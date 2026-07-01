ЗОЛОТУРН

ЗОЛОТУРН - го­род на се­ве­ро-за­па­де Швей­ца­рии, административный центр кан­то­на Зо­ло­турн.

Население 15 тысяч человек (с при­го­ро­да­ми около 55 тысяч человек, 2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Аре, у под­но­жия гор­но­го мас­си­ва Юра, на высоте около 430 м. Че­рез го­род про­хо­дят железнодорожная ма­ги­ст­раль Цю­рих - Биль - Не­вша­тель - Ло­зан­на - Же­не­ва, па­рал­лель­ная ей ав­то­стра­да, несколько ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных трасс ре­гио­наль­но­го зна­че­ния.

Ос­но­ван во вре­ме­на римского императора Ти­бе­рия (14-37 годы) под названием Са­ло­дур (Salodu­rum; име­ет кельтское про­ис­хо­ж­де­ние). В 870 году во­шёл во Франк­ское го­су­дар­ст­во, в конце IX века пе­ре­шёл под власть Верх­ней Бур­гун­дии; по­сле её вхо­ж­де­ния в 1033 году в Свя­щен­ную Рим­скую им­пе­рию стал им­пер­ским го­ро­дом (с 1218 года на­хо­дил­ся под пря­мым управ­ле­ни­ем им­пе­ра­то­ра). В 1318 году ок­ку­пи­ро­ван вой­ска­ми австрийского гер­цо­га Ле­о­поль­да I. В 1481 году при­сое­ди­нил­ся к Швей­цар­ской кон­фе­де­ра­ции. В 1519-1533 годах в Золотурне бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка Ре­фор­ма­ции, но го­род ос­тал­ся ка­то­ли­че­ским. В 1530-1792 годах в Золотурне раз­ме­ща­лось французское по­соль­ст­во в Швей­ца­рии, что от­ра­зи­лось на по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни го­ро­да. С 1828 года ре­зи­ден­ция епископа Ба­зель­ско­го. В 1856 году при­ня­та де­мо­кра­тическая кон­сти­ту­ция, в 1870-1874 годах про­тес­тан­ты бы­ли урав­не­ны в пра­вах с ка­то­ли­ка­ми. В 1986 году при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция го­ро­да.

В цен­тре Золотурна, ок­ру­жён­ном час­тич­но со­хра­нив­ши­ми­ся городскими ук­ре­п­ле­ния­ми с Ба­зель­ски­ми во­ро­та­ми в сти­ле ре­нес­санс (1504-1535 годы) и ба­роч­ны­ми бас­тио­на­ми (1667 год, архитектор Ф. По­ла­та), - руи­ны стен и ба­шен древнеримской кре­по­сти Са­ло­дур (IV век), ча­со­вая баш­ня (XII век; верх­няя часть - 1467 год, ча­сы - 1545 год), Ра­ту­ша (конец XIII века, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на по­сле по­жа­ра 1955 год), позд­не­го­тическая фран­ци­скан­ская цер­ковь (1426-1436 годы), Ста­рый Ар­се­нал (1609-1614 годы; ны­не - Му­зей ору­жия), бывшая ие­зу­ит­ская цер­ковь (1680-1689 годы, воз­мож­но, по пла­ну ар­хи­тек­то­ров Г. Май­е­ра и П. Ф. Де­мерса; ал­тарь - 1704 год), позд­не­ба­роч­ный со­бор Свя­тых Ур­са и Вик­то­ра (1762-1773 годы, ар­хи­тек­то­ры Г. М. и П. А. Пи­зо­ни; скульп­ту­ра фа­са­да и два ба­роч­ных фон­та­на с фи­гу­ра­ми Мои­сея и Ге­де­о­на - 1773 год, скульп­тор И. Б. Ба­бель; жи­во­пис­ный цикл ра­бо­ты Д. Кор­ви, 1774-1778 годы; со­кро­вищ­ни­ца со­бо­ра, ос­но­ва­на в 1932 году), жи­лая за­строй­ка XVI-XVIII веков (дво­рец Бе­сен­валь, XVIII век). Так­же со­хра­нил­ся ан­самбль мо­на­сты­ря с церковью Святой Кла­ры (1310-1330 годы, вит­ра­жи - 1325-1930 годы). Сре­ди по­стро­ек XX века: ре­фор­мат­ская цер­ковь (1925 год, архитектор А. Мей­ли), кан­то­наль­ная шко­ла (1938-1945 годы, архитектор Г. Брахер), школь­ный ком­плекс (1962-1964 годы, ар­хи­тек­то­ры Б. и Ф. Хал­лер).

Выс­шая профессиональная шко­ла Золотурна. Му­зеи: ху­до­же­ст­вен­ный (ос­но­ван в 1902 году; швейцарское и ев­ропейское искусство XV-XX веков), городской ис­то­ри­че­ский (ос­но­ван в 1902 году; с 1952 года - в зам­ке Блю­мен­штайн, XVIII век), зоо­ло­ги­че­ский, ку­коль­ный, кам­ня; Му­зей Т. Кос­тюш­ко (жил в городе в 1815-1817 годах). Му­зей при­ро­ды и Бо­та­нический сад (ос­но­ва­ны швейцарским на­ту­ра­ли­стом Ф. И. Гу­ги). Го­род­ской и Ма­лый те­ат­ры.

Важ­ный по­ли­ти­ко-административный центр се­ве­ро-за­па­да стра­ны. В струк­ту­ре городского хо­зяй­ст­ва рез­ко пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг, осо­бен­но сек­тор государственного управ­ле­ния (свя­зан с вы­пол­не­ни­ем административных функ­ций цен­тра кан­то­на) и об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то про­изводство ча­сов, стрел­ко­во­го ору­жия. Пред­при­ятия (в основном мел­кие и сред­ние) тек­стиль­ной, швей­ной, пи­ще­вой промышленности. Бу­маж­ные фаб­ри­ки.

Близ Золотурна - за­мок Валь­дегг (XVIII век; ны­не - му­зей).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)