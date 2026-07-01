ЗОМБАРТ, ВЕРНЕР

Зомбарт (нем. Sombart), Вернер (19.01.1863, Эрмслебен — 18.05.1941, Берлин) — немецкий социолог и экономист, представитель исторической школы в экономической теории.

Окончил Берлинский университет (1888), защитив диссертацию на тему «Римская Кампанья. Социально-экономическое исследование», некоторое время работал в торговой палате г. Бремен. В 1890—1906 — профессор университета в Бреслау (Вроцлав), специализировался по истории европейской экономики. В 1906 был приглашен в Высшую школу торговли в Берлине. Профессор Берлинского университета (1917—1938). С 1904 — редактор журнала «Архив социальной науки и социальной политики». Активно участвовал в работе Немецкого социологического общества и был его последним председателем (до самороспуска в 1936).

В студенческие годы по своим взглядам был близок к марксизму и катедер-социализму , что нашло отражение в его работе «Социализм и социальные движения в 19 веке» (1896). Исследование З. «К критике экономической системы Карла Маркса» (1894) было высоко оценено Ф. Энгельсом . Наиболее известен фундаментальный труд З. «Современный капитализм» (в 3-х тт., 1-е издание — 1902, переработан в 1916, 3-й том вышел в 1927), в котором он рассмотрел зарождение и развитие капитализма с исторической и социологической позиций, а также подчеркнул роль духовного фактора («предпринимательского духа»).

В годы Первой мировой войны перешел на позиции немецкого романтического национализма (работа «Торговцы и герои», 1915). На рубеже 1920—1930-х написал ряд теоретических работ по методологии социологии и национальной экономии. В работе «Немецкий социализм» (1934), построенной на идеях «консервативной революции», оправдывал «принцип вождя» и выступал за корпоративное устройство общества и «особый путь» построения социализма в Германии. «Немецкий социализм» и работа «О человеке» (1938) были встречены резкой критикой в среде национал-социалистов за пропаганду мирных преобразований и непринятие «расовой теории».

В начале ХХ в. работы З. пользовались большой популярностью в России и неоднократно издавались на русском языке.

С 1930 — член Прусской академии наук и Американской академии искусств и наук.

Соч.: Современный капитализм. Т. 1—2. М., 1903—1905, Т. 3. М.–Л., 1931; Идеалы социальной политики. СПб., 1906; Избранные работы. М., 2005; Собрание сочинений. В 3 тт. СПб., 2005; Nationalökonomie und Soziologie. Jena, 1930; Die drei Nationalökonomien. München–Leipzig, 1930; Die Zukunft des Kapitalismus. Berlin, 1932; Vom Menschen. Berlin, 1938

Лит.: Серебряков М. В. Зомбарт и социологи. Л., 1928; Митенков А. В. В. Зомбарт о генезисе общества: (философско-антропологический анализ учения). М, 2002; Backhaus J. G. (Hrsg.): Werner Sombart (1863—1941). Klassiker der Sozialwissenschaften. Eine kritische Bestandsaufnahme. Marburg, 2000; Lenger F. Werner Sombart 1863—1941. Eine Biographie. München, 1994.