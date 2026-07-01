ЗОЛОТУРН
ЗОЛОТУРН - город на северо-западе Швейцарии, административный центр кантона Золотурн.
Население 15 тысяч человек (с пригородами около 55 тысяч человек, 2007 год). Расположен на реке Аре, у подножия горного массива Юра, на высоте около 430 м. Через город проходят железнодорожная магистраль Цюрих - Биль - Невшатель - Лозанна - Женева, параллельная ей автострада, несколько автомобильных и железнодорожных трасс регионального значения.
Основан во времена римского императора Тиберия (14-37 годы) под названием Салодур (Salodurum; имеет кельтское происхождение). В 870 году вошёл во Франкское государство, в конце IX века перешёл под власть Верхней Бургундии; после её вхождения в 1033 году в Священную Римскую империю стал имперским городом (с 1218 года находился под прямым управлением императора). В 1318 году оккупирован войсками австрийского герцога Леопольда I. В 1481 году присоединился к Швейцарской конфедерации. В 1519-1533 годах в Золотурне была предпринята попытка Реформации, но город остался католическим. В 1530-1792 годах в Золотурне размещалось французское посольство в Швейцарии, что отразилось на политической и культурной жизни города. С 1828 года резиденция епископа Базельского. В 1856 году принята демократическая конституция, в 1870-1874 годах протестанты были уравнены в правах с католиками. В 1986 году принята новая конституция города.
В центре Золотурна, окружённом частично сохранившимися городскими укреплениями с Базельскими воротами в стиле ренессанс (1504-1535 годы) и барочными бастионами (1667 год, архитектор Ф. Полата), - руины стен и башен древнеримской крепости Салодур (IV век), часовая башня (XII век; верхняя часть - 1467 год, часы - 1545 год), Ратуша (конец XIII века, реконструирована после пожара 1955 год), позднеготическая францисканская церковь (1426-1436 годы), Старый Арсенал (1609-1614 годы; ныне - Музей оружия), бывшая иезуитская церковь (1680-1689 годы, возможно, по плану архитекторов Г. Майера и П. Ф. Демерса; алтарь - 1704 год), позднебарочный собор Святых Урса и Виктора (1762-1773 годы, архитекторы Г. М. и П. А. Пизони; скульптура фасада и два барочных фонтана с фигурами Моисея и Гедеона - 1773 год, скульптор И. Б. Бабель; живописный цикл работы Д. Корви, 1774-1778 годы; сокровищница собора, основана в 1932 году), жилая застройка XVI-XVIII веков (дворец Бесенваль, XVIII век). Также сохранился ансамбль монастыря с церковью Святой Клары (1310-1330 годы, витражи - 1325-1930 годы). Среди построек XX века: реформатская церковь (1925 год, архитектор А. Мейли), кантональная школа (1938-1945 годы, архитектор Г. Брахер), школьный комплекс (1962-1964 годы, архитекторы Б. и Ф. Халлер).
Высшая профессиональная школа Золотурна. Музеи: художественный (основан в 1902 году; швейцарское и европейское искусство XV-XX веков), городской исторический (основан в 1902 году; с 1952 года - в замке Блюменштайн, XVIII век), зоологический, кукольный, камня; Музей Т. Костюшко (жил в городе в 1815-1817 годах). Музей природы и Ботанический сад (основаны швейцарским натуралистом Ф. И. Гуги). Городской и Малый театры.
Важный политико-административный центр северо-запада страны. В структуре городского хозяйства резко преобладает сфера услуг, особенно сектор государственного управления (связан с выполнением административных функций центра кантона) и обслуживание туристов. Традиционно развито производство часов, стрелкового оружия. Предприятия (в основном мелкие и средние) текстильной, швейной, пищевой промышленности. Бумажные фабрики.
Близ Золотурна - замок Вальдегг (XVIII век; ныне - музей).