ЗОННЕНФЕЛЬС ЙОЗЕФ ФОН
ЗОННЕНФЕЛЬС ЙОЗЕФ ФОН - юрист, писатель, государственный деятель.
Один из ведущих представителей австрийского Просвещения. Из еврейской семьи. В 1734 году крещён в католичество. В 1746 году семье даровано потомственное дворянство. В 1749-1754 годах на военной службе. В 1754-1756 годах изучал право в Вене, работал помощником у крупнейших австрийских юристов. С середины 1750-х годов начал заниматься литературной деятельностью.
Основал в Вене Германское общество. С 1763 года профессор Венского университета. В 1765-1767 годах издавал еженедельник «Der Mann ohne Vorurtheile». В 1779 году назначен действительным советником надворной канцелярии. При Марии Терезии занимался вопросами права, реформы управления и финансов, при Иосифе II подготовил проект судебной реформы, добился отмены пыток.
Активный сторонник реформы немецкого языка и расширения сферы применения литературного немецкого языка (Hochdeutsch) в Австрии. В 1797 году пожалован титулом имперского барона. Содействовал реформе австрийского театра. С 1810 года театральный цензор, с 1811 года президент Академии изобразительных искусств в Вене.