ЗОНДЕРБУНД
ЗОНДЕРБУНД - союз 7 швейцарских кантонов (Люцерн, Ури, Швиц, Унтервальден, Цуг, Фрайбург, Валлис), власть в которых принадлежала феодально-клерикальным католическим кругам.
Образован 11.12.1845 года в целях противодействия попыткам 7 протестантских кантонов (смотрите Конкордат семи) добиться проведения реформ, создания централизованного швейцарского государства и принятия либеральной конституции. Пользовался поддержкой правительств Австрии и Франции. В начале ноября 1847 года в ответ на решение сейма Швейцарского союза о роспуске Зондербунда и изгнании иезуитов начал боевые действия против федеральной армии, однако в течение месяца потерпел полное поражение.
14 ноября федеральные силы под командованием генерала Г. А. Дюфура вынудили капитулировать Фрайбург, 21 ноября - Цуг, 23 ноября нанесли решающее поражение войскам Люцерна, после чего 29 ноября капитулировали остальные участники Зондербунда. Поражение и распад Зондербунда открыли путь к принятию в 1848 году новой конституции и превращению Швейцарии из непрочного союза самостоятельных кантонов в единое федеративное государство с центральными законодательными и исполнительными органами (соответственно федеральное собрание и федеральный совет), унифицированной денежной и таможенной системой, единой системой мер и весов, общей почтовой службой и т. д.