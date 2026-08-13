«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» МЕДАЛЬ
«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» МЕДАЛЬ - знаки отличия Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.
В первом случае медаль учреждена Указом Президиума ВС СССР от 01.08.1939 года (до 16.10.1939 года называлась медаль «Герой Советского Союза»). Как знак отличия Героя Российской Федерации утверждена Законом РФ от 20.03.1992 года.
Знаки представляют собой золотые пятиконечные звёзды с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. На оборотной стороне в центре - надпись «Герой СССР» или «Герой России». Колодочка - прямоугольная пластина из серебра с рамками в верхней и нижней частях, обтянутая до 1992 года красной, а с 1992 года - трёхцветной бело-сине-красной шёлковой муаровой лентой. Автор эскиза - художник И. И. Дубасов.