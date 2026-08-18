ЗОЛОТАЯ БУЛЛА 1222
Грамота венгерского короля Эндре II, закрепившая дворянские привилегии.
Документ на пергаменте, скреплённый висячей золотой печатью (отсюда назв.). Принята на созванном в Секешфехерваре гос. собрании («днях закона») в условиях обострения отношений между королевской властью и дворянством. Отвечала интересам прежде всего среднего дворянства, стремившегося к восстановлению и расширению порядков, установленных Иштваном I Святым. З. б. декларировала неприкосновенность членов королевской семьи и их имущества, провозгласила личные свободы и равноправие всех дворян, в т. ч. их право участвовать в «днях закона» и осуществлять судопроизводство в комитатах. Светские и духовные феодалы освобождались от уплаты налогов, от участия в воен. походах, если не было прямой угрозы независимости Венгрии, а также от финансирования таких походов. З. б. запретила раздачу земель в вечное пользование и назначение иностранцев на гос. должности в Венгрии. Дворянам предоставлялось право «вместе или по отдельности» «оказывать сопротивление и высказать своё несогласие королю», если он и его наследники ныне или в будущем нарушат положения З. б. (этот пункт был отменён в 1687). Положения З. б. 1222 сохраняли силу закона до Революции 1848–49 в Венгрии.
Автор статьи: Б. Й. Желицки.