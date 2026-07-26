ЗООМОРФИЗМ

ЗООМОРФИЗМ - в ис­кус­ст­ве, на­де­ле­ние изо­бра­зительной фор­мы чер­та­ми жи­вот­но­го.

Пер­вые про­яв­ле­ния зооморфизма - в на­скаль­ных изо­бра­же­ниях эпо­хи па­лео­ли­та (наскальные рисун­ки из Трёх Брать­ев пе­ще­ры, Южная Фран­ция, и др.). Пред­став­ле­ние бо­га в об­ли­ке жи­вот­но­го или с его при­зна­ка­ми (ро­га, клы­ки, ког­ти) ха­рак­тер­но для искусства Древ­не­го ми­ра (осо­бен­но Древ­не­го Егип­та) и до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки. Зооморфизм рас­про­стра­нён так­же в тра­ди­ци­он­ном и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве (кув­ши­ны с птичь­и­ми клю­ва­ми, льви­ные ла­пы в ка­че­ст­ве под­ста­вок).

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