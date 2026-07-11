ЗОРГЕ РИХАРД

Советский разведчик.

Родился в семье немецкого инженера Густава Вильгельма Рихарда Зорге, занимавшегося нефтедобычей в России (двоюродного племянника соратника К. Маркса Фридриха Адольфа Зорге), и Нины Степановны Кобелевой. С 1898 года жил в Германии. Участник Первой мировой войны 1914-1918 годов . Воевал под Ипром (1915), в Галиции (1915), под Верденом (1916). Неоднократно был ранен, после тяжелого ранения 1917 года стал хромым, в январе 1918 комиссован. Кавалер ордена «Железный крест». Стал марксистом. Получил диплом Берлинского университета в 1918 году.

После Ноябрьской революции

С началом Ноябрьской революции 1918 года – член Кильского Совета. Член Независимой социал-демократической партии Германии , с 1919 года – Коммунистической партии Германии. В 1919 году защитил в Гамбургском университете диссертацию на тему "Имперские тарифы Центрального союза немецких потребительских обществ". Доктор государственно-правовых наук. Ассистент в Высшей технической школе в Аахене и во Франкфуртском университете на факультете экономики и социальных наук. Участвовала в издании коммунистической газеты «Бергеше Арбайтерштимме» в Золингене.

В мае 1923 года выступил одним из организаторов «Марксистской рабочей недели» в Ильменау (Тюрингия) с участием К. Корша, Д. Лукача, Ф. Вайля и других неортодоксальных коммунистических теоретиков, обсуждавших возможность создания Франкфуртского института социальных исследований. Зорге сотрудничал с Франкфуртским институтом социальных исследований и даже хранил там коммунистическую документацию.

Переезд в СССР

В апреле 1924 года на Франкфуртской партийной конференции КПГ познакомился с О. Куусиненом, который пригласил его на работу в Коминтерн . В декабре 1924 года Зорге переехал в Москву с женой К. Герлах (в 1926 году вернулась в Германию и оформила развод).

В 1925 году вступил в ВКП(б), получил советское гражданство. В 1925 году опубликовал в Гамбурге книгу «План Дауэса и его последствия». Также опубликовал в СССР книги «Роза Люксембург. Накопление капитала. Популярное изложение Р.И. Зорге» (1924) и «Новый немецкий империализм» (1928).

Служба в разведке

Работал в аппарате Исполкома Коминтерна и в Скандинавии. В 1929 году во время зарубежной командировки был задержан полицией Великобритании. С ноября 1929 – сотрудник Разведывательного управления РККА. С 1930 – в Шанхае. В 1933 году женился в СССР на Е. Максимовой (репрессирована в 1942 году). С 1933 года – член НСДАП.

С сентября 1933 работал в Японии под прикрытием корреспондента германских газет «Бёрзен курьер» и «Франкфуртер цайтунг». Агентурный псевдоним «Рамзай». Создал агентурную сеть, в которую входили японцы коммунистических взглядов. Автор аналитических материалов о вооруженных силах и политическом руководстве Японии, которые направлял в Москву и Берлин.

Отличался личным мужеством. Попав в тяжелую аварию в мае 1938 года, Зорге сумел передать радисту группы М. Клаузену находившиеся в тот момент на руках секретные материалы.

В период Большого террора 1937-1938 годов обсуждался вопрос о его возвращении в СССР. В феврале 1938 года под давлением следователей арестованный бывший начальник Разведуправления Генштаба РККА Я. Берзин обвинил Зорге в предательстве, дезинформации, работе на германскую и японскую разведки. Контакты Зорге с Берлином в действительности имели место, но с санкции Разведуправления Генштаба РККА. В дальнейшем Берзин смягчил свои показания в отношении Зорге, но в 1937-1938 годы показания против последнего дали и другие арестованные сотрудники Разведуправления. Доверие к информации Зорге было подорвано. Но благодаря дружеским отношениям с послом Германии в Японии О. Оттом Зорге стал пресс-секретарем Германского посольства в Японии, что предоставило ему доступ к более важной, чем раньше, секретной информации. В 1941 году информировал Москву о предстоящем нападении Германии на СССР, но сообщения были противоречивы. 10 марта 1941 года он сообщил, что война Германии против СССР начнется «по окончании теперешней войны», то есть германо-британского конфликта. 2 мая 1941 года Зорге сообщил, что решение о начале войны против СССР будет принято только Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией. 19 мая 1941 года Зорге сообщал об информации, что война между Германией и СССР может начаться в конце мая, но «в этом году опасность может и миновать». 30 мая 1941 года Зорге передал информацию о нападении во второй половине июня, 1 июня 1941 года - около 15 июня – что «война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня». Зорге не нес ответственности за этот «разнобой» в данных и как честный разведчик передавал в центр все, что ему становилось известно. Действительно, первоначально нападение планировалось на 15 мая 1941 года, но в связи с войной на Балканах в 1941 году срок нападения на СССР был перенесен. Однако противоречивость информации, исходившей от Зорге по этому вопросу, снижала ее ценность в глазах руководства Разведуправления Генштаба РККА и И. Сталина .

После начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов сообщил, что Япония до 1942 года не намерена вступать в войну с СССР. Впоследствии обвинялся в Японии в том, что сделал этот вывод на основании добытых им секретных документов, но возможно Зорге сделал свой вывод на основе анализа открытой информации. В Берлине также был известен аналитический вывод Зорге о том, что пакт Германии и Японии не принесет Германии военной поддержки со стороны Японии, и ни при каких обстоятельствах Япония не денонсирует свой мирный договор с Советским Союзом.

В Японии жил с гражданской женой Исии Ханако.

Судебный процесс и казнь

18 октября 1941 года Зорге был арестован в связи с провалами членов его резидентуры. Всего по делу группы Зорге было арестовано 35 человек, привлечено к суду 17. Вынужденный признать участие в разведывательной деятельности, Зорге настаивал, что работал на Коминтерн, а не на СССР.

На процессах 31 мая – 29 сентября 1943 Зорге и Одзаки Ходзуми были приговорены к смертной казни через повешение. В декабре 1943 года еще 12 членов группы были приговорены к различным срокам заключения – от 2 до 15 лет. К пожизненному заключению были приговорены Б. Вукелич и радист группы М. Клаузен. Кавамура Ёсио 15 декабря 1942 года и Мияги Ётоку 8 февраля 1943 года умерли в тюрьме до вынесения приговора. Также в тюрьме умерли Б. Вукелич, Фунагоси Нагао и Мидзуно Нару.

Память

В 1949 году был опубликован американский доклад о деятельности Зорге, который вызвал сенсацию в Японии и США.

Признание заслуг Зорге в СССР запоздало, так как долгое время СССР не признавал его своим агентом. Но по инициативе Н. Хрущева в 1964 году в Главном разведывательном управлении Генштаба была создана комиссия под руководством генерал-майора А. Косицына для изучения материалов по делу Зорге. По итогам работы комиссии «Правда» 4 сентября 1964 года опубликовала статью о героической работе Зорге, который предупреждал об угрозе нападения на СССР, но Сталин не обратил внимание на эти предупреждения. 5 ноября 1964 года разведчику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Несколько членов его группы были награждены орденами, некоторые посмертно.

В современной литературе значение предупреждений Зорге оценивается более скромно, так как советское руководство получало обширную и противоречивую информацию, на фоне которой предупреждения Зорге, тем более – сопровождавшиеся честными оговорками о том, что информация может и не быть точной – не могли восприниматься советским руководством как абсолютно достоверные. В то же время после этих предупреждений, оправдавшихся 22 июня 1941 года, его новые выводы о том, что Япония не нападет в ближайшее время на СССР, выглядели уже более достоверно и имели большое значение, тем более, что на этот раз речь шла о месте пребывания агента.

Сочинения

Роза Люксембург. Накопление капитала. Популярное изложение Р.И. Зорге. Харьков, 1924;

Новый немецкий империализм. Л., 1928;

Статьи. Корреспонденции. Рецензии. М., 1971.