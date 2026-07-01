ЗОРИН ЛЕОНИД ГЕНРИХОВИЧ
ЗОРИН ЛЕОНИД ГЕНРИХОВИЧ - русский писатель, сценарист.
Из семьи служащих. Окончил филологический факультет Азербайджанского университета в Баку (1946 год), заочное отделение Литературного института имени М. Горького в Москве (1947 год). C 1948 года живёт в Москве. Дебютировал детской книгой стихов (1934 год), которая была отмечена М. Горьким.
Автор свыше 40 разножанровых пьес, среди которых: «Молодость» (1949 год), «Откровенный разговор» (1953 год), «Варшавская мелодия» (поставлена в 1967 году), «Декабристы» (поставлена в 1967 году), «Медная бабушка» (поставлена в 1975 году), «Покровские ворота» (1974 год, экранизирована М. М. Козаковым, 1982 год), «Царская охота» (1978 год, экранизирована В. В. Мельниковым, 1990 год), «Союз одиноких сердец» (1991 год, поставлена в 1992 году), «Маньяк» (2000 год), «Роковая опечатка» (2003 год), «Невидимка» (2004 год) и др.
Пьесы Зорина неизменно пользовались популярностью у зрителей, однако в советский период официальная реакция на них была сдержанной, а иногда и отрицательной [сняты с репертуара пьесы «Гости» (1953 год, поставлена в 1954 году), содержавшая критику партийной номенклатуры, и «Римская комедия» («Дион») (1964 год, поставлена в 1965 году) - о сложных отношениях художника и власти].
Для Зорина-драматурга характерно острое чувство современности, настойчивое стремление постичь как закономерности истории, так и неизменные качества человеческой природы. Его мастерство проявилось прежде всего в изящно построенных, динамичных диалогах, где парадоксально сочетаются тонкий юмор и грусть, горькая ирония и надежда.
Автор рассказов, киносценариев, повести «Главная тема» (1981 год), романной трилогии [«Старая рукопись» (1980 год), «Странник» (1984 год), «Злоба дня» (1992 год)], романов «Трезвенник» (2001 год), «Юпитер» (2002 год), «Сансара» (2004 год), мемуаров «Авансцена. Записки драматурга» (1995 год), «Зелёные тетради» (1999 год), а также статей о классическом и современном театре, о психологии творчества, о выдающихся деятелях сцены.