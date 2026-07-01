ЗОЛЯ ЭМИЛЬ

ЗОЛЯ ЭМИЛЬ (Эмиль Эду­ар Шарль Ан­ту­ан) - французский пи­са­тель.

Отец - итал. ин­же­нер, мать - фран­цу­жен­ка. Дет­ст­во про­вёл в Экс-ан-Про­ван­се. Учил­ся в кол­ле­же (1852-1857 годы); под влия­ни­ем ро­ман­ти­ков В. Гю­го , А. де Мюс­се на­чал пи­сать сти­хи, по­зна­ко­мил­ся с П. Се­зан­ном. В 1858 году пе­ре­ехал в Па­риж, по­сту­пил в ли­цей (не окон­чил). Де­бю­ти­ро­вал сказ­кой «Фея люб­ви» («La fée amoureuse», 1859 год). Ну­ж­да­ясь в сред­ст­вах, брал­ся за слу­чай­ные за­ра­бот­ки; в 1862-1866 годах слу­жил в издательстве «Ашетт», за­ни­мал­ся литературной и ху­дожественной кри­ти­кой; сбли­зил­ся с ар­ти­стической бо­ге­мой.

В сборнике рас­ска­зов «Сказ­ки Ни­нон» («Contes à Ninon», 1864 год) за­ме­тен от­ход от ро­ман­тиз­ма. Пер­вый ро­ман Золя - ав­тобио­гра­фическая «Ис­по­ведь Кло­да» («La con­fes­si­on de Claude», 1865 год) по­ве­ст­ву­ет о тра­гическом взаи­мо­от­но­ше­ни­ях мо­ло­до­го ху­дож­ни­ка и пад­шей жен­щи­ны. На фор­ми­ро­ва­ние зре­лой ма­не­ры Золя ока­за­ли влия­ние идеи И. Тэ­на, К. Бер­на­ра, жи­во­пись Э. Ма­не и ран­них им­прес­сио­нистов (ис­кус­ст­во ко­то­рых Золя за­щи­щал в ху­дожественно-кри­тических стать­ях), твор­че­ст­во Г. Фло­бе­ра, Э. и Ж. де Гон­ку­ров, с ко­то­ры­ми Золя был лич­но зна­ком, а так­же О. де Баль­за­ка . В 1867 году вы­шел ро­ман «Те­ре­за Ра­кен» («Thé rè se Raquin», 1867 год) - о бру­таль­ной стра­сти, люб­ви как «бо­лез­ни»; пре­ди­сло­вие к его 2-му изданию (1868 год) ста­ло про­грам­мой на­ту­ра­лиз­ма, прин­ци­пы ко­то­ро­го Золя, счи­тав­ший се­бя ос­но­ва­те­лем но­вой литературной шко­лы, рас­крыл позд­нее в кни­гах «Экс­пе­ри­мен­таль­ный ро­ман» («Le roman experimental», 1880 год), «Ро­ма­ни­сты-на­ту­ра­ли­сты» («Les ro­man­ciers naturalistes», 1881 год), «На­ту­ра­лизм в те­ат­ре» («Naturalisme au théâtre», 1881 год).

Твор­че­ст­во, по мне­нию Золя, срод­ни на­учному ис­сле­до­ва­нию: оно ин­тер­пре­ти­ру­ет че­ло­ве­ка как био­ло­гическое су­ще­ст­во, под­чи­няю­щее­ся за­ко­нам фи­зио­ло­гии, на­след­ст­вен­но­сти. Пер­со­на­жи Золя на­хо­дят­ся в веч­ном пле­ну у сво­его ро­да био­ло­гического «ро­ка», хо­тя и пы­та­ют­ся с ним бо­роть­ся. Со­ци­ум в це­лом у Золя упо­доб­лен ор­га­низ­му, так­же су­ще­ст­вую­ще­му по био­ло­гическим за­ко­нам. Эти идеи по­лу­чи­ли раз­ви­тие в цик­ле из 20 ро­ма­нов «Ру­гон-Мак­ка­ры. Ес­те­ст­вен­ная и со­ци­аль­ная ис­то­рия од­ной се­мьи при Вто­рой им­пе­рии» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second empire», 1871-1893 годы). В ис­то­рии се­мьи, од­на ветвь ко­то­рой де­гра­ди­ру­ет, а дру­гая пре­ус­пе­ва­ет, Золя ото­бра­жа­ет ста­нов­ле­ние и ги­бель им­пе­рии На­по­ле­о­на III, по­ра­жён­ной со­ци­аль­но-био­ло­гическим вы­ро­ж­де­ни­ем, ко­то­рое про­яв­ля­ет­ся в безу­держ­ной жа­ж­де на­жи­вы, на­си­лии над че­ло­ве­че­ской при­ро­дой. Ка­ж­дый ро­ман, ри­суя оче­ред­ной акт этой дра­мы, да­ёт па­но­ра­му раз­ных со­сло­вий (от про­ле­та­ри­ев, кре­сть­ян, люм­пе­нов до пра­вя­щих кру­гов), про­фес­сий (прач­ка, ма­ши­нист по­ез­да, ху­дож­ник и др.), об­щественных не­ду­гов (про­сти­ту­ция, пьян­ст­во, нев­ро­зы, бы­то­вые пре­сту­п­ле­ния и др.), ка­так­лиз­мов (шах­тёр­ский бунт, фран­ко-прус­ская вой­на, тех­но­ген­ные ка­та­ст­ро­фы и др.).

Наи­бо­лее зна­чительные ро­ма­ны цик­ла - «Чре­во Па­ри­жа» («Le ventre de Paris», 1873 год), «Про­сту­пок аб­ба­та Му­ре» («La faute de l’abbé Mouret», 1875 год), «За­пад­ня» («L’as­som­moir», 1877 год), «Стра­ни­ца люб­ви» («Une page d’amour», 1878 год), «Жер­ми­наль» («Germinal», на русском языке из­дан в 1884 году, на французском языке - в 1885 году), «Зем­ля» («La terre», 1887 год), «Че­ло­век-зверь» («La bête humaine», 1890 год), «Раз­гром» («La débâcle», 1892 год) и др. по­ве­ст­ву­ют об ис­ка­же­нии под­лин­ной су­ти люб­ви, се­мей­ных от­но­ше­ний под влия­ни­ем лож­ной мо­ра­ли; вме­сте с тем в них вы­ра­же­на ве­ра в об­нов­ляю­щую си­лу эво­лю­ции, в «ре­ге­не­ра­цию» уни­вер­су­ма.

В ро­ма­не «Твор­че­ст­во» («L’œuvre», 1886 год) от­ра­же­ны ста­нов­ле­ние и кри­зис им­прес­сио­низ­ма (с ко­то­рым Золя ас­со­ции­ро­вал свою пи­са­тель­скую ма­не­ру); твор­че­ст­во пред­ста­ёт в нём как по­еди­нок ху­дож­ни­ка с при­ро­дой, в хо­де ко­то­ро­го ис­кус­ст­во обо­соб­ля­ет­ся от неё и в сво­ей ав­то­ном­но­сти вос­при­ни­ма­ет­ся от­ны­не как не­что «про­ти­во­ес­те­ст­вен­ное». Ро­ман «На­на» («Na­na», 1880 год) о «жри­цах люб­ви» по­ра­зил со­вре­мен­ни­ков ал­ле­го­рическими об­раз­ами современного апо­ка­лип­си­са, над­ру­га­ния над им­пер­ски­ми свя­ты­ня­ми. Под впе­чат­ле­ни­ем религиозной про­по­ве­ди Л. Н. Тол­сто­го Золя соз­дал цик­лы ро­ма­нов «Три го­ро­да» («Les trois villes», 1894-1898 годы) и «Че­ты­ре Еван­ге­лия» («Les quatre É vangiles», 1899-1903 годы). В 1897 году Золя встал на за­щи­ту лож­но об­ви­нён­но­го в шпио­на­же офи­це­ра А. Дрей­фу­са (смотрите Дрей­фу­са де­ло), вы­сту­пив с от­кры­тым пись­мом к пре­зи­ден­ту Фран­ции «Я об­ви­няю» («J’accuse», 13.01.1898 года). Золя пи­сал так­же но­вел­лы, пье­сы, де­лал сце­нические пе­ре­ло­же­ния сво­их ро­ма­нов.

Ху­дожественная про­грам­ма Золя в 1870-е годы вы­з­ва­ла об­щественный скан­дал, но к концу 1880-х годов ут­вер­ди­лась во французской про­зе. Её основные прин­ци­пы - сво­бод­ный, ни­чем не ог­ра­ни­чен­ный вы­бор тем; об­ра­ще­ние к со­вре­мен­ной, в т. ч. ни­зо­вой городской жиз­ни; вни­ма­ние к те­лес­нос­ти, эро­ти­ке, но в то же вре­мя и к но­вей­шим дос­ти­же­ниям тех­нического про­грес­са (ко­то­ры­ми Золя, как по­эт го­ро­да, вос­хи­щал­ся); на сти­ли­стическом уров­не - по­вы­шен­ная ви­зу­аль­ная вы­ра­зи­тель­ность пись­ма, стрем­ле­ние к соз­да­нию яр­ких зри­тель­ных об­ра­зов.

Син­те­зи­руя в сво­ём твор­че­ст­ве чер­ты ро­ман­тиз­ма (апо­ло­гия прав твор­че­ской лич­но­сти, по-про­ме­те­ев­ски бо­рю­щей­ся с при­ро­дой; от­час­ти мис­тическое от­но­ше­ние к тай­нам «кро­ви»), на­ту­ра­лиз­ма, им­прес­сио­низ­ма (за­ри­сов­ки го­ро­да в ро­ма­не «Чре­во Па­ри­жа») и сим­во­лиз­ма (трак­тов­ка «ги­бе­ли им­пе­рии» как со­ци­аль­ной и кос­мо­ло­гической ка­та­ст­ро­фы), Золя ис­кус­но со­еди­ня­ет объ­ек­ти­визм и ли­рич­ность (ро­ман «Стра­ни­ца люб­ви»), до­ку­мен­таль­ность и миф (об­раз Ас­тар­ты-Ве­не­ры в ро­ма­не «На­на»). Но­ва­тор­ст­во Золя име­ло ми­ро­вой ре­зо­нанс и во мно­гом пре­до­пре­де­ли­ло по­эти­ку со­ци­аль­но­го ро­ма­на XX века. В Рос­сии про­из­ве­де­ния Золя ак­тив­но пе­ре­во­ди­лись с 1870-х годов; в 1875-1880 годах (при по­сред­ни­че­ст­ве И. С. Тур­ге­не­ва) Золя со­труд­ни­чал с журналом «Вест­ник Ев­ро­пы». В XX веке ро­ма­ны Золя мно­го­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­лись круп­ней­ши­ми ре­жис­сё­ра­ми (Ж. Ре­ну­ар, Ж. Дю­ви­вье, М. Кар­не, Р. Кле­ман и др.). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1888 год).

Умер в ре­зуль­та­те не­сча­ст­но­го слу­чая, от­ра­вив­шись угар­ным га­зом.