ЗООЛАТРИЯ
ЗООЛАТРИЯ - совокупность обрядов и представлений, связанных с почитанием животных.
В традиционных культурах животные воспринимались как ближайшие спутники, иногда - антагонисты, во многих случаях - родственники и двойники человека (что отчасти обусловливалось их экономическую ролью в охоте и животноводстве). В первобытности религиозное почитание животных чаще всего выражалось в формах тотемизма и охотничьих промысловых культов. В мифологии они выступали также в роли культурных героев и трикстеров (т. н. животный эпос, сказки о животных), что отразилось в позднейшей литературной традиции басен и притч о животных, бестиариев и др.
Представления о двойничестве животного и человека выражались в вере в животных как личных покровителей (особенно в шаманизме), в оборотней, в смешанные зооантропоморфные формы существ. Наиболее последовательно зоолатрия выражалась в отождествлении определённых животных с божествами (что породило теорию о зоолатрии как первоначальной форме культа), особенно выраженном в Древнем Египте, где боги часто выступали зооантропоморфными персонажами. Возникали символические системы (особенно развитые в культурах Дальнего Востока) соотнесения определённых видов животных со странами света, стихиями, светилами, временами года, месяцами, днями недели, годами и т. п.