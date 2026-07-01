«ЗОЛОТAЯ КНИГА»
«Золотая книга» — перечень патрицианских родов, представители которых имели исключительное право на участие в органах управления Венецианской республикой.
Составление «З. к.» началось вскоре после реформы Большого Совета 1297. В последующие столетия «З. к.» несколько раз дополнялась, были составлены перечни детей и брачно-родственных связей этих родов, однако правящая элита Венеции все равно оставалась замкнутой корпорацией. В XVIII в. термин «З. к.» использовался при первых публикациях этого документа. «З. к.» была отменена при ликвидации Венецианской республики в 1797.
Термин «З. к.» использовался для обозначения перечней знатных родов и в других государствах Европы.
Лит.: Норвич Дж. История Венецианской республики / Пер. с англ. М., 2010 (Norwich J. J. A History of Venice. New York, 1982); Castagnetti A. La società veneziana nel Medioevo. Vol. 1: Dai tribuni ai giudici. Vol. 2: Le famiglie ducali dei Candiano, Orseolo e Menio e la famiglia comitale vicenti-no-padovana di Vitale Ugo Candiano (secoli X–XI). Verona, 1992—1993; Lane F. C. The Enlargement of the Great Council of Venice // Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson / Ed. J. G. Rowe, W. H. Stockdale. Toronto, 1971; Raines D. Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297–1797 // Storia di Venezia. 2003. Vol. 1; Romanin S. Storia documentata di Venezia. Venezia, 1853; Rösch G. Der venezianische Adel bis zur Schliessung des Grossen Rats. Zur Genese einer Führungsschicht. Sigmaringen, 1989; Storia di Venezia / A cura di A. Tenenti, U. Tucci. 14 vols. Roma, 1992—2002; Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297—1797 / Ed. J. Martin, D. Romano. Baltimore (Md.), 2000.