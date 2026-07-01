ЗОЛОТО

ЗОЛОТО - благородный металл.

Ис­то­ри­че­ская справ­ка

Древ­ней­шие (V-е тысячелетие до н. э.) из­де­лия из золота - об­рыв­ки фоль­ги и про­во­ло­ки - най­де­ны в Южной Ме­со­по­та­мии (Убейд). Мас­со­вое про­изводство ук­ра­ше­ний, зна­ков вла­сти и др. на­ча­лось в V-м - начале IV-го тысячелетия в куль­ту­рах, вхо­див­ших в Бал­ка­но-Кар­пат­скую ме­тал­лур­ги­че­скую про­вин­цию, вме­сте с мас­штаб­ным про­изводством мед­ных из­де­лий (Вар­нен­ский мо­гиль­ник, Ка­ра­но­во VI, Гу­мель­ни­ца). Сот­ни ли­тых (со встав­ка­ми из ла­зу­ри­та и др.) ве­щей из золота из­вест­ны с ран­не­го брон­зово­го ве­ка по па­мят­ни­кам, свя­зан­ным с Цир­кум­пон­тий­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ци­ей (Гав­ра, Древ­ний Еги­пет, май­коп­ская куль­ту­ра); в по­гре­бе­нии На­халь-Ка­на (пус­ты­ня Не­гев, Из­ра­иль) най­де­ны 8 коль­це­вид­ных слит­ков золота стан­дар­ти­зи­ро­ван­но­го раз­ме­ра и ве­са.

Со второй тре­ти III-го тысячелетия из­де­лия из золота (в т. ч. профессиональных юве­ли­ров, с ис­поль­зо­ва­ни­ем пай­ки, зер­ни, фи­ли­гра­ни; со­су­ды, за­го­тов­ки, слит­ки и др.) в го­су­дар­ст­вах Ближ­не­го Вос­то­ка ис­чис­ля­ют­ся ты­ся­ча­ми, их зна­чи­тель­но боль­ше, чем брон­зо­вых (мо­ги­лы Древ­не­го цар­ст­ва в Егип­те, Цар­ский нек­ро­поль в Уре, Гис­сар III, по­гре­бе­ния в Алад­жа-Хюю­ке, кла­ды из Трои II и др.).

В позд­нем брон­зо­вом ве­ке (II-е - начало I-го тысячелетия до н. э.) золот по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в др. куль­ту­рах Ев­ра­зии. В Ев­ро­пе основные на­ход­ки зо­ло­тых ук­ра­ше­ний, чаш, вы­со­ких ко­ни­че­ских го­лов­ных убо­ров («шляп»), слит­ков и др. со­сре­до­то­че­ны в во­тив­ных кла­дах (Эбер­сваль­де и др.). В степ­ных сруб­ной куль­ту­ре и ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ре бы­ла рас­про­стра­не­на пла­ки­ров­ка брон­зо­вых из­де­лий зо­ло­той фоль­гой.

В Аме­ри­ке из золота (со II-го тысячелетия до н. э.) соз­да­ва­лись толь­ко из­де­лия ста­тус­но­го и ре­лигиозного ха­рак­те­ра: мас­ки, пла­сти­ны, ски­пет­ры, фи­гу­ры фан­та­стических жи­вот­ных и др.

В до­ко­ло­ни­аль­ной Тро­пической Аф­ри­ке золото бы­ло важ­ней­шим эк­спорт­ным то­ва­ром. Его до­бы­ва­ли про­мы­ва­ни­ем зо­ло­то­нос­но­го пес­ка в ямах (глу­би­ной до 3 м) или в шах­тах (глу­би­ной до 30 м). До­бы­чей за­ни­ма­лись боль­ше­се­мей­ные груп­пы. Ка­ра­ван­ны­ми пу­тя­ми золото до­став­ля­лось из Западного и Центрального Су­да­на че­рез Са­ха­ру и внутреннюю Восточную Аф­ри­ку к суа­хи­лий­ским пор­там Ин­дий­ско­го ок.

Золото име­ло наи­боль­шую да­ро­об­мен­ную цен­ность (смотрите Да­ро­об­мен) и в даль­ней­шем ста­ло од­ним из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных ма­те­риа­лов для из­го­тов­ле­ния де­нег. В Аф­ри­ке де­неж­ным эк­ви­ва­лен­том был зо­ло­той пе­сок (смотрите в статье День­ги при­ми­тив­ные), в ко­то­рый пре­вра­ща­лись так­же зо­ло­тые слит­ки. Для его взве­ши­ва­ния бы­ла со­зда­на осо­бая си­сте­ма ве­со­вых еди­ниц, обо­зна­чав­ших­ся знач­ка­ми на специальных брон­зо­вых гирь­ках (осо­бен­но у ашан­ти). Пер­вые мо­не­ты из золота поя­ви­лись в VII веке до н. э. в Ли­дии, но в ши­ро­кое об­ра­ще­ние впер­вые по­сту­пи­ли в государстве Ахе­ме­ни­дов (да­рик).

В древ­но­сти до­бы­ва­лось в основном ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ное ал­лю­ви­аль­ное золото. До сих пор зо­ло­то­нос­ны­ми яв­ля­ют­ся ре­ки Джей­хан и Сей­хан в Юго-Восточной Ана­то­лии, многие ре­ки Ура­ла и Си­би­ри. До­бы­ча золота из квар­ци­то­вых жил бы­ла осо­бен­но мас­штаб­ной в пус­ты­не ме­ж­ду Ни­лом и Крас­ным морем, на Ибе­рий­ском полуострове, в Аль­пах. Шу­мер­ские тек­сты III-го тысячелетия до н. э. упо­ми­на­ют в ка­че­ст­ве по­став­щиков золота стра­ну Ме­лух­ха у южной час­ти Пер­сид­ско­го залива и гор­ную стра­ну Арат­та, ко­то­рую многие ис­сле­до­ва­те­ли по­ме­щают на тер­ри­то­рии Ира­на. В Биб­лии упо­ми­на­ет­ся зо­ло­то­нос­ная ре­ка Фи­сон, те­ку­щая из рая (Быт. 2:11,12), зо­ло­то­нос­ные стра­ны Офир, Пар­ва­им, Са­ва, Рае­ма, Уфаз.

Роль золота в др. куль­ту­рах как уни­вер­саль­но­го сим­во­ла све­та, ог­ня, со­вер­шен­ст­ва, муд­ро­сти и мис­ти­че­ско­го зна­ния, свя­щен­но­го дос­то­ин­ст­ва, вла­сти от­ра­же­на в ми­фах о зо­ло­тых пред­ме­тах, ко­то­рые дол­жен до­быть ге­рой це­ной тя­жё­лых ис­пы­та­ний (зо­ло­тых яб­ло­ках, зо­ло­том ру­не, Жар-Пти­це и др.), или кла­де, ох­ра­няе­мом чу­до­ви­щем (цикл Ни­бе­лун­гов и т. п.). Позд­нее с эти­ми пред­став­ле­ния­ми свя­зан по­иск Эль­до­ра­до испанскими кон­ки­ста­до­ра­ми в Но­вом Све­те и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)