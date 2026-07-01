«ЗОЛОТОГО ФЛОТА» ПЛAВАНИЯ

«Золотого флота» плавания — серия крупных китайских морских экспедиций в Индийский океан, осуществленных по инициативе правительства империи Мин в 1-й половине XV в.

Основной целью экспедиций являлось утверждение позиций нового китайского государства, стремившего показать, что его могущество не уступает империи Юань . Первые 6 плаваний были организованы, с 1405 по 1422, при императоре Чжу Ди (девиз правления — Юнлэ, 1402—1424), 7-я — в 1431—1433 при его внуке Чжу Чжаньцзи (1425—1436). Во главе экспедиций стояли евнух-мусульманин Чжэн Хэ (1371—1433/1435) и его помощник Ван Цзинхун. В плаваниях принимали участие более 300 кораблей разных типов (боевые, патрульные, суда, перевозившие людей, лошадей, продовольствие и воду). На них размещались около 27 тыс. военных, дипломатов, медиков, астрологов и т. д. Корабли имели неглубокую осадку и передвигались, только используя устойчивые в этом регионе сезонные муссоны. Среди судов выделялись огромные многопалубные и многомачтовые «сокровищницы», согласно современным реконструкциям, являвшиеся самыми крупными деревянными кораблями в истории. Экспедиции использовали данные о морских маршрутах, накопленные в Китае за предыдущие столетия, но масштабы «З. ф.» п. не имели прецедентов.

Путь китайского флота проходил вдоль берегов Чампы , Аютии , Явы и Суматры, Южн. Индии, Цейлона, Аравии, Африканского рога. Периодически корабли разделялись, чтобы посетить несколько расположенных недалеко друг от друга мест. Экспедиции собирали различные сведения об этих землях, торговых маршрутах, денежном обращении. Они привозили в Китай посольства от десятков правителей «варваров», изъявивших желание признать превосходство императора Мин, а те везли с собой дары, экзотических животных, например жирафов, и различные диковины, слоновую кость, пряности, благовония. Чжэн Хэ стремился упорядочить жизнь многочисленных колоний китайских переселенцев (хуацяо), которые встречались на пути Золотого флота, а также вмешивался в дела некоторых государств и княжеств. Например, Чжэн Хэ свергнул цейлонского царя, отказавшегося подарить императору Юнлэ зуб Будды и другие ценные реликвии, а также одного из малаккских султанов, незаконно захватившего престол. На Суматре было нанесено поражение занимавшимся контрабандой «пиратам», которых возглавлял выходец из Гуанчжоу.

Но привозимые посольствами «варваров» дары и приобретаемые Чжэн Хэ экзотические товары не могли компенсировать огромных расходов на проведение экспедиций. Внешняя политика Юнлэ вызывала критику со стороны части чиновников-неоконфуцианцев. После смерти его внука Чжу Чжаньцзи новый император Чжу Цичжэнь (1436—1449, 1457—1464) строго запретил дорогостоящие морские экспедиции и торговлю с варварами. Отчеты об экспедициях Чжэн Хэ и его чертежи исчезли из архивов. Таким образом, Китай, экономика которого, в соответствии с классическими традициями, должна была основываться не на торговле, а на сельском хозяйстве, сознательно отказался от роли морской державы, на которую претендовал в начале XV в.

Лит.: Бокщанин А. А. Китай и страны южных морей в XIV—XVI вв. М., 1968; Его же. Экспансия флота Чжэн Хэ в начале XV в. в оценке китайских историков // Историческая наука в КНР. М., 1971; Рябинин А. Л., Уваров П. Ю. Китай в конце XIII — XV веке // Всемирная история. В 6 тт. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. М., 2012. С. 654—658; Dreyer E. L. Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405—1433. New York, 2007; Levathes L. When China Ruled the Seas: the Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405—1433. New York, 1996.