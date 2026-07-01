ЗОНАРА, ИОАНН ЗОНАРА

ЗОНАРА, ИОАНН ЗОНАРА - ви­зантийский хро­нист, ка­но­нист, цер­ков­ный пи­са­тель.

За­ни­мал вы­со­кие по­сты (ве­ли­кий друн­га­рий виг­лы, про­та­сик­рит) при дво­ре императора Алек­сея I Ком­ни­на . По­сле его смер­ти вы­шел в от­став­ку и при­нял мо­на­ше­ст­во в монастырь Святой Гли­ке­рии. Со­чи­не­ние Зонара «Со­кра­ще­ние ис­то­рий» пред­став­ля­ет со­бой объ­ё­ми­стую все­мир­ную хро­ни­ку в 18 кни­гах - от Со­тво­ре­ния ми­ра до 1118, со­став­лен­ную на ос­но­ве пе­ре­ска­за различных со­чи­не­ний ан­тич­ных и средневековых ав­то­ров (в т. ч. ут­ра­чен­ных; для IX-XI веков ис­точ­ни­ка­ми яв­ля­ют­ся хро­ни­ки Ио­ан­на Ски­ли­цы и Ми­хаи­ла Псел­ла); прав­ле­ние Алек­сея I Ком­ни­на опи­са­но на ос­но­ве лич­ных на­блю­де­ний. Убе­ж­дён­ный сто­рон­ник силь­но­го го­су­дар­ст­ва, Зонара кри­ти­ку­ет «сень­о­ри­аль­но-фа­миль­ные» ме­то­ды управ­ле­ния, сме­нив­шие при Ком­ни­нах цен­тра­ли­зо­ван­ную государственно-бю­ро­кра­тическую сис­те­му, и с опа­се­ни­ем на­блю­да­ет уси­ле­ние во­енно-фе­одальной ари­сто­кра­тии.

Пе­ре­вод хро­ни­ки Зонара был вы­пол­нен в Бол­га­рии (около 1170 года), в XIV веке на его ос­но­ве поя­ви­лась сербская со­кра­щён­ная пе­ре­ра­бот­ка (т. н. Па­ра­ли­по­ме­нон), ко­то­рую ис­поль­зо­вал со­ста­ви­тель «Рус­ско­го хро­но­гра­фа». К цер­ков­но-ка­но­ническим тру­дам Зонара от­но­сят­ся тол­ко­ва­ния на «Апо­столь­ские по­ста­нов­ле­ния», Пра­ви­ла Со­бо­ров и святых От­цов. Зонара так­же ав­тор агио­гра­фических и го­ми­ле­тических со­чи­не­ний («Похва­ла св. Ев­прак­сии» и др.); од­на­ко «Лек­си­кон», со­хра­нив­ший­ся под име­нем Ио­ан­на Зо­на­ры, ему не при­над­ле­жит.