ЗОЛИНГЕН

ЗОЛИНГЕН - го­род в Гер­ма­нии, зем­ля Северная Рейн-Вест­фа­лия.

Рас­по­ло­жен на воз­вы­шен­но­сти Бер­ги­шес-Ланд, в до­ли­не реки Вуп­пер (пра­вый при­ток Рей­на). Население 164 тысячи человек (2007 год). Зна­чительный транс­порт­ный узел, ме­сто пе­ресе­че­ния не­сколь­ких круп­ных ав­то­маги­ст­ра­лей. Железнодорожной ли­нии свя­зы­ва­ют Золинген с Кёль­ном и Дюс­сель­дор­фом, а че­рез Вуп­пер­таль и Ха­ген - с трансъ­ев­ро­пей­ской железнодорожной ма­ги­ст­ра­лью, со­еди­няю­щей Рур с Бер­ли­ном, Вар­ша­вой , Мо­ск­вой.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 965 году под названием Зо­ла­гон (Solagon). С XII века вхо­дил в граф­ст­во (с XIV века гер­цог­ст­во) Берг, в 1374 году по­лу­чил городское пра­во, в 1420 году впер­вые в до­ку­мен­тах на­зван го­ро­дом. С начала XV века из­вес­тен спе­циа­ли­зированным про­изводством хо­лод­но­го ору­жия (ме­чей, но­жей, кин­жа­лов, кор­ти­ков) и др. ме­тал­ло­из­де­лий. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов во­шёл в со­став Прус­сии, стал цен­тром ок­ру­га. Под­верг­ся силь­ным бом­бар­ди­ров­кам англо-американской авиа­ции в 1940-1945 годах, центр го­ро­да был пол­но­стью раз­ру­шен.

Со­хра­ни­лись: за­мок на реке Вуп­пер (1218-1225 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1700, 1890-1914, 1922-1925 годах, с 1975 года в чер­те Золингена; ны­не Берг­ский му­зей: экс­по­зи­ция по ис­то­рии, ар­хео­ло­гии, куль­ту­ре, эко­но­ми­ке Бер­ги­шес-Лан­да), ба­роч­ная церковь Воз­не­се­ния Ма­рии (1690 год), нео­го­тическая церковь Святого Кли­мен­та (1890 год, шпи­ли ба­шен - 1955 год). В Золингене - об­шир­ная сеть спе­циа­ли­зированных тех­нических школ, важ­ней­шее на­прав­ле­ние обу­че­ния в ко­то­рых - под­го­тов­ка спе­циа­ли­стов по ме­тал­ло­об­ра­бот­ке. Городская библиотека. Немейкий му­зей хо­лод­но­го ору­жия, Ин­ду­ст­ри­аль­ный му­зей, ху­дожественный «Ба­ден-му­зей»; му­зей фаль­си­фи­ци­ро­ван­ных и кон­тра­факт­ных то­ва­ров «Plagiarus» (пер­вый в ми­ре по вре­ме­ни соз­да­ния; экс­по­зи­ция тор­го­вых и промышленных под­де­лок сре­ди то­ва­ров бы­то­вой тех­ни­ки, оде­ж­ды, обу­ви, элек­тро­ни­ки и др.). Ряд му­зе­ев го­ро­да соз­дан на ос­но­ве ста­рин­ных зо­лин­ген­ских мас­тер­ских и про­мы­слов («Бальк­хау­зер Кот­тен», «Вип­пер­кот­тен бай Вип­пе­ра­уэ» и др.; де­мон­ст­ра­ция ре­мё­сел и тра­диционных тех­но­ло­гий). Городской те­атр (1963 год). Круп­ный вы­ста­воч­ный ком­плекс.

Б. ч. ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. Золинген - важ­ный центр фи­нан­со­вых и де­ло­вых ус­луг, вто­рой по зна­че­нию (по­сле Вуп­пер­та­ля) в рейн­ско-вест­фаль­ской области. Бер­ги­шес-Ланд (в Золингене - прав­ле­ние «Volksbank Remscheid-Solingen EG», пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да круп­ных рейн­ско-вест­фаль­ских бан­ков). Ве­ду­щая от­расль промышленности - ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (про­изводство хо­лод­но­го ору­жия, но­жей, нож­ниц, бритв и др. ре­жу­щих ин­ст­ру­мен­тов); го­род из­дав­на име­ет сла­ву «ми­ро­вой сто­ли­цы но­жей». В про­изводстве ме­ти­зов дей­ст­ву­ют все­мир­но из­вест­ные фир­мы, в т. ч. ос­но­ван­ные в Золингене в XIX - начале XX веков «Zwil­ling J. A. Henckels», «Wuesthof», «Boe­cker», «Kretzer Sche­ren Solingen», «Carl Mertens» и др.

Ком­па­нии «WKC So­lin­gen» и «Paul D. Luneschloss» – тра­диционные германские про­из­во­ди­те­ли хо­лод­но­го ору­жия. Наи­бо­лее из­вест­ные то­вар­ные брен­ды зо­лин­ген­ской ме­тал­ло­об­ра­бот­ки: но­жи «Henckels», «Gude», «Wuesthof», нож­ни­цы «Ro­busto Solingen», сто­ло­вые при­бо­ры «Ju­stinus Solingen» и др. Кор­по­ра­ция «Schick Wilkinson Sword GmbH» (штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятия - в Золингене) - один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­дите­лей стан­ков и лез­вий для бри­тья; фир­ма «Kretzer Scheren Solingen» - один из ве­ду­щих в Ев­ро­пе про­из­во­ди­те­лей нож­ниц из не­ржа­вею­щей ста­ли (свыше 1,5 млн. штук в год, около 750 ви­дов); «Merz So­lin­gen» - од­на из наи­бо­лее из­вест­ных германских ин­ст­ру­мен­таль­ных ком­па­ний.

В 5 км к вос­то­ку от Золингена - железнодорожный мост («Мюн­г­стен­ский мост») че­рез реку Вуп­пер (1897 год, высота 107 м, са­мый вы­со­кий из железнодорожных мос­тов в Гер­ма­нии).

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