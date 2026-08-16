ЗОЛОТАЯ БУЛЛА 1356 ГОДА (Bulla Aurea)

Законодательный акт Священной Римской империи германской нации , принятый имперским рейхстагом в 1356 г. и регламентирующий порядок избрания императора и положение территориальных государей.

Начиная с конца XII в. в выборах императора решающую роль играют курфюрсты (3 духовных и 3-4 светских князя), однако после усиления папского престола в ходе клюнийской и григорианской реформы римские понтифики претендуют на право окончательного суждения (например, деректалия Иннокентия III Venerabilem 1202 г.). Особенного противостояния светской и духовной власти ситуация достигла в при Людвиге Баварском, который на основании решения, организованного в Рензе в 1338 г. союза курфюрстов, отказывал Папам в праве выбора императора. В этом контексте в 1346 г. при поддержке папы и французского короля к власти приходит Карл IV , который стремился к усилению своей власти в Чехии и расширению личных владений. Для укрепления своего положения в борьбе с Австрией, Баварией и папским престолом, он опирается на немецких князей, способствует усилению германских княжеств, что в конечном итоге катализирует процессы распада средневековой империи.

На основании решений сеймов в Нюренберге 1355 г. и Метце 1356 г. император издает т. н. «курфюрстскую буллу» (или Каролину), которая через десятилетие по привешенной золотой печати получает название «Золотой буллы». Текст регламентировал порядок избрания германского короля коллегией из семи имперских курфюрстов (архиепископов Майнца, Трира и Кёльна, короля Чехии, Рейнского пфальцграфа, герцога Саксонии и маркграфа Бранденбурга) (6 глав) и определяла нормы земского мира (4 статьи) и права территориальных государей (21 глава).

Из числа князей-избирателей назначались эрц-канцлеры, викарии, маршалы и другие высшие придворные должности. На ежегодных съездах курфюрстов решались важнейшие политические и законодательные вопросы, их согласие было необходимо было для раздач имперских ленов и дарений. Более того, они имели право суда над императором и право его смещения. Фактически булла закрепляла за князьями-избирателями императорские регалии и высшие судебные привилегии.

«Золотая булла» оказала влияние на последующее развитие государственного права в Священной римской имерии , где она считалась действующим законом вплоть 1806 г.

Иллюстрации:

Золотая печать, по которой булла получила свое название; страница из рукопипи "Золотой буллы" ок. 1400 г. (Австрийская национальная библиотека).

Автор статьи: Лурье З.А.