин­до­иран­ских язы­че­ских куль­тов, оли­це­творяю­щих при­род­ные сти­хии; по­яв­ле­ние аб­ст­ракт­ной сис­те­мы Аме­ша-Спен­та («бес­смерт­ных свя­тых») как 7 ипо­стас­ных про­яв­ле­ний или тво­ре­ний еди­но­го бо­же­ст­ва Аху­ра­маз­ды; док­три­ну вы­бо­ра ме­ж­ду доб­ром и злом, раз­де­лён­ны­ми в зем­ном ми­ре (эра Ви­за­ришн). Впер­вые в древ­нем ин­до­ев­ро­пей­ском ми­ре ука­зы­ва­ет­ся, что лич­ные дея­ния че­ло­ве­ка влия­ют на борь­бу до­б­ра со злом, т. е. мыс­ли, сло­ва и де­ла ин­ди­ви­дуу­ма обу­слов­ли­ва­ют со­стоя­ние об­ще­ст­ва и кос­мо­са. Боль­шое зна­че­ние при­да­ёт­ся ум­но­же­нию ма­те­ри­аль­ных благ, в т. ч. раз­ве­де­нию ско­та и зем­ле­де­лию, уве­ли­че­нию по­том­ст­ва.

Основная роль в ри­ту­аль­ной прак­ти­ке от­во­ди­лась ог­ню как сим­во­лу и зна­ку при­сут­ст­вия выс­шей нор­мы и идеа­ла - Ар­ты. Т. о., на фо­не ука­зан­ных этно­куль­тур­ных осо­бен­но­стей со­ци­аль­ное со­дер­жа­ние зороастризма оп­ре­де­ля­ет­ся двоя­ко: как про­ти­во­стоя­ние осед­лых ско­то­водческих иран­ских пле­мён их ко­че­вым со­се­дям или как про­ти­во­стоя­ние соб­ст­вен­ным иран­ским ро­до­вым во­ж­дям, по­чи­та­те­лям Мит­ры (эта точ­ка зре­ния ка­жет­ся бо­лее обос­но­ван­ной).

Как государственная ре­ли­гия Ира­на зороастризм офор­мил­ся при Са­са­ни­дах, то­гда же бы­ли за­пи­са­ны на сред­не­пер­сид­ском (пех­ле­вий­ском) язы­ке многие зо­роа­ст­рий­ские литературные па­мят­ни­ки (например, «Ден­карт», «Затс­прам», «Ар­да Ви­раз На­маг»), ко­ди­фи­ци­ро­ван кор­пус Аве­сты. По­сле рас­про­стра­не­ния в Ира­не ис­ла­ма часть зо­роа­ст­рий­ско­го жре­че­ст­ва со свои­ми при­вер­жен­ца­ми пе­ре­се­ли­лась в Северную Ин­дию , где их по­том­ки (пар­сы) про­жи­ва­ют по сей день, часть ос­та­лась в са­мом Ира­не, где по­сле­до­ва­те­ли зороастризма из­вест­ны под на­име­но­ва­ни­ем геб­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)