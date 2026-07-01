ЗОЛОТАРЁВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
ЗОЛОТАРЁВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (псевдоним Николай Якутский) - якутский писатель.
Писал на якутском и русском языках. Служил в пограничных войсках. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького в Москве (1956 год). Председатель правления Союза писателей Якутии (1948-1953; 1958-1961 годы). Публиковался с 1938 года.
Основная тема Золотарёва - жизнь и быт якутского народа на рубеже XIX-XX веков - нашла отражение в романах «Судьба» («Төлкө», 1947 год), «Земля» («Сир», 1958 год), «Перед рассветом» («Халлаан сырдыыта», 1962 год); повести «Золотой ручей» («Көмүстээх үрүйэ», 1948 год); сборники охотничьих рассказов «Первый выстрел» («Ма нгайгы сааланым», 1957 год) и др.
Истории открытия алмазных месторождений в Якутии посвящены повести «Искатели алмазов» («Алмааhы kepдeeччүлэр», 1958 год), «Алмаз и любовь» (1971 год); роман о пограничниках «Восток и запад» («Илин үонна аргаа», 1987 год) пронизан автобиографическими мотивами.