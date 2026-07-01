ЗОЛОТОЕ КЛАДБИЩЕ
ЗОЛОТОЕ КЛАДБИЩЕ - могильник I - начала III веков у станиц Казанская, Тифлисская, Усть-Лабинская на правом берегу реки Кубань.
В 1901-1902 годах Золотое кладбище открыл и исследовал Н. И. Веселовский. Поводом для названия стало большое число найденных золотых изделий. Раскопано около 100 курганов, погребения (в основной второй половины I - первой половины II веков) в катакомбах. Хотя могилы были ограблены в древности, среди находок - вооружение и конское снаряжение, металлическая, стеклянная, глиняная посуда, культовые и бытовые предметы, украшения, римский импорт. Ряд погребений принадлежал тяжеловооружённым всадникам - катафрактариям (смотрите в статье Катафракты) высокого социального ранга. Предполагается, что на Золотом кладбище похоронены представители военных отрядов, которые нанимались правителями Рима или зависимого от него Боспорского царства для противодействия кочевникам южнорусских степей и др. военных действий.