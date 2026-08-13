«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» МЕДАЛЬ

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» МЕДАЛЬ - зна­ки от­ли­чия Ге­роя Со­вет­ско­го Сою­за и Ге­роя Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

В пер­вом слу­чае ме­даль уч­ре­ж­де­на Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 01.08.1939 года (до 16.10.1939 года на­зы­ва­лась ме­даль «Ге­рой Со­вет­ско­го Сою­за»). Как знак от­ли­чия Ге­роя Российской Фе­де­ра­ции ут­вер­жде­на За­ко­ном РФ от 20.03.1992 года.

Зна­ки пред­став­ля­ют со­бой зо­ло­тые пя­ти­ко­неч­ные звёз­ды с глад­ки­ми дву­гран­ны­ми лу­ча­ми на ли­це­вой сто­ро­не. На обо­рот­ной сто­ро­не в цен­тре - над­пись «Ге­рой СССР» или «Ге­рой Рос­сии». Ко­ло­доч­ка - пря­мо­уголь­ная пла­сти­на из се­реб­ра с рам­ка­ми в верх­ней и ниж­ней час­тях, об­тя­ну­тая до 1992 года крас­ной, а с 1992 года - трёх­цвет­ной бе­ло-си­не-крас­ной шёл­ко­вой муа­ро­вой лен­той. Ав­тор эс­ки­за - художник И. И. Ду­ба­сов.