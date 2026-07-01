ЗОЛИНГЕН
ЗОЛИНГЕН - город в Германии, земля Северная Рейн-Вестфалия.
Расположен на возвышенности Бергишес-Ланд, в долине реки Вуппер (правый приток Рейна). Население 164 тысячи человек (2007 год). Значительный транспортный узел, место пересечения нескольких крупных автомагистралей. Железнодорожной линии связывают Золинген с Кёльном и Дюссельдорфом, а через Вупперталь и Хаген - с трансъевропейской железнодорожной магистралью, соединяющей Рур с Берлином, Варшавой, Москвой.
Впервые упоминается в 965 году под названием Золагон (Solagon). С XII века входил в графство (с XIV века герцогство) Берг, в 1374 году получил городское право, в 1420 году впервые в документах назван городом. С начала XV века известен специализированным производством холодного оружия (мечей, ножей, кинжалов, кортиков) и др. металлоизделий. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов вошёл в состав Пруссии, стал центром округа. Подвергся сильным бомбардировкам англо-американской авиации в 1940-1945 годах, центр города был полностью разрушен.
Сохранились: замок на реке Вуппер (1218-1225 годы, реконструирован в 1700, 1890-1914, 1922-1925 годах, с 1975 года в черте Золингена; ныне Бергский музей: экспозиция по истории, археологии, культуре, экономике Бергишес-Ланда), барочная церковь Вознесения Марии (1690 год), неоготическая церковь Святого Климента (1890 год, шпили башен - 1955 год). В Золингене - обширная сеть специализированных технических школ, важнейшее направление обучения в которых - подготовка специалистов по металлообработке. Городская библиотека. Немейкий музей холодного оружия, Индустриальный музей, художественный «Баден-музей»; музей фальсифицированных и контрафактных товаров «Plagiarus» (первый в мире по времени создания; экспозиция торговых и промышленных подделок среди товаров бытовой техники, одежды, обуви, электроники и др.). Ряд музеев города создан на основе старинных золингенских мастерских и промыслов («Балькхаузер Коттен», «Випперкоттен бай Випперауэ» и др.; демонстрация ремёсел и традиционных технологий). Городской театр (1963 год). Крупный выставочный комплекс.
Б. ч. работающих занята в сфере услуг. Золинген - важный центр финансовых и деловых услуг, второй по значению (после Вупперталя) в рейнско-вестфальской области. Бергишес-Ланд (в Золингене - правление «Volksbank Remscheid-Solingen EG», представительства ряда крупных рейнско-вестфальских банков). Ведущая отрасль промышленности - металлообработка (производство холодного оружия, ножей, ножниц, бритв и др. режущих инструментов); город издавна имеет славу «мировой столицы ножей». В производстве метизов действуют всемирно известные фирмы, в т. ч. основанные в Золингене в XIX - начале XX веков «Zwilling J. A. Henckels», «Wuesthof», «Boecker», «Kretzer Scheren Solingen», «Carl Mertens» и др.
Компании «WKC Solingen» и «Paul D. Luneschloss» – традиционные германские производители холодного оружия. Наиболее известные товарные бренды золингенской металлообработки: ножи «Henckels», «Gude», «Wuesthof», ножницы «Robusto Solingen», столовые приборы «Justinus Solingen» и др. Корпорация «Schick Wilkinson Sword GmbH» (штаб-квартира и предприятия - в Золингене) - один из крупнейших в мире производителей станков и лезвий для бритья; фирма «Kretzer Scheren Solingen» - один из ведущих в Европе производителей ножниц из нержавеющей стали (свыше 1,5 млн. штук в год, около 750 видов); «Merz Solingen» - одна из наиболее известных германских инструментальных компаний.
В 5 км к востоку от Золингена - железнодорожный мост («Мюнгстенский мост») через реку Вуппер (1897 год, высота 107 м, самый высокий из железнодорожных мостов в Германии).