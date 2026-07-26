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ЗООМОРФИЗМ
ЗООМОРФИЗМ - в искусстве, наделение изобразительной формы чертами животного.
Первые проявления зооморфизма - в наскальных изображениях эпохи палеолита (наскальные рисунки из Трёх Братьев пещеры, Южная Франция, и др.). Представление бога в облике животного или с его признаками (рога, клыки, когти) характерно для искусства Древнего мира (особенно Древнего Египта) и доколумбовой Америки. Зооморфизм распространён также в традиционном и декоративно-прикладном искусстве (кувшины с птичьими клювами, львиные лапы в качестве подставок).
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