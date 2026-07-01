ЗОЛОЧЕНИЕ
ЗОЛОЧЕНИЕ - процесс нанесения на поверхность изделий, конструкций, архитектурных сооружений тонкого слоя золота.
Применяют в архитектуре, ювелирном и часовом производстве, для нанесения надписей и рисунков на керамику и стекло, а также при изготовлении радио- и электронных устройств и др. Получаемое золочением покрытие называется позолотой.
Наиболее распространённые способы золочения - гальванический (нанесение золота из водных растворов под действием электрического тока) и листовой (наклеивание тончайших листов золота на поверхность изделия); также осуществляют порошковое золочение - нанесение на покрытое клеящим лаком изделие тончайшего слоя золотого порошка, огневое золочение - нанесение на поверхность изделия пасты из амальгамы или лака, содержащих золото, с последующим обжигом при высокой температуре, золочение плакировкой - горячую прокатку или волочение металлического изделия, обёрнутого в листы золота, и др. При золочении методом вакуумного напыления получают самые тонкие слои (плёнки) золота.
Древнейший способ золочения - листовой, которым в Древнем Египте золотили носилки фараонов. Огневое золочение применяли в XIII веке для украшения западных и южных дверей собора Рождества Богородицы в Суздале, в XIX веке - для золочения купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. В производстве фарфора используется золочение керамической краской, в состав которой входит до 10-15% чистого золота. Эта краска была изобретена в Майсене (Германия) в 1825 году, в Россию привозилась из Европы, с 1927 года изготовляется на Дулёвском фарфоровом заводе.