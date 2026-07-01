ЗОНАРА, ИОАНН ЗОНАРА
ЗОНАРА, ИОАНН ЗОНАРА - византийский хронист, канонист, церковный писатель.
Занимал высокие посты (великий друнгарий виглы, протасикрит) при дворе императора Алексея I Комнина. После его смерти вышел в отставку и принял монашество в монастырь Святой Гликерии. Сочинение Зонара «Сокращение историй» представляет собой объёмистую всемирную хронику в 18 книгах - от Сотворения мира до 1118, составленную на основе пересказа различных сочинений античных и средневековых авторов (в т. ч. утраченных; для IX-XI веков источниками являются хроники Иоанна Скилицы и Михаила Пселла); правление Алексея I Комнина описано на основе личных наблюдений. Убеждённый сторонник сильного государства, Зонара критикует «сеньориально-фамильные» методы управления, сменившие при Комнинах централизованную государственно-бюрократическую систему, и с опасением наблюдает усиление военно-феодальной аристократии.
Перевод хроники Зонара был выполнен в Болгарии (около 1170 года), в XIV веке на его основе появилась сербская сокращённая переработка (т. н. Паралипоменон), которую использовал составитель «Русского хронографа». К церковно-каноническим трудам Зонара относятся толкования на «Апостольские постановления», Правила Соборов и святых Отцов. Зонара также автор агиографических и гомилетических сочинений («Похвала св. Евпраксии» и др.); однако «Лексикон», сохранившийся под именем Иоанна Зонары, ему не принадлежит.