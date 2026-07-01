ЗОЛОТОВ Всеволод Иванович

Родился 30.11.1946, г. Шерабад Сурхан-Дарьинской обл. Детство провёл в г. Шуя Ивановской области. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета в 1969 г.

Кандидатская диссертация : Политическая борьба в Англии в 20-е гг. XV века (к проблеме кризиса сословно-представительной монархии) (Горьковский госуниверситет, 1980).

Докторская диссертация : Социальное развитие английского общества в конце XIV – первой половине XV в. (Нижегородский государственный университет, 1996).

Профессор (1998) кафедры всеобщей истории, международных отношений и международного права Института истории и международных отношений Брянского государственного университета им. акад. И.Г.Петровского.

Учителя : Е.В. Кузнецов, Н.П. Соколов.

Область интересов : История средних веков. Социальная история Англии XV в.

Сочинения: Английское общество накануне “войны Роз”. Брянск, 1995;

Жизнь города и деятельность горожан. М., 1999;

Поиски Д.Фортескью в парадигме интеллектуальной истории// XIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР С.И. Архангельского. Нижний Новгород, 2003;

Горизонтальные и вертикальные связи социальных общностей средневековой Англии // Проблемы английской и валлийской истории в позднее средневековье. Арзамас, 1999;

Снова о социальных аспектах "войны роз"// Историческая мысль и история идей: Межвузовский сб. науч. тр. Вып.6. Брянск, 1998;

Поиски Д.Фортескью в парадигме интеллектуальной истории // XIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР С.И. Архангельского. Нижний Новгород, 2003;

Операции с недвижимостью и социальные ориентации английского бюргерства и купцов в первой половине XV века // Город в средневековой цивилизации Зап. Европы. Т.2. М., 1999;

Операции с недвижимостью и социальные ориентации английских купцов первой половины XV века // Феномен урбанизма в Европе: средние века и новое время. М., 1995.

Общество и власть в познесредневековой Англии XV века. – Брянск, 2010.

Английское общество XV века. Социальные и политические списки англичан в неспокойном столетии. - Саарбрюкен, 2011.

Маленькая книжечка об английской политике / Перевод. статья, комментарии. – Брянск, 2012.

Исторический источник вчера и сегодня. – Брянск, 2014.