ЗОНТАГ ГЕНРИЕТТА
ЗОНТАГ ГЕНРИЕТТА (настоящее имя Гертруда Вальпургис) - немецкая певица (колоратурное сопрано).
Одна из самых известных оперных певиц первой половины XIX века. Из семьи певцов и актёров. В 1815-1821 годах училась в Пражской консерватории Дебютировала в Праге в 1821 году («Жан Парижский» А. Буальдьё). В 1822-1824 годах пела в Вене, участвовала в премьере оперы «Эврианта» К. М. фон Вебера (заглавная партия, 1823 год, «Кернтнертортеатер») и первом исполнении 9-й симфонии Л. ван Бетховена (1824 год).
С 1825 года выступала на крупнейших оперных сценах Берлина, Парижа, Лондона и др. европейских городов. В 1830 году с успехом гастролировала в Москве и Санкт-Петербурге, первой из иностранных певиц исполнила романс А. А. Алябьева «Соловей»; виртуозное пение Зонтаг вызвало восторженные отклики В. А. Жуковского, П. А. Вяземского. В 1830 году, выйдя замуж за графа К. Росси, оставила оперную сцену (продолжала выступать в концертах), в 1838-1843 годах жила в Санкт-Петербурге (её муж был посланником Сардинии).В 1849 году возобновила оперные выступления, в 1852 году гастролировала в США. Умерла во время гастролей.
Г. Берлиоз и др. современники восхищались необычайно широким диапазоном голоса Зонтаг (от «ля» малой до «ми» 3-й октавы) и её безупречной вокальной техникой. Среди лучших партий: Агата («Вольный стрелок» Вебера), Донна Анна, Сюзанна («Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта), Розина, Анжелина, Елена («Севильский цирюльник», «Золушка», «Дева озера» Дж. Россини), партии в операх Г. Доницетти, В. Беллини.