ЗОННЕНФЕЛЬС ЙОЗЕФ ФОН

ЗОННЕНФЕЛЬС ЙОЗЕФ ФОН - юрист, пи­са­тель, государственный дея­тель.

Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей австрийского Про­све­ще­ния. Из еврейской се­мьи. В 1734 году кре­щён в ка­то­ли­че­ст­во. В 1746 году се­мье да­ро­ва­но по­том­ст­вен­ное дво­рян­ст­во. В 1749-1754 годах на во­енной служ­бе. В 1754-1756 годах изу­чал пра­во в Ве­не, ра­бо­тал по­мощ­ни­ком у круп­ней­ших австрийских юри­стов. С середины 1750-х годов на­чал за­ни­мать­ся литературной дея­тель­но­стью.

Ос­но­вал в Ве­не Гер­ман­ское общество. С 1763 года профессор Вен­ско­го университета. В 1765-1767 годах из­да­вал еже­не­дель­ник «Der Mann ohne Vorurtheile». В 1779 году на­зна­чен дей­ст­вительным со­вет­ни­ком над­вор­ной кан­це­ля­рии. При Ма­рии Те­ре­зии за­ни­мал­ся во­про­са­ми пра­ва, ре­фор­мы управ­ле­ния и фи­нан­сов, при Ио­си­фе II под­го­то­вил про­ект су­деб­ной ре­фор­мы, до­бил­ся от­ме­ны пы­ток.

Ак­тив­ный сто­рон­ник ре­фор­мы немецкого язы­ка и рас­ши­ре­ния сфе­ры при­ме­не­ния литературного немецкого язы­ка (Hochdeutsch) в Ав­ст­рии. В 1797 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом им­пер­ско­го ба­ро­на. Со­дей­ст­во­вал ре­фор­ме австрийского те­ат­ра. С 1810 года те­ат­раль­ный цен­зор, с 1811 года пре­зи­дент Ака­де­мии изо­бра­зительных ис­кусств в Ве­не.