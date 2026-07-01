ЗОЛОТAЯ БУЛЛА 1222

Золотая булла 1222 — один из важнейших документов венгерской истории, в котором были сформулированы основные права формировавшегося в ту эпоху дворянства.

Внутренняя политика Андраша II (1205—1235), приводившая к распаду королевских комитатов , усилению светских и церковных магнатов, угрожала положению свободных средних и мелких землевладельцев: королевских сервиентов, замковых иобагионов (см. Замковые люди ) и близких к ним категорий. Под руководством части аристократии, обделенной королевскими милостями, они объединились в оппозицию и предъявили монарху требования, сформулированные в изданной от имени Андраша II З. б. Большая часть требований направлена против злоупотреблений короля и приближенных к нему иностранцев и местных магнатов. Так как раздача земель королевского домена привела к его сокращению, З. б. запрещала пожалование целых комитатов частным лицам. Ограничивалось влияние чужеземцев. Пересмотру подверглась экономическая политика последних венгерских королей, в том числе Андраша II, которая привела к обнищанию казны. Так, запрещалось назначать на ключевые должности в казне (откупщиков для сбора пошлин и чеканки монеты, в таможни, в управление соляными копями и рудниками и т. д.) евреев и исмаилитов; предусматривались меры защиты монеты от порчи и т. п. Заключительная статья буллы оговаривала право могущественных баронов и прелатов оказывать сопротивление королю в случае несоблюдения им обещаний — право, которым вплоть до 1687 пользовались магнаты в борьбе с королевской властью.

Однако истинное значение З. б. заключается в том, что в ней впервые были заявлены права и привилегии сервиентов, замковых иобагионов и близких к ним категорий, составивших основу сложившегося к середине XIV в. венгерского дворянства. Больше половины статей посвящены им. Декларировались личная свобода сервиентов и подвластность только королевскому суду; запрет вторгаться в их владения и задерживать без законного постановления судьи; вознаграждение за военную службу королю; освобождение от податей и повинностей; оговаривались гарантии наследования дочерьми части отцовского имущества. Эти положения повторялись в более поздних королевских грамотах. Но окончательное закрепление они получили в начале XVI в. в кодексе феодального обычного права, так называемом Трипартитуме , составленном юристом Иштваном Вербеци.

Лит.: История Венгрии. Т. 1. М., 1971; Семенов В. Ф. Венгерская Золотая булла 1222 года // Средние века. 1955. Вып. 6. С. 76—96; Érszegi G. Az Aranybulla. Budapest, 1990; Marczali H. A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Budapest, 1901.