ЗОРГЕ Рихард

Разведчик, Герой Советского Союза (1964).

Родился в Баку, отец — инженернефтяник, немец по национальности; мать — русская. Детство и юность провел в Германии, окончил Берлинский университет. Обладал незаурядными лингвистическими способностями. В 1924 г. был приглашен в СССР на работу по линии Коминтерна, вступил в ВКП(б). С 1929 г.— в разведывательных органах Красной Армии. Будучи корреспондентом ряда немецких газет, работал в Германии, Китае и Японии, выполнял задания советского командования. В предвоенные годы Зорге (псевдоним «Рамзай») — пресс-атташе германского посольства в Токио. Создал в Японии конспиративную антифашистскую организацию, которая действовала исключительно смело и самоотверженно. С ее помощью разведчик добыл и передал в Москву множество ценных сведений, касавшихся агрессивных намерений Японии и Германии в отношении СССР. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Зорге передал в центр уникальную информацию о подготовке, сроках и общем плане нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. 20 июня 1941 г. от него поступила следующая шифротелеграмма: «Германский посол Отт сказал мне, что война между Германией и СССР неизбежна». 14 сентября 1941 г. Зорге сообщил: «По данным источника Инвеста (японский журналист Ходзуми Одзаки, член группы Зорге. — Ред.) японское правительство решило в текущем году не выступать против СССР, однако вооруженные силы будут оставлены в МЧГ (Маньчжоу-Го. — Ред.) на случай выступления весной будущего года в случае поражения СССР к тому времени». Эта ценнейшая информация позволила во время битвы под Москвой перебросить на оборону столицы наиболее боеспособную часть советских войск из Сибири и Дальнего Востока. В октябре 1941 г. Зорге был арестован японской полицией и заключен в тюрьму. В сентябре 1943 г. приговорен к смертной казни, в ноябре 1944 г. повешен. Похоронен на токийском кладбище.