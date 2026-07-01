ЗОИЛ
ЗОИЛ - древнегреческий ритор, историк.
Родом из Амфиполя, истории которого он посвятил сочинение «Об Амфиполе» («Περὶ ’Αμφιπόλεως»). Некоторые источники относят к числу его учеников Демосфена. Произведения Зоила сохранились только во фрагментах; наиболее известным среди них было «Против творений Гомера» («Κατὰ τῆς ‘Ομήρου ποιήσεως»), за которое получил прозвище Бич Гомера.
По своим воззрениям Зоил близок к философии киников, выступил с дискредитирующей критикой Платона и Исократа. Используя софистические приёмы, выискивал частные и мелкие (чаще всего мнимые) алогизмы и несообразности у различных авторов. Уже в античное время имя Зоила стало нарицательным, обозначающим излишне придирчивого, несправедливого критика.