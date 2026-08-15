ЗОРИНА Анна Александровна

Родилась 01.07.1970. Окончила исторический факультет Удмуртского государственного университета в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы византийского влияния на русское средневековое искусство в отечественной историографии второй половины XIX - начала XX вв. (Казанский государственный университет, 2003).

Доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Удмуртского государственного университета.

Область интересов : История Византии, история отечественной и зарубежной византинистики.

Сочинения: Автор более 30 научных работ

Э. Патлажан о частной жизни византийцев в X-XIIвв. // Ист. ф-т: история, современное состояние и перспективы: Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции. Ижевск, 1996;

Диалог культур: Византия – Русь. Историография проблемы // Гуманитарное знание на пороге XXI века: Материалы международной научной конференции. Ижевск, 1997;

Культура монастырской общины X–XI вв. // Вестник Удмуртского университета. Спецвыпуск. Ижевск, 1998;

Русская церковно-историческая наука во второй половине XIX-начале XX вв. // Историк и его дело: Материалы науч. чтений памяти профессора В.Е. Майера. Вып.1. Ижевск, 2002;

«Византинизм» в интерпретации В.С. Соловьева. // Феодальное общество: идеология, политика, культура: Материалы IV Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. М., 2003.