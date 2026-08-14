ЗОЛЬНЫЙ КУРГАН

ЗОЛЬНЫЙ КУРГАН - по­гре­бе­ния на­ча­ла ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в Центральном Кры­му, об­на­ру­жен­ные у села Золь­ное на ок­раи­не города Сим­фе­ро­поль.

Рас­коп­ки А. А. Ще­пин­ско­го в 1959 году. Впуск­ные по­гре­бе­ния (№ 5 и 10) в кур­ган ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка. Наи­бо­лее бо­га­тое по­гре­бе­ние № 10 - в пря­мо­уголь­ной яме; пе­ре­кры­то жер­дя­ми, опи­рав­ши­ми­ся на де­ревянные стол­би­ки, вко­пан­ные вдоль стен; дно вы­ло­же­но де­ревянными брусь­я­ми. По­гре­бён муж­чи­на около 30 лет, на спи­не, го­ло­вой на юго-за­пад, слег­ка скор­чен. У поя­са - же­лез­ный меч и ка­мен­ный то­чиль­ный бру­сок, у че­ре­па - гли­ня­ный со­суд, от­дель­но най­де­ны (пер­во­на­чаль­но ле­жа­ли на пе­ре­кры­тии ямы) 33 брон­зо­вых, же­лез­ных и кос­тя­ных на­ко­неч­ни­ка стрел, брон­зо­вые мно­го­звен­ные уди­ла (тип, за­им­ство­ван­ный из Пе­ред­ней Азии) и пса­лии, брон­зо­вая и кос­тя­ные на­клад­ки, ин­кру­сти­ро­ван­ные крас­ной и чёр­ной крас­кой, кос­тя­ные де­та­ли ру­ко­яти на­гай­ки. Зольный курган - ха­рак­тер­ный памятник ко­чев­ни­ков кон­ца пред­скиф­ско­го пе­рио­да на юге Восточной Ев­ро­пы (смотрите «Ким­ме­рий­ский пе­ри­од»).

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