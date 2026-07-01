ЗОИЛ

ЗОИЛ - древнегреческий ри­тор, ис­то­рик.

Ро­дом из Ам­фи­по­ля, ис­то­рии ко­то­ро­го он по­свя­тил сочинение «Об Ам­фи­по­ле» («Περὶ ’Αμφιπόλεως»). Не­ко­то­рые ис­точ­ни­ки от­но­сят к чис­лу его уче­ни­ков Де­мос­фе­на . Про­из­ве­де­ния Зоила со­хра­ни­лись толь­ко во фраг­мен­тах; наи­бо­лее из­вест­ным сре­ди них бы­ло «Про­тив тво­ре­ний Го­ме­ра» («Κατὰ τῆς ‘Ομ­ήρου ποιήσεως»), за ко­то­рое по­лу­чил про­зви­ще Бич Го­ме­ра.

По сво­им воз­зре­ни­ям Зоил бли­зок к фи­ло­со­фии ки­ни­ков, вы­сту­пил с дис­кре­ди­ти­рую­щей кри­ти­кой Пла­то­на и Исо­кра­та. Ис­поль­зуя со­фис­тические приё­мы, вы­ис­ки­вал ча­ст­ные и мел­кие (ча­ще все­го мни­мые) ало­гиз­мы и не­со­об­раз­но­сти у различных ав­то­ров. Уже в ан­тич­ное вре­мя имя Зоила ста­ло на­ри­ца­тель­ным, обо­зна­чаю­щим из­лиш­не при­дир­чи­во­го, не­спра­вед­ли­во­го кри­ти­ка.