ЗОЛЯ ЭМИЛЬ
ЗОЛЯ ЭМИЛЬ (Эмиль Эдуар Шарль Антуан) - французский писатель.
Отец - итал. инженер, мать - француженка. Детство провёл в Экс-ан-Провансе. Учился в коллеже (1852-1857 годы); под влиянием романтиков В. Гюго, А. де Мюссе начал писать стихи, познакомился с П. Сезанном. В 1858 году переехал в Париж, поступил в лицей (не окончил). Дебютировал сказкой «Фея любви» («La fée amoureuse», 1859 год). Нуждаясь в средствах, брался за случайные заработки; в 1862-1866 годах служил в издательстве «Ашетт», занимался литературной и художественной критикой; сблизился с артистической богемой.
В сборнике рассказов «Сказки Нинон» («Contes à Ninon», 1864 год) заметен отход от романтизма. Первый роман Золя - автобиографическая «Исповедь Клода» («La confession de Claude», 1865 год) повествует о трагическом взаимоотношениях молодого художника и падшей женщины. На формирование зрелой манеры Золя оказали влияние идеи И. Тэна, К. Бернара, живопись Э. Мане и ранних импрессионистов (искусство которых Золя защищал в художественно-критических статьях), творчество Г. Флобера, Э. и Ж. де Гонкуров, с которыми Золя был лично знаком, а также О. де Бальзака. В 1867 году вышел роман «Тереза Ракен» («Thé rè se Raquin», 1867 год) - о брутальной страсти, любви как «болезни»; предисловие к его 2-му изданию (1868 год) стало программой натурализма, принципы которого Золя, считавший себя основателем новой литературной школы, раскрыл позднее в книгах «Экспериментальный роман» («Le roman experimental», 1880 год), «Романисты-натуралисты» («Les romanciers naturalistes», 1881 год), «Натурализм в театре» («Naturalisme au théâtre», 1881 год).
Творчество, по мнению Золя, сродни научному исследованию: оно интерпретирует человека как биологическое существо, подчиняющееся законам физиологии, наследственности. Персонажи Золя находятся в вечном плену у своего рода биологического «рока», хотя и пытаются с ним бороться. Социум в целом у Золя уподоблен организму, также существующему по биологическим законам. Эти идеи получили развитие в цикле из 20 романов «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи при Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second empire», 1871-1893 годы). В истории семьи, одна ветвь которой деградирует, а другая преуспевает, Золя отображает становление и гибель империи Наполеона III, поражённой социально-биологическим вырождением, которое проявляется в безудержной жажде наживы, насилии над человеческой природой. Каждый роман, рисуя очередной акт этой драмы, даёт панораму разных сословий (от пролетариев, крестьян, люмпенов до правящих кругов), профессий (прачка, машинист поезда, художник и др.), общественных недугов (проституция, пьянство, неврозы, бытовые преступления и др.), катаклизмов (шахтёрский бунт, франко-прусская война, техногенные катастрофы и др.).
Наиболее значительные романы цикла - «Чрево Парижа» («Le ventre de Paris», 1873 год), «Проступок аббата Муре» («La faute de l’abbé Mouret», 1875 год), «Западня» («L’assommoir», 1877 год), «Страница любви» («Une page d’amour», 1878 год), «Жерминаль» («Germinal», на русском языке издан в 1884 году, на французском языке - в 1885 году), «Земля» («La terre», 1887 год), «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890 год), «Разгром» («La débâcle», 1892 год) и др. повествуют об искажении подлинной сути любви, семейных отношений под влиянием ложной морали; вместе с тем в них выражена вера в обновляющую силу эволюции, в «регенерацию» универсума.
В романе «Творчество» («L’œuvre», 1886 год) отражены становление и кризис импрессионизма (с которым Золя ассоциировал свою писательскую манеру); творчество предстаёт в нём как поединок художника с природой, в ходе которого искусство обособляется от неё и в своей автономности воспринимается отныне как нечто «противоестественное». Роман «Нана» («Nana», 1880 год) о «жрицах любви» поразил современников аллегорическими образами современного апокалипсиса, надругания над имперскими святынями. Под впечатлением религиозной проповеди Л. Н. Толстого Золя создал циклы романов «Три города» («Les trois villes», 1894-1898 годы) и «Четыре Евангелия» («Les quatre É vangiles», 1899-1903 годы). В 1897 году Золя встал на защиту ложно обвинённого в шпионаже офицера А. Дрейфуса (смотрите Дрейфуса дело), выступив с открытым письмом к президенту Франции «Я обвиняю» («J’accuse», 13.01.1898 года). Золя писал также новеллы, пьесы, делал сценические переложения своих романов.
Художественная программа Золя в 1870-е годы вызвала общественный скандал, но к концу 1880-х годов утвердилась во французской прозе. Её основные принципы - свободный, ничем не ограниченный выбор тем; обращение к современной, в т. ч. низовой городской жизни; внимание к телесности, эротике, но в то же время и к новейшим достижениям технического прогресса (которыми Золя, как поэт города, восхищался); на стилистическом уровне - повышенная визуальная выразительность письма, стремление к созданию ярких зрительных образов.
Синтезируя в своём творчестве черты романтизма (апология прав творческой личности, по-прометеевски борющейся с природой; отчасти мистическое отношение к тайнам «крови»), натурализма, импрессионизма (зарисовки города в романе «Чрево Парижа») и символизма (трактовка «гибели империи» как социальной и космологической катастрофы), Золя искусно соединяет объективизм и лиричность (роман «Страница любви»), документальность и миф (образ Астарты-Венеры в романе «Нана»). Новаторство Золя имело мировой резонанс и во многом предопределило поэтику социального романа XX века. В России произведения Золя активно переводились с 1870-х годов; в 1875-1880 годах (при посредничестве И. С. Тургенева) Золя сотрудничал с журналом «Вестник Европы». В XX веке романы Золя многократно экранизировались крупнейшими режиссёрами (Ж. Ренуар, Ж. Дювивье, М. Карне, Р. Клеман и др.). Награждён орденом Почётного легиона (1888 год).
Умер в результате несчастного случая, отравившись угарным газом.