ЗОЛОТО
ЗОЛОТО - благородный металл.
Историческая справка
Древнейшие (V-е тысячелетие до н. э.) изделия из золота - обрывки фольги и проволоки - найдены в Южной Месопотамии (Убейд). Массовое производство украшений, знаков власти и др. началось в V-м - начале IV-го тысячелетия в культурах, входивших в Балкано-Карпатскую металлургическую провинцию, вместе с масштабным производством медных изделий (Варненский могильник, Караново VI, Гумельница). Сотни литых (со вставками из лазурита и др.) вещей из золота известны с раннего бронзового века по памятникам, связанным с Циркумпонтийской металлургической провинцией (Гавра, Древний Египет, майкопская культура); в погребении Нахаль-Кана (пустыня Негев, Израиль) найдены 8 кольцевидных слитков золота стандартизированного размера и веса.
Со второй трети III-го тысячелетия изделия из золота (в т. ч. профессиональных ювелиров, с использованием пайки, зерни, филиграни; сосуды, заготовки, слитки и др.) в государствах Ближнего Востока исчисляются тысячами, их значительно больше, чем бронзовых (могилы Древнего царства в Египте, Царский некрополь в Уре, Гиссар III, погребения в Аладжа-Хююке, клады из Трои II и др.).
В позднем бронзовом веке (II-е - начало I-го тысячелетия до н. э.) золот получило широкое распространение в др. культурах Евразии. В Европе основные находки золотых украшений, чаш, высоких конических головных уборов («шляп»), слитков и др. сосредоточены в вотивных кладах (Эберсвальде и др.). В степных срубной культуре и андроновской культуре была распространена плакировка бронзовых изделий золотой фольгой.
В Америке из золота (со II-го тысячелетия до н. э.) создавались только изделия статусного и религиозного характера: маски, пластины, скипетры, фигуры фантастических животных и др.
В доколониальной Тропической Африке золото было важнейшим экспортным товаром. Его добывали промыванием золотоносного песка в ямах (глубиной до 3 м) или в шахтах (глубиной до 30 м). Добычей занимались большесемейные группы. Караванными путями золото доставлялось из Западного и Центрального Судана через Сахару и внутреннюю Восточную Африку к суахилийским портам Индийского ок.
Золото имело наибольшую дарообменную ценность (смотрите Дарообмен) и в дальнейшем стало одним из наиболее распространённых материалов для изготовления денег. В Африке денежным эквивалентом был золотой песок (смотрите в статье Деньги примитивные), в который превращались также золотые слитки. Для его взвешивания была создана особая система весовых единиц, обозначавшихся значками на специальных бронзовых гирьках (особенно у ашанти). Первые монеты из золота появились в VII веке до н. э. в Лидии, но в широкое обращение впервые поступили в государстве Ахеменидов (дарик).
В древности добывалось в основном широко распространённое аллювиальное золото. До сих пор золотоносными являются реки Джейхан и Сейхан в Юго-Восточной Анатолии, многие реки Урала и Сибири. Добыча золота из кварцитовых жил была особенно масштабной в пустыне между Нилом и Красным морем, на Иберийском полуострове, в Альпах. Шумерские тексты III-го тысячелетия до н. э. упоминают в качестве поставщиков золота страну Мелухха у южной части Персидского залива и горную страну Аратта, которую многие исследователи помещают на территории Ирана. В Библии упоминается золотоносная река Фисон, текущая из рая (Быт. 2:11,12), золотоносные страны Офир, Парваим, Сава, Раема, Уфаз.
Роль золота в др. культурах как универсального символа света, огня, совершенства, мудрости и мистического знания, священного достоинства, власти отражена в мифах о золотых предметах, которые должен добыть герой ценой тяжёлых испытаний (золотых яблоках, золотом руне, Жар-Птице и др.), или кладе, охраняемом чудовищем (цикл Нибелунгов и т. п.). Позднее с этими представлениями связан поиск Эльдорадо испанскими конкистадорами в Новом Свете и др.