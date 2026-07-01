ЗОИЛ (др.-греч. Ζωίλος, лат. Zoilus)

Кинический философ, ритор, грамматик и литературный критик.

Жил в Афинах и Египте. Ученик Поликрата, учитель Анаксимена из Лампсака. Зоил был представителем особого направления в литературе, которое ставило себе задачей высмеивать то, перед чем преклонялись. Критиковал Исократа, Платона и особенно Гомера . Представитель ранней критики гомеровских текстов, он получил известность благодаря своим резким нападкам на сочинения Гомера. Отсюда его прозвища «Гомеромастикс» ( Ὁμηρομάστιξ), т.е. «бич Гомера», или «риторический пес».

Персонажи Гомера освещались Зоилом односторонне, дабы представить их в смешном и карикатурном виде или подчеркнуть неправдоподобие некоторых гомеровских описаний. Тем не менее он положил начало классическим штудиям, посвящённым Гомеру. Согласно античной традиции посетил Александрию во время основания Библиотеки и Музея и выступал с чтением своих произведений при дворе египетского царя Птолемея II Филадельфа (или Птолемея I Сотера). Из-за своих критических выступлений, направленных то ли против царя, то ли против Гомера, Зоил впал в немилость и был удален от двора. Последние годы жизни прожил в Египте в полной бедности. Сохранилось предание, скорее всего, недостоверное, что он был обвинен в убийстве и распят на кресте (Витрувий. Об архитектуре, VII, вступление 8–9). Кроме трактата «Гомеровские вопросы» в 9 книгах Зоил написал также «Историю Греции от теогонии до смерти Филиппа Македонского». От них сохранились лишь незначительные фрагменты.

Имя Зоила уже в античную эпоху стало нарицательным: так называли недоброжелательных, придирчивых и язвительных критиков. Именно в таком смысле оно встречается у римских поэтов Марциала и Овидия. В своем нарицательном значении имя Зоила упоминали русские писатели и поэты, начиная с М. Ломоносова и Г. Державина. Укажем на эпиграмму А.С. Пушкина: «Надеясь на мое презренье, Седой зоил меня ругал…».

Исторические источники :

Элиан. Пестрые рассказы, XI, 10.