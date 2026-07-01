ЗОЛОТОГО РУНА ОРДЕН

ЗОЛОТОГО РУНА ОРДЕН - свет­ский ры­цар­ский ор­ден.

Уч­ре­ж­дён 10.01.1430 года в городе Брюг­ге гер­цо­гом Бур­гунд­ским Фи­лип­пом До­б­рым по слу­чаю его бра­ко­со­че­та­ния с ин­фан­той Иза­бел­лой (со­стоя­лось 07.01.1430 года), до­че­рью пор­тугальского ко­ро­ля Жуа­на I. Це­ля­ми соз­да­ния Золотого Руна ордена дек­ла­ри­ро­ва­лись за­щи­та хри­сти­ан­ской Церк­ви и вос­ста­нов­ле­ние ры­цар­ских тра­ди­ций (зо­ло­тое ру­но сим­во­ли­зи­ро­ва­ло ры­цар­ский под­виг). В ре­аль­но­сти ор­ден дол­жен был слу­жить спло­че­нию бур­гунд­ских зе­мель и проч­но свя­зать круп­ных фео­да­лов с гер­цо­гом, ко­то­рый стал его Ве­ли­ким ма­ги­ст­ром. Все ры­ца­ри Золотого Руна ордена при­но­си­ли клят­ву вер­но­сти гер­цо­гу и его на­след­ни­кам, при­ни­ма­ли на се­бя обя­за­тель­ст­ва уча­ст­во­вать в государственных де­лах. Золотого Руна орден соз­дан в под­ра­жа­ние за­ви­си­мым от ко­ро­лев­ской вла­сти ор­де­нам, су­ще­ст­во­вав­шим в это вре­мя в Пор­ту­галии (Ор­ден Хри­ста), Анг­лии (Ор­ден Под­вяз­ки) и Фран­ции (Ор­ден Звез­ды).

Пер­во­на­чаль­но в со­ста­ве Золотого Руна ордена - 24 ры­ца­ря из выс­шей бур­гунд­ской зна­ти (ста­ту­ты ор­де­на пред­пи­сы­ва­ли по­свя­ще­ние в ры­ца­ри толь­ко бла­го­род­ных по ро­ж­де­нию лиц), впо­след­ст­вии их чис­ло уве­ли­чи­лось, в ор­ден бы­ли при­ня­ты иностранные су­ве­ре­ны (в 1468 году ры­ца­рем Золотого Руна ордена стал ко­роль Анг­лии, в 1445, 1461, 1473 годах - ко­ро­ли Ара­го­на). В ор­де­не име­лись: канц­лер , хра­нив­ший пе­чать; ка­зна­чей; ар­хи­ва­ри­ус-ис­то­рио­граф (ве­дал ар­хи­вом ор­де­на), из­би­рае­мый из сек­ре­та­рей гер­цо­га; ко­роль гер­бов (гла­ва бур­гунд­ских ге­роль­дов), офи­ци­аль­но име­но­вав­ший­ся «Зо­ло­тое Ру­но» (от­вет­ст­вен­ный за це­ре­мо­ни­ал). Ре­зи­ден­ция Золотого Руна ордена с 1432 года - ук­ра­шен­ная гер­ба­ми ры­ца­рей Двор­цо­вая ка­пел­ла в городе Ди­жон. Ка­пи­тул ор­де­на со­би­рал­ся 30 но­ября, в день святого Ан­д­рея, по­кро­ви­те­ля Бур­гун­дии (все­го 23 раза). Зна­ки при­над­леж­но­сти к Золотого Руна ордена - одея­ние ало­го цве­та и зо­ло­тая цепь, зве­нья ко­то­рой сим­во­ли­зи­ро­ва­ли кре­са­ла (сце­п­лен­ные спин­ка­ми латинские бу­к­вы В) и ок­ру­жён­ные пла­ме­нем крем­ни (ог­ни­во в его средневековой фор­ме - эмб­ле­ма Бур­гун­дии); на це­пи име­лась под­вес­ка в ви­де зо­ло­то­го ба­ра­на. По смер­ти но­си­те­ля эти ин­сиг­нии воз­вра­ща­лись в со­кро­вищ­ни­цу ор­де­на.

В 1477 году су­ве­ре­ном Золотого Руна ордена в ре­зуль­та­те бра­ка с Ма­ри­ей, до­че­рью по­след­не­го бур­гунд­ско­го гер­цо­га Кар­ла Сме­ло­го , стал Мак­си­ми­ли­ан I Габс­бург. В 1516 году су­ве­ре­ни­тет над Золотого Руна орденом пе­ре­шёл к испанским Габс­бур­гам, а по­сле смер­ти в 1700 году по­след­не­го пред­ста­ви­те­ля этой ди­на­стии на испанском пре­сто­ле - к Фи­лип­пу V из ди­на­стии Бур­бо­нов, что бы­ло ос­по­ре­но австрийскими Габс­бур­га­ми. В ре­зуль­та­те это­го в 1712 году Золотого Руна орден раз­де­лил­ся на две вет­ви - ав­ст­рий­скую, или габс­бург­скую (в Ве­не на­хо­дит­ся б. ч. ар­хи­вов и ин­сиг­ний ор­де­на), и ис­пан­скую. Ав­ст­рий­ский Золотого Руна орден со­хра­нил ари­сто­кра­тический ха­рак­тер: ри­ту­ал по­свя­ще­ния в ры­ца­ри вклю­ча­ет опо­я­сы­ва­ние ме­чом, при­не­се­ние тор­же­ственные клят­вы; официальным язы­ком ор­де­на ос­та­ёт­ся фран­цуз­ский. С 2000 года гла­ва австрийской вет­ви Золотого Руна ордена - Карл фон Габс­бург-Лот­рин­ген (родился 1961 год), внук по­след­не­го австрийского императора Кар­ла I. В 1847 году ис­панский Золотого Руна орден по­лу­чил ста­тус гражданского ко­ро­лев­ско­го ор­де­на, его ве­ли­ким ма­ги­ст­ром с 1977 года яв­ля­ет­ся ко­роль Ис­па­нии Ху­ан Кар­лос I..

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