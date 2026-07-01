ЗОЛОТОГО РУНА ОРДЕН
ЗОЛОТОГО РУНА ОРДЕН - светский рыцарский орден.
Учреждён 10.01.1430 года в городе Брюгге герцогом Бургундским Филиппом Добрым по случаю его бракосочетания с инфантой Изабеллой (состоялось 07.01.1430 года), дочерью португальского короля Жуана I. Целями создания Золотого Руна ордена декларировались защита христианской Церкви и восстановление рыцарских традиций (золотое руно символизировало рыцарский подвиг). В реальности орден должен был служить сплочению бургундских земель и прочно связать крупных феодалов с герцогом, который стал его Великим магистром. Все рыцари Золотого Руна ордена приносили клятву верности герцогу и его наследникам, принимали на себя обязательства участвовать в государственных делах. Золотого Руна орден создан в подражание зависимым от королевской власти орденам, существовавшим в это время в Португалии (Орден Христа), Англии (Орден Подвязки) и Франции (Орден Звезды).
Первоначально в составе Золотого Руна ордена - 24 рыцаря из высшей бургундской знати (статуты ордена предписывали посвящение в рыцари только благородных по рождению лиц), впоследствии их число увеличилось, в орден были приняты иностранные суверены (в 1468 году рыцарем Золотого Руна ордена стал король Англии, в 1445, 1461, 1473 годах - короли Арагона). В ордене имелись: канцлер, хранивший печать; казначей; архивариус-историограф (ведал архивом ордена), избираемый из секретарей герцога; король гербов (глава бургундских герольдов), официально именовавшийся «Золотое Руно» (ответственный за церемониал). Резиденция Золотого Руна ордена с 1432 года - украшенная гербами рыцарей Дворцовая капелла в городе Дижон. Капитул ордена собирался 30 ноября, в день святого Андрея, покровителя Бургундии (всего 23 раза). Знаки принадлежности к Золотого Руна ордена - одеяние алого цвета и золотая цепь, звенья которой символизировали кресала (сцепленные спинками латинские буквы В) и окружённые пламенем кремни (огниво в его средневековой форме - эмблема Бургундии); на цепи имелась подвеска в виде золотого барана. По смерти носителя эти инсигнии возвращались в сокровищницу ордена.
В 1477 году сувереном Золотого Руна ордена в результате брака с Марией, дочерью последнего бургундского герцога Карла Смелого, стал Максимилиан I Габсбург. В 1516 году суверенитет над Золотого Руна орденом перешёл к испанским Габсбургам, а после смерти в 1700 году последнего представителя этой династии на испанском престоле - к Филиппу V из династии Бурбонов, что было оспорено австрийскими Габсбургами. В результате этого в 1712 году Золотого Руна орден разделился на две ветви - австрийскую, или габсбургскую (в Вене находится б. ч. архивов и инсигний ордена), и испанскую. Австрийский Золотого Руна орден сохранил аристократический характер: ритуал посвящения в рыцари включает опоясывание мечом, принесение торжественные клятвы; официальным языком ордена остаётся французский. С 2000 года глава австрийской ветви Золотого Руна ордена - Карл фон Габсбург-Лотринген (родился 1961 год), внук последнего австрийского императора Карла I. В 1847 году испанский Золотого Руна орден получил статус гражданского королевского ордена, его великим магистром с 1977 года является король Испании Хуан Карлос I..