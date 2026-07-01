ЗОЛОТЫХ Владимир Рудольфович

Родился в 1961 г. Окончил Удмуртский государственный университет в 1985 г.

Кандидатская диссертация : Социально психологические изменения в рабочем классе Великобритании в период консервативных кабинетов (1951-1964) (Пермский государственный университет, 1995).

Докторская диссертация : Формирование и реализация консервативной социально-политической стратегии в США (конец XX - начало XXI века) (Челябинский государственный университет, 2012)

доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой новой и новейшей истории и международных отношений, заместитель декана исторического факультета по международной деятельности Удмуртского государственного университета

Вице-президент Российско-американского института, Спрингфилд, США.

Область интересов : новейшая история США, американское консервативное движение на современном этапе, социальная политика в США. Интеллектуальное наследие Рассела Керка. Область интересов отражена в научных статьях, в том числе на иностранных языках, в ряде ведущих российских изданий.

Сочинения: Американские консерваторы и проблемы иммиграции (социально-экон. аспекты) // Консерватизм и цивилизационные вызовы современности»/ Под ред. проф. П.Ю. Рахшмира. Пермь, 2003;

Трансформация Американского Консерватизма в начале 90-х гг. ХХ века.: Проблемы обновления и консолидации // Российская государственность. Уровни власти. Ист. динамизм: Материалы научной конференции Ижевск, 2001;

Великобритания: Консерваторы и рабочий класс в 50-е гг. XX в. Исследование социальной психологии. Ижевск, 1998;

Тенденции развития современного Американского консерватизма // Вестник Удмуртского университета, Ижевск, 1998;

Британский Консерватизм и проблемы образования в 50–60-е гг. // XX в. новые подходы. Исследования по консерватизму. Вып.3: Материалы международной научной конференции. Пермь, 1996;

Социально-психологические последствия промышленной политики британских консерваторов (Промышленная политика в системе “Батскеллизма”) // Вестник Удмуртского университета. Ижевск, 1995. №2.