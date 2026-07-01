ЗОЛОЧЕНИЕ

ЗОЛОЧЕНИЕ - про­цесс на­не­се­ния на по­верх­ность из­де­лий, кон­ст­рук­ций, ар­хитектурных со­ору­же­ний тон­ко­го слоя зо­ло­та.

При­ме­ня­ют в ар­хи­тек­ту­ре, юве­лир­ном и ча­со­вом про­изводстве, для на­не­се­ния над­пи­сей и ри­сун­ков на ке­ра­ми­ку и стек­ло, а так­же при из­го­тов­ле­нии ра­дио- и элек­трон­ных уст­ройств и др. По­лу­чае­мое золочением по­кры­тие на­зы­ва­ет­ся по­зо­ло­той.

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные спо­со­бы золочения - галь­ва­ни­че­ский (на­не­се­ние зо­ло­та из вод­ных рас­тво­ров под дей­ст­ви­ем элек­трического то­ка) и лис­то­вой (на­клеи­ва­ние тон­чай­ших лис­тов зо­ло­та на по­верх­ность из­де­лия); так­же осу­ще­ст­в­ля­ют по­рош­ко­вое золочение - на­не­се­ние на по­кры­тое клея­щим ла­ком из­де­лие тон­чай­ше­го слоя зо­ло­то­го по­рош­ка, ог­не­вое золочение - на­не­се­ние на по­верх­ность из­де­лия пас­ты из амаль­га­мы или ла­ка, со­дер­жа­щих зо­ло­то, с по­сле­дую­щим об­жи­гом при вы­со­кой температуре, золочение пла­ки­ров­кой - го­ря­чую про­кат­ку или во­ло­че­ние ме­тал­лического из­де­лия, обёр­ну­то­го в лис­ты зо­ло­та, и др. При золочении ме­то­дом ва­ку­ум­но­го на­пы­ле­ния по­лу­ча­ют са­мые тон­кие слои (плён­ки) зо­ло­та.

Древ­ней­ший спо­соб золочения - лис­то­вой, ко­то­рым в Древ­нем Егип­те зо­ло­ти­ли но­сил­ки фа­рао­нов. Ог­не­вое золочение при­ме­ня­ли в XIII веке для ук­ра­ше­ния за­пад­ных и юж­ных две­рей со­бо­ра Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в Суз­да­ле, в XIX веке - для золочения ку­по­ла Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В про­изводстве фар­фо­ра ис­поль­зу­ет­ся золочение ке­ра­мической крас­кой, в со­став ко­то­рой вхо­дит до 10-15% чис­то­го зо­ло­та. Эта крас­ка бы­ла изо­бре­те­на в Май­се­не (Гер­ма­ния) в 1825 году, в Рос­сию при­во­зи­лась из Ев­ро­пы, с 1927 года из­го­тов­ля­ет­ся на Ду­лёв­ском фар­фо­ро­вом за­во­де.

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