ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ, МУЗЕЙ

Историко-этнографический музей «Золотой ручей» - самый молодой историко-этнографический музей Карелии .

Начало созданию музея положила монетка, найденная в фундаменте хозяйственной постройки. К моменту открытия музея коллекция насчитывала около пятисот экспонатов и она постоянно пополняется.

В экспозиции представлены предметы быта конца XIX - начала XX века. К услугам посетителей предлагается постоянно действующая экспозиция «Купеческая лавка и трактир», музейные занятия, лекции по истории края и национального костюма, а также интерактивная программа «Беседы за вечерним чаем в трактире». В музее можно приобрести изделия народных мастеров, полиграфическую продукцию, сувениры.

Иллюстрации:

Историко-этнографический музей «Золотой ручей».