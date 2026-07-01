ЗОРИН ЛЕОНИД ГЕНРИХОВИЧ

ЗОРИН ЛЕОНИД ГЕНРИХОВИЧ - русский пи­са­тель, сце­на­рист.

Из семьи слу­жа­щих. Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Азер­бай­джан­ско­го университета в Ба­ку (1946 год), за­оч­ное от­де­ле­ние Литературного института имени М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве (1947 год). C 1948 года жи­вёт в Мо­ск­ве. Де­бю­ти­ро­вал дет­ской кни­гой сти­хов (1934 год), ко­то­рая бы­ла от­ме­че­на М. Горь­ким.

Ав­тор свыше 40 раз­но­жан­ро­вых пьес, сре­ди ко­то­рых: «Мо­ло­дость» (1949 год), «От­кро­вен­ный раз­го­вор» (1953 год), «Вар­шав­ская ме­ло­дия» (поставлена в 1967 году), «Де­каб­ри­сты» (поставлена в 1967 году), «Мед­ная ба­буш­ка» (поставлена в 1975 году), «По­кров­ские во­ро­та» (1974 год, эк­ра­ни­зи­ро­ва­на М. М. Ко­за­ко­вым, 1982 год), «Цар­ская охо­та» (1978 год, эк­ра­ни­зи­ро­ва­на В. В. Мель­ни­ко­вым, 1990 год), «Со­юз оди­но­ких сер­дец» (1991 год, поставлена в 1992 году), «Мань­як» (2000 год), «Ро­ко­вая опе­чат­ка» (2003 год), «Не­ви­дим­ка» (2004 год) и др.

Пье­сы Зорина не­из­мен­но поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью у зри­те­лей, од­на­ко в советский пе­ри­од офи­ци­аль­ная ре­ак­ция на них бы­ла сдер­жан­ной, а ино­гда и от­ри­ца­тель­ной [сня­ты с ре­пер­туа­ра пье­сы «Гос­ти» (1953 год, поставлена в 1954 году), со­дер­жав­шая кри­ти­ку пар­тий­ной но­менк­ла­ту­ры, и «Рим­ская ко­ме­дия» («Ди­он») (1964 год, поставлена в 1965 году) - о слож­ных от­но­ше­ни­ях ху­дож­ни­ка и вла­сти].

Для Зорина-дра­ма­тур­га ха­рак­тер­но ост­рое чув­ст­во со­вре­мен­но­сти, на­стой­чи­вое стрем­ле­ние по­с­тичь как за­ко­но­мер­но­сти ис­то­рии, так и не­из­мен­ные ка­че­ст­ва че­ло­ве­че­ской при­ро­ды. Его мас­тер­ст­во про­яви­лось пре­ж­де все­го в изящ­но по­стро­ен­ных, ди­на­мич­ных диа­ло­гах, где па­ра­док­саль­но со­че­та­ют­ся тон­кий юмор и грусть, горь­кая иро­ния и на­де­ж­да.

Ав­тор рас­ска­зов, ки­но­сце­на­ри­ев, по­вес­ти «Глав­ная те­ма» (1981 год), ро­ман­ной три­ло­гии [«Ста­рая ру­ко­пись» (1980 год), «Стран­ник» (1984 год), «Зло­ба дня» (1992 год)], ро­ма­нов «Трез­вен­ник» (2001 год), «Юпи­тер» (2002 год), «Сан­са­ра» (2004 год), ме­муа­ров «Аван­сце­на. Запис­ки дра­ма­тур­га» (1995 год), «Зе­лё­ные тет­ра­ди» (1999 год), а так­же ста­тей о клас­сическом и современном те­ат­ре, о пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва, о вы­даю­щих­ся дея­те­лях сце­ны.