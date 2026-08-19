ЗОЛОТАРЁВ КАРП ИВАНОВИЧ

ЗОЛОТАРЁВ КАРП ИВА́НОВИЧ - русский живописец .

Последняя четверть XVII века.

Работал в Оружейной палате и в золотописной мастерской Посольского приказа, которую возглавлял в течение нескольких лет. В возрасте 11 лет поступил в обучение живописному делу к Ивану (Богдану) Салтанову и, по мнению учителя, к 1673 году вполне освоил мастерство.

Тогда же на Пасху К.И. Золотарёв преподнес царю свои первые самостоятельные работы: «Персону осязание» (изображение аллегорической фигуры, олицетворяющей одно из 5 чувств) и 10 расписных древок «тощих потешных».

В последующие годы был занят традиционными для придворного живописца работами: расписывал знамена, напр. сотенное знамя, поднесенное им царю на Пасху 1677 года (где был изображен «грозный воевода архистратиг Божий Михаил на коне с оба лица, золотом, серебром и разными красками, а на коймах подписаны подписи золотом» (не сохр.)), киоты, кресты, ларцы, сундуки, пасхальные яйца, а также писал на холсте евангельские притчи и апостольские проповеди для украшения покоев и церквей царского дворца.

Как и его учитель, К.И. Золотарёв умел писать на стекле: в 1677 году для царя расписал золотом 2 стаканчика хрустальных, в 1682 году написал на стекле икону «Воскресение Христово» для дворцовой церкви Воздвижения Креста.

Будучи придворным живописцем, К.И. Золотарёв обязан был писать портреты. В 1677/1678 году по заказу царя Феодора Алексеевича им был написан портрет патриарха Иоакима (Тобольский гос. историко-архитектурный музей-заповедник) с автографом, повторенным в XVIII веке.

В 1679 году К.И. Золотарёв с живописцами Иваном Мировским, Яковом Ивановым, Василием Познанским и Автономом Ивановым золотил резной деревянный иконостас для новопостроенной цекви Покрова Пресв. Богородицы в царской подмосковной резиденции - с. Измайлове, писал иконы, а также расписывал печи в царских хоромах. Золочение и роспись резных иконостасов дворцовых храмов были одним из основных его занятий.

В разные годы он украшал иконостасы церквей: прп. Сергия в подмосковном царском с. Воробьёве (1681 год), вмц. Екатерины (1685 год) и прп. Евдокии в Московском Кремле (1687). Кроме того, К.И. Золотарёв выполнял чертежи иконостасов: по его рисунку в 1681 году был сделан иконостас для дворцовой Распятской церкви

В 1680 году вместе с Познанским К.И. Золотарёв украшал живописными панно и плафонами на сюжеты из НЗ Потешный дворец, где размещался придворный театр. Тогда у К.И. Золотарёва уже появился ученик - Назар Игнатьев Попов. Позднее у К.И. Золотарёва учились Петр Семёнов Золотой, Иван Акимов, Назар Фёдоров, Логин Михеев. К тому времени жалованье художника достигло 43 р. 26 алтын.

Весной 1681 года К.И. Золотарёв был отправлен на Украину «ради описания церковных чертежей». Эта поездка была вызвана желанием молодого царя Феодора Алексеевича строить в Москве храмы по украинскому образцу. К.И. Золотарёв посетил Киев, Батурин, Переяслав, Нежин, Глухов и «иные малороссийские городы». Его чертежи повлияли на облик строившегося тогда храма Воскресения Христова на Пресне на Государевом дворе и на возникновение нового архитектурного стиля, т. н. нарышкинского барокко. В связи со смертью Феодора Алексеевича (1682 год) церковь на Пресне не была достроена, но художественный замысел позднее был воплощен в Большом соборе Донского монастыря (1684-1692 годы).

В 1683 году К.И. Золотарёв перешел из Оружейной палаты в Посольский приказ, находившийся в ведении сподвижника царевны Софии Алексеевны В.В. Голицына, который оказывал ему покровительство. Вскоре К.И. Золотарёв возглавил золотописную мастерскую Посольского приказа и стал получать огромное по тем временам жалованье - 138 р. 26 алтын в год. Поскольку Голицын осуществлял обширное строительство в Новодевичьем монастыре и в подмосковном Измайлове, он активно привлекал мастера.

В годы правления царевны Софии К.И. Золотарёв стал писать для храмовых иконостасов вошедшие в моду при дворе иконы на дереве, в живописном (с использованием масляных красок), а не традиционном иконописном стиле. По рисунку и под началом К.И. Золотарёва был вырезан иконостас для надвратной Преображенской ц. Новодевичьего монастыря (1684 год). В 1687 году он с большой группой живописцев принял участие в золочении и написании икон (сохр. полностью). К весне 1686 года был готов аналогичный иконостас в Успенской трапезной церкви (отдельные иконы хранятся в филиале ГИМ «Новодевичий монастырь»).

С декабря 1687 года под руководством и по рисунку К.И. Золотарёва изготовлялся резной золоченый иконостас для церкви Иоасафа, царевича Индийского, в дворцовом с. Измайлове (храм разобран, иконостас не сохр.), там же К.И. Золотарёв вызолотил 3 креста на главах (1688 год). В те же годы при его активном участии были выполнены в резной и иконописной части иконостасы верхнего храма в церкви Покрова Пресв. Богородицы в Медведкове (сохр. полностью) и в церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в с. Чёрная Грязь (1686 год, не сохр.) - подмосковных вотчинах Голицына.

При царевне Софии К.И Золотарёв постоянно выполнял чертежи для изготовления дворцовой мебели на европеёский манер. В 1689 году для «царской потехи» им было также сделано «мартышкино место» - клетка для обезьянки в дворцовых покоях.

Жил К.И. Золотарёв в приходе Вознесенской церкви у Никитских ворот. Летом 1688 года его двор сгорел. На пожарное разорение художнику было выдано значительно больше денег, чем полагалось в таких случаях,- 30 р. В том же году он получил задание на выполнение резьбы и икон иконостаса новопостроенного Большого собора Донского монастыря. После августа 1689 года (попытка захвата власти царевной Софией, падение Голицына) эти работы были прерваны, а 1 сентября 1689 года К.И. Золотарёв был уволен из Посольского приказа. Однако уже в июне 1690 года он вернулся на прежнее место с жалованьем 50 р. По-видимому, тогда под его руковолством был создан последний из иконостасов для Новодевичьего монастыря - в церкви Варлаама и Иоасафа под колокольней (отдельные иконы в филиале ГИМ «Новодевичий монастырь»).

В 1691 году художник украсил рукопись «Книги о мельничном строении». Тогда же вместе с Иваном Рефусицким работал над иконостасом домашней церкви стольника П.М. Долгорукова. К.И. Золотарёв работал по заказу Патриаршего приказа: в ноябре 1692 года расписывал «золотом и красками» печатный антиминс «в соборную Успенскую церковь», а год спустя написал миниатюры с образами евангелистов, заставки и буквицы в новом печатном Евангелии для Успенского собора в Кремле.

В 1692 году возобновились работы в Донском монастыре и К.И. Золотарёву было поручено закончить резьбу и иконы для иконостаса собора. В 1693-1694 годы дядя Петра I боярин Л.К. Нарышкин привлек К.И. Золотарёва к украшению церкви Покрова Пресв. Богородицы в своем подмосковном с. Фили. По рисунку мастера был выполнен резной иконостас верхнего храма (сохр. полностью), иконы для которого были написаны с его участием (2 иконы местного ряда имеют авторскую подпись; ЦМиАР). В 1694 году К.И, Золотарёв подрядился выполнить иконостас для Троицкой ц. на московском дворе боярина А.А. Матвеева, но не успел до конца года выполнить работу, очевидно из-за большой загруженности подобными заказами. В 1697 году мастер делал иконостас (не сохр.) для ц. Спаса в Уборах, подмосковной вотчине П.В. Шереметева, который при строительстве этого храма взял за образец церковь в Филях.

После смерти художника думным дьяком М.П. Тугариновым в Соловецкий монастырь для поминовения души К.И. Золотарёва были вложены иконы, в т. ч. незаконченные. В 1702 году были проданы принадлежавшие семье харчевенная изба и квасное место в Земляном городе у Тверских ворот.

К.И. Золотарёв был на редкость универсальным и разносторонне одаренным мастером, оставившим яркий след почти во всех сферах русского изобразительного искусства последнейчетверти XVII века. Под его руководством были созданы замечательные по красоте и пышности интерьеры многих храмов московского, или нарышкинского, барокко, подчиненные единому замыслу мастера. С именем К.И. Золотарёва связан особый «живописный» стиль рус. иконы конца XVII века, ориентированный на западную художественную традицию.