ЗОЛОТОВ Всеволод Иванович
Родился 30.11.1946, г. Шерабад Сурхан-Дарьинской обл. Детство провёл в г. Шуя Ивановской области. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета в 1969 г.
Кандидатская диссертация: Политическая борьба в Англии в 20-е гг. XV века (к проблеме кризиса сословно-представительной монархии) (Горьковский госуниверситет, 1980).
Докторская диссертация: Социальное развитие английского общества в конце XIV – первой половине XV в. (Нижегородский государственный университет, 1996).
Профессор (1998) кафедры всеобщей истории, международных отношений и международного права Института истории и международных отношений Брянского государственного университета им. акад. И.Г.Петровского.
Учителя: Е.В. Кузнецов, Н.П. Соколов.
Область интересов: История средних веков. Социальная история Англии XV в.
Сочинения: Английское общество накануне “войны Роз”. Брянск, 1995;
Жизнь города и деятельность горожан. М., 1999;
Поиски Д.Фортескью в парадигме интеллектуальной истории// XIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР С.И. Архангельского. Нижний Новгород, 2003;
Горизонтальные и вертикальные связи социальных общностей средневековой Англии // Проблемы английской и валлийской истории в позднее средневековье. Арзамас, 1999;
Снова о социальных аспектах "войны роз"// Историческая мысль и история идей: Межвузовский сб. науч. тр. Вып.6. Брянск, 1998;
Поиски Д.Фортескью в парадигме интеллектуальной истории // XIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР С.И. Архангельского. Нижний Новгород, 2003;
Операции с недвижимостью и социальные ориентации английского бюргерства и купцов в первой половине XV века // Город в средневековой цивилизации Зап. Европы. Т.2. М., 1999;
Операции с недвижимостью и социальные ориентации английских купцов первой половины XV века // Феномен урбанизма в Европе: средние века и новое время. М., 1995.
Общество и власть в познесредневековой Англии XV века. – Брянск, 2010.
Английское общество XV века. Социальные и политические списки англичан в неспокойном столетии. - Саарбрюкен, 2011.
Маленькая книжечка об английской политике / Перевод. статья, комментарии. – Брянск, 2012.
Исторический источник вчера и сегодня. – Брянск, 2014.