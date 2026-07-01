ЗОЛОТАРЁВ Василий Павлович

Родился 25.03.1935 г. в с. Каликино Липецкой области. Окончил Липецкий государственный педагогический институт (1959), аспирантуру исторического факультета Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской (МОПИ) в 1965 г.

Кандидатская диссертация : Н.И. Кареев – историк-методист (МОПИ, 1965).

Докторская диссертация : Историческая концепция Н.И. Кареева: Содержание и эволюция (Санкт-Петербургский государственный университет, 1992).

Профессор (1993) кафедры истории России и зарубежных стран Института истории и права Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина .

Учитель : В.Ф. Антонов.

Область интересов : Историография новой истории стран Запада, методология, историческая биография.

Сочинения: Историческая концепция Н.И. Кареева: содержание и эволюция. Л., 1988;

Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Подготовка текста, вступительная статья и комментарии В.П. Золотарева. Л., 1990;

Вадим Аполлонович Бутенко (1877–1931). Портрет историка // Новая и новейшая история. 1996, № 6;

Кареев Н.И. Французская революция в философии истории. Подготовка текста, вступительная статья В.П. Золотарева и Т.В. Аксеновой. Сыктывкар, 1998;

Яков Михайлович Захер (1893–1963). Портрет историка // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. М.-Иерусалим, 2000;

Николай Иванович Кареев (1850-1931). Портрет историка // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. М.-Иерусалим, 2000;

Владимир Владимирович Бирюкович (1893–1954). Портрет историка (в соавторстве с О.И. Зезеговой) // Новая и новейшая. 2001, №6;

Мастера русской историографии: Николай Иванович Кареев (1850-1931) (в соавторстве с Е.В. Леушиной) // ИА. 2002, № 6;

Многие его взгляды отразились и на моих исторических высказываниях // ИА. 2002, № 6.

История интеллигенции России в биографиях её исследователей. – Екатеринбург, 2002; - Доктора наук Республики Коми. – Сыктывкар, 2004;

Лучшие люди России: энциклопедия. – Т.2. - России славные сыны и дочери. – М., 2004;

Историки России XX века. – Т.1. – Саратов, 2005.