ЗОНТАГ ГЕНРИЕТТА

ЗОНТАГ ГЕНРИЕТТА (настоящее имя Гер­тру­да Валь­пур­гис) - немецкая пе­ви­ца (ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но).

Од­на из са­мых из­вест­ных опер­ных пе­виц первой половины XIX века. Из се­мьи пев­цов и ак­тё­ров. В 1815-1821 годах учи­лась в Праж­ской консерватории Де­бю­ти­ро­ва­ла в Пра­ге в 1821 году («Жан Па­риж­ский» А. Бу­аль­дьё). В 1822-1824 годах пе­ла в Ве­не, уча­ст­во­ва­ла в пре­мье­ре опе­ры «Эв­ри­ан­та» К. М. фон Ве­бе­ра (за­глав­ная пар­тия, 1823 год, «Кернт­нер­тор­теа­тер») и пер­вом ис­пол­не­нии 9-й сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на (1824 год).

С 1825 года вы­сту­па­ла на круп­ней­ших опер­ных сце­нах Бер­ли­на, Па­ри­жа, Лон­до­на и др. ев­ропейских го­ро­дов. В 1830 году с ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге, пер­вой из ино­стран­ных пе­виц ис­пол­ни­ла ро­манс А. А. Алябь­е­ва «Со­ло­вей»; вир­ту­оз­ное пе­ние Зонтаг вы­зва­ло вос­тор­жен­ные от­кли­ки В. А. Жу­ков­ско­го, П. А. Вя­зем­ско­го. В 1830 году, вый­дя за­муж за графа К. Рос­си, ос­та­ви­ла опер­ную сце­ну (про­дол­жа­ла вы­сту­пать в кон­цер­тах), в 1838-1843 годах жи­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге (её муж был по­слан­ни­ком Сар­ди­нии).В 1849 году во­зоб­но­ви­ла опер­ные вы­сту­п­ле­ния, в 1852 году га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в США. Умер­ла во вре­мя га­ст­ро­лей.

Г. Бер­ли­оз и др. со­вре­мен­ни­ки вос­хи­ща­лись не­обы­чай­но ши­ро­ким диа­па­зо­ном го­ло­са Зонтаг (от «ля» ма­лой до «ми» 3-й ок­та­вы) и её безу­преч­ной во­каль­ной тех­ни­кой. Сре­ди луч­ших пар­тий: Ага­та («Воль­ный стре­лок» Ве­бе­ра), Дон­на Ан­на, Сю­зан­на («Дон Жу­ан», «Свадь­ба Фи­га­ро» В. А. Мо­цар­та), Ро­зи­на, Ан­же­ли­на, Еле­на («Се­виль­ский ци­рюль­ник», «Зо­луш­ка», «Де­ва озе­ра» Дж. Рос­си­ни), пар­тии в опе­рах Г. До­ницет­ти, В. Бел­ли­ни.