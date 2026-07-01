ЗОНДЕРБУНД

ЗОНДЕРБУНД - со­юз 7 швейцарских кан­то­нов (Лю­церн, Ури, Швиц, Ун­тер­валь­ден, Цуг, Фрай­бург, Вал­лис), власть в ко­то­рых при­над­ле­жа­ла фео­даль­но-кле­ри­каль­ным ка­то­лическим кру­гам.

Об­ра­зо­ван 11.12.1845 года в це­лях про­ти­во­дей­ст­вия по­пыт­кам 7 про­тес­тант­ских кан­то­нов (смотрите Кон­кор­дат се­ми ) до­бить­ся про­ве­де­ния ре­форм, со­з­да­ния цен­тра­ли­зованного швейцарского государства и при­ня­тия ли­бе­раль­ной кон­сти­ту­ции. Поль­зо­вал­ся под­держ­кой пра­ви­тельств Ав­ст­рии и Фран­ции. В на­ча­ле но­ября 1847 года в от­вет на ре­ше­ние сей­ма Швейцарского сою­за о рос­пус­ке Зондербунда и из­гна­нии ие­зуи­тов на­чал бое­вые дей­ст­вия про­тив фе­де­раль­ной ар­мии, од­на­ко в те­че­ние ме­ся­ца по­тер­пел пол­ное по­ра­же­ние.

14 но­ября фе­де­раль­ные си­лы под ко­мандованием генерала Г. А. Дю­фу­ра вы­ну­ди­ли ка­пи­ту­ли­ро­вать Фрай­бург, 21 но­ября - Цуг, 23 но­ября на­нес­ли ре­шаю­щее по­ра­же­ние вой­скам Лю­цер­на, по­сле че­го 29 но­ября ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли ос­таль­ные уча­ст­ни­ки Зондербунда. По­ра­же­ние и рас­пад Зондербунда от­кры­ли путь к при­ня­тию в 1848 году но­вой кон­сти­ту­ции и пре­вра­ще­нию Швей­ца­рии из не­проч­но­го сою­за са­мо­сто­ятельных кан­то­нов в еди­ное фе­де­ра­тив­ное го­су­дар­ст­во с центральными за­ко­но­дательными и ис­пол­нительными ор­га­на­ми (со­от­вет­ст­вен­но фе­де­раль­ное со­б­ра­ние и фе­де­раль­ный со­вет), уни­фи­ци­ро­ван­ной де­неж­ной и та­мо­жен­ной сис­те­мой, еди­ной сис­те­мой мер и ве­сов, об­щей поч­то­вой служ­бой и т. д.

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