ЗОЛОТАРЁВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

ЗОЛОТАРЁВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (псевдоним Ни­ко­лай Якут­ский) - якутский пи­са­тель.

Пи­сал на якутском и русском язы­ках. Слу­жил в по­гранич­ных вой­сках. Окон­чил Выс­шие литературные кур­сы при Литературном институте имени М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве (1956 год). Пред­се­да­тель прав­ле­ния Союза писателей Яку­тии (1948-1953; 1958-1961 годы). Пуб­ли­ко­вал­ся с 1938 года.

Основная те­ма Золотарёва - жизнь и быт якутского на­ро­да на ру­бе­же XIX-XX веков - на­шла от­ра­же­ние в ро­манах «Судь­ба» («Төлкө», 1947 год), «Зем­ля» («Сир», 1958 год), «Пе­ред рас­све­том» («Хал­ла­ан сыр­дыы­та», 1962 год); по­вес­ти «Зо­ло­той ру­чей» («Көмүстээх үрүйэ», 1948 год); сборники охот­ничь­их рас­ска­зов «Пер­вый вы­стрел» («Ма нгай­гы саа­ла­ным», 1957 год) и др.

Ис­то­рии от­кры­тия ал­маз­ных ме­сто­ро­ж­де­ний в Яку­тии по­свя­ще­ны по­вес­ти «Ис­ка­те­ли ал­ма­зов» («Алмааhы kepдeeччүлэр», 1958 год), «Ал­маз и лю­бовь» (1971 год); ро­ман о по­гра­нич­ни­ках «Вос­ток и за­пад» («Илин үонна ар­гаа», 1987 год) про­ни­зан ав­то­био­гра­фическими мо­ти­ва­ми.