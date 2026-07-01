ЗОГУ, АХМЕТ

Зогу (алб. Zogu), Ахмет (08.10.1895, крепость Бургайет, Сев. Албания — 09.04.1961, Париж) — албанский государственный деятель, король Албании в 1928—1939.

Происходил из дворянского рода местных военачальников, образование получил в стамбульском колледже Галатасарай. Во время Первой мировой войны пытался лавировать между Австро-Венгрией и Италией, имел звание полковника австрийской армии. В январе—ноябре 1920 и в декабре 1921 — декабре 1922 министр внутренних дел Албании. В декабре 1922 — феврале 1924 премьер-министр. Во время Июньской революции 1924 в Албании бежал в Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 — Югославия), в декабре 1924 совершил в Албании государственный переворот. С этого времени стал единоличным правителем — с января 1925 в качестве президента республики, а с сентября 1928 — короля под двойным именем Зогу I Скандербег III. Придерживаясь авторитарных методов, стремился к модернизации страны. Добился успехов в борьбе с бандитизмом и в искоренении традиций кровной мести, способствовал объединению разобщенных племен путем строительства дорог, больниц и школ, создал систему административного деления, использовал европейские образцы при разработке кодексов уголовного, гражданского и торгового права.

В 1926 положение З. ослабло вследствие мощного восстания на севере страны, а влияние Италии на внешнюю политику Албании усилилось. 27 ноября 1926 Италия и Албания подписали Договор о дружбе и безопасности (так называемый 1-й Тиранский пакт) сроком на пять лет, в соответствии с которым обе страны обязались сохранять политическое, юридическое и территориальное статус-кво Албании и не подписывать политических и военных соглашений, наносящих ущерб интересам другой стороны. 22 ноября 1927 ими был подписан Договор об оборонительном союзе (так называемый 2-й Тиранский пакт) сроком на 20 лет, после чего из Италии поступило вооружение и прибыли инструкторы для модернизации албанской армии, насчитывавшей в то время 8 тыс. человек. Необходимость получения финансовой и технической помощи от Италии обусловила неуклонное усиление ее влияния на внутреннюю и внешнюю политику З. После оккупации Албании Италией в апреле 1939 З. эмигрировал в Грецию, затем в Великобританию, Египет и Францию. На его жизнь было совершено более 55 покушений.

Лит.: Fischer B. King Zog and the Struggle for Stability in Albania. New York, 1984; Schmidt-Neke M. Entstehung und Ausbau der Königsdiktatur in Albanien (1912—1939): Regierungsbildungen, Herrschaftsweise und Machteliten in einem jungen Balkanstaat. München, 1987; Tomes J. H. King Zog of Albania: Europe’s Self-Made Muslim King. New York, 2004; Pearson O. Albania and King Zog: Independence, Republic and Monarchy, 1908—1939. London, 2005.