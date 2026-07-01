ЗОЛОТОЕ КЛАДБИЩЕ

ЗОЛОТОЕ КЛАДБИЩЕ - мо­гиль­ник I - начала III веков у ста­ниц Ка­зан­ская, Тиф­лис­ская, Усть-Ла­бин­ская на пра­вом бе­ре­гу реки Ку­бань.

В 1901-1902 годах Золотое кладбище от­крыл и ис­сле­до­вал Н. И. Ве­се­лов­ский. По­во­дом для на­зва­ния ста­ло боль­шое чис­ло най­ден­ных зо­ло­тых из­де­лий. Рас­ко­па­но около 100 кур­га­нов, по­гре­бе­ния (в основной второй половины I - первой половины II веков) в ка­та­ком­бах. Хо­тя мо­ги­лы бы­ли ог­раб­ле­ны в древ­но­сти, сре­ди на­хо­док - воо­ру­же­ние и кон­ское сна­ря­же­ние, ме­тал­ли­че­ская, стек­лян­ная, гли­ня­ная по­су­да, куль­то­вые и бы­то­вые пред­ме­ты, ук­ра­ше­ния, римский им­порт. Ряд по­гре­бе­ний при­над­ле­жал тя­же­ло­воо­ру­жён­ным всад­ни­кам - ка­таф­рак­та­ри­ям (смотрите в статье Ка­таф­рак­ты) вы­со­ко­го со­ци­аль­но­го ран­га. Пред­по­ла­га­ет­ся, что на Золотом кладбище по­хо­ро­не­ны пред­ста­ви­те­ли во­енных от­ря­дов, ко­то­рые на­ни­ма­лись пра­ви­те­ля­ми Ри­ма или за­ви­си­мо­го от не­го Бос­пор­ско­го цар­ст­ва для про­ти­во­дей­ст­вия ко­чев­ни­кам южнорусских сте­пей и др. во­енных дей­ст­вий.

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