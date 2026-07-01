ЗОЛОТAЯ БУЛЛА 1356

Золотая булла 1356 — общепринятое обозначение постановлений на латинском языке, представленных императором Карлом IV Люксембургом 10 января 1356 г.

Общепринятое обозначение постановлений на латинском языке, представленных императором Карлом IV Люксембургом 10 января 1356 на имперском собрании в Нюрнберге и дополненных 25 декабря на имперском собрании в Меце. Название появилось в княжеских канцеляриях около 1400 благодаря печати, скреплявшей первые экземпляры З. б., выполненные для пяти (из семи) курфюрстов . Лишь спустя десятилетие были сделаны еще два экземпляра — для городских властей Франкфурта-на-Майне и Нюрнберга. Старейшим из этих семи ранних списков является экземпляр короля Чешского (в 1356 им был сам Карл IV).

Имперские собрания 1356 были первыми после коронации Карла IV в Риме императором в апреле 1355. Они должны были продемонстрировать сплоченность империи и завершение периода смут, начавшегося в 1313 с кончиной деда Карла IV — императора Генриха VII Люксембурга. З. б. была составлена и принята по инициативе Карла IV, вошедшие в нее постановления должны были готовиться под руководством его канцлера Иоганна из Ноймаркта (Яна из Стршеды). Князьям в Нюрнберге, вероятно, были представлены заранее подготовленные проекты серии императорских эдиктов (не имевшей собственного названия). В ходе переговоров некоторые проекты были вовсе отвергнуты, другие же существенно изменены. Ряд постановлений был спешно составлен в Нюрнберге по требованиям князей.

Цели Карла IV состояли в том, чтобы подкрепить средствами права, политического церемониала и риторики полученный им императорский сан, подчеркнуть свою преемственность по отношению к Генриху VII, определить круг курфюрстов и повысить их ответственность за состояние империи, наделить новыми привилегиями королей Чехии и земли Чешской короны, понизить статус пфальцграфов Рейнских. Многие постановления З. б. опирались на традицию и прецеденты, но некоторые нормы вводились впервые.

Современники не обратили большого внимания на провозглашение З. б., и она оставалось почти неизвестной в течение полувека. Лишь пять курфюрстов, а позже еще и власти Франкфурта и Нюрнберга усмотрели в З. б. полезную для себя привилегию. (З. б. утверждает неделимость курфюршеств и порядок передачи их по наследству, запрещает апеллировать на приговоры курфюршеских судов, определяет Франкфурт местом избрания нового короля Римского, а Нюрнберг — местом проведения им первого имперского собрания). Однако на протяжении XV в. юридическое и политическое значение З. б. быстро росло. Сначала король Вацлав IV, вероятно, усмотрел в ней около 1400 средство борьбы с княжеской оппозицией. Затем очередной конфликт при выборах короля в 1410—1411 заставил все соперничавшие стороны обращаться к тексту З. б. Именно с тех пор главным содержанием З. б. считаются сформулированные в ней правила избрания нового государя. На протяжении XV в. З. б. постоянно переписывают, распространяют, переводят на немецкий язык, издают и комментируют. С XVI в. вплоть до 1806 юристы будут относить З. б. к самому ядру имперского права. Историки и публицисты нередко называли З. б. «основным законом» Священной Римской империи , но оценивали ее весьма по-разному. На взгляд одних, З. б окончательно закрепила политическую раздробленность империи. Другие усматривали в З. б. важный шаг к превращению Германии в национальное государство, поскольку она обошла молчанием претензии папского престола на утверждение каждого нового главы империи.

Ист.: Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356 / Bearb. v. W. D. Fritz. 1972 (MGH. Fontes iuris, 11); Леонтьевский А. В. Искусство возможного в политике Карла IV Люксембурга. Волгоград, 1995.

Лит.: Bojcov M. A. Der Kern der Goldenen Bulle von 1356 // Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2013. Bd. 69. H. 2. S. 581—614; Die Goldene Bulle: Politik — Wahrnehmung — Rezeption / Hrsg. v. U. Hohensee et al. Bde. 1—2. Berlin, 2009; Hergemöller B.-U. Fürsten, Herren und Städte zu Nürnberg 1355/56. Köln–Wien, 1983; Zeumer K. Die Goldene Bulle Karls IV. T. 1—2. Weimar, 1908.