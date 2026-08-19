ЗОГРАФ (греч. ῾Ιερὰ Μονὴ Ζωγράφου; болг. Зограф)

Болгарский мужской общежительный монастырь во имя великомученика Георгия Победоносца.

З. находится в юго-зап. части п-ова Афон (Айон-Орос), окружен лесистыми горами, закрывающими его от моря. В иерархии 20 афонских мон-рей занимает 9-е место. Территория мон-ря составляет ок. 10-11 га. З. имеет 2 представительства в столице Афона Карее (старое с ц. в честь Вознесения Господня и новое (1901) с ц. в честь Преображения Господня), владеет 2 домами - в Софии и Пловдиве, рестораном в Софии, 300 га земли и 600 га леса близ г. Лом. Имуществом мон-ря распоряжается комиссия (эфория), созданная 5 июня 1926 г. по указу болг. царя Бориса III; она неподвластна Св. Синоду Болгарской Православной Церкви (БПЦ), управляется советом, в состав к-рого входит только один архиерей (в наст. время митр. Неврокопский Нафанаил (Калайджиев)). Подворьем З. является Германский муж. мон-рь близ Софии.

В братию монастыря входят 21 монах и 12 послушников. Игумен - архим. Амвросий (с 1997). Главные праздники - дни памятей вмч. Георгия Победоносца (23 апр.), Зографских преподобномучеников (22 сент., 10 окт.), прп. Космы Зографского (22 сент.), суббота Акафиста (5-я суббота Великого поста); во вторник Светлой седмицы - крестный ход с чудотворной иконой вмч. Георгия Победоносца.

История

Основание монастыря

Из-за недостатка надежных древних свидетельств вопрос о времени возникновения З. и превращения его в болг. обитель относится к числу дискуссионных (обзор мнений см.: Thomson. 1996. P. 314-324), при этом он не связан с вопросом о появлении на Афоне болг. монахов. Они могли поселиться на Св. Горе в сер. 60-х гг. IX в., сразу после Крещения Болгарии, и особенно при царе Симеоне (893-927), когда болг. граница вплотную подходила к Афону (позже отошла на север). Существование в Х в. близ Афона слав. поселений подтверждается рядом документов (см.: Иванов. 1931. С. 21-23; Дуйчев. 1963. С. 123; Idem. 1965. P. 491-492). По традиции 1-м слав. мон-рем на Афоне считался рус. Ксилургу, 2-м - З. (на основании подписи в документе 1169 г.), 3-м - серб. Хиландар (с 1192). Но из недавно опубликованных документов афонских мон-рей Русского вмч. Пантелеимона и Ксенофонта прп. следует, что еще в 1-й пол. XI в. (1033-1034) на Св. Горе находился мон-рь Зелянос (или Желянос), основателем его был некий человек, слав. происхождение к-рого не вызывает сомнений, поэтому среди историков существует т. зр., что этот мон-рь был 1-й слав. обителью на Афоне.

Возможно, самое раннее письменное упоминание З. находится в Типике Св. Горы, изданном визант. имп. Иоанном I Цимисхием в 972 г.: в нем на 20-м месте стоит подпись «Георгий зограф» (Γεώργιος ὁ ζωγράφος). Й. Иванов, И. Дуйчев, Д. Болутов считают, что это подпись игумена З., но др. историки, сравнив все подписи на документе, высказали версию, что так подписался некий художник (зограф); вероятно, вокруг него и сложился мон-рь во имя вмч. Георгия, получивший название по профессии основателя (Порфирий (Успенский). 1880. С. 245-246; Божилов И. Основаването на св. атонска бълг. обител Зограф: Легенди и факти // Светогорска обител Зограф. София, 1995. Т. 1. С. 14-15; Павликянов. 2005. С. 17). Еще одно раннее упоминание обители - в греч. акте 980 г. о продаже мон-ря св. Апостолов (Ксирокастрон) мон. Онисифору. Акт не имеет прямого отношения к З., но в тексте сообщается, что у Ксирокастрона есть общая граница с его землями. Вторую копию этого акта (1311) подтверждает приписка со слав. подписью игумена З. иером. Макария (Лавров П. А. Палеографическое обозрение кирилловского письма. Пг., 1914. С. 26-27; Иванов. 1931. С. 526-535). Несмотря на то что приписка игумена была сделана позднее и скорее служила подтверждением копии, ряд болг. исследователей утверждали, что З. был основан между 972 и 980 гг. и уже тогда имел такое название (Кодов, Райков, Кожухаров. 1985. С. 8; Божилов И. Основаването на св. атонска бълг. обител Зограф // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 15-16; Павликянов. 2005. С. 17-18). К сер. ХI в. З. был греч. мон-рем средней величины и владел значительными угодьями (Павликянов. 2005. С. 23), о чем свидетельствуют 2 греч. акта - от апр. 1049 и 1051 гг. Они составлены по поводу спора З., который представлял игум. Иоанн Селина, с мон-рем Кастамонит из-за территории небольшой обители св. Георгия Каллиграфа (Порфирий (Успенский). 1880. С. 247-248).

Об основании З. существует неск. легенд. Первая изложена в «Сводной зографской грамоте». Из содержания этой грамоты (свитка из 3 соединенных пергаменных листов с золотой печатью с изображением серб. царя Стефана Душана), якобы данной визант. имп. Львом VI Мудрым и подтвержденной царями болг. Иоанном Асенем II и серб. Стефаном Душаном, известно, что во время правления имп. Льва братья, сыновья «охридского царя Иустиниана», Моисей, Арон и Иоанн по прозвищу Селима поселились на Афоне в 3 башнях. Когда вокруг них собралась братия, в 6427 (919) г. от Сотворения мира в горной долине они построили мон-рь из зеленого «блестящего как снег» мрамора. Но потом между ними возник спор, кому посвятить обитель - свт. Клименту Охридскому или свт. Николаю Чудотворцу. Всю ночь они молились и просили Господа явить на специально приготовленной доске имя покровителя обители. Утром на доске проступил лик вмч. Георгия Победоносца. В память об этом чуде мон-рь получил название «Зограф» (живописец), нерукотворная икона прославилась чудотворениями под названием «Фануилская». Вскоре обитель посетили имп. Лев, патриархи К-польский Анастасий и Антиохийский Григорий, болг. царь Иоанн Тырновский и патриарх Тырновский Феофилакт и вложили богатые дары в монастырь (Порфирий (Успенский). 1880. С. 230-231; Кънчов. 1896. С. 10; Болутов. 1961. С. 44; Григорович-Барский. 2004. С. 243).

Анализ содержания, языка и палеографических особенностей грамоты показал, что она является поздним фальсификатом эпохи османского владычества. О ее недостоверности говорит как факт смешения правителей разных эпох (Лев VI Мудрый - 886-912, Иоанн Асень II - 1218-1241, Стефан Душан (с царским титулом) - 1346-1355), так и то, что основание мон-ря отнесено ко времени уже после смерти имп. Льва. Упомянутых братьев-основателей можно условно отождествить с западноболг. правителями-комитопулами кон. Х - нач. ХI в., а Иоанна Селиму (одним из прообразов к-рого, вероятно, был зографский игум. Иоанн Селина, упом. в 1049 и 1051), возможно, перепутали с болг. царем Самуилом (997-1014), имевшим братьев Аарона и Моисея (Иванов. 1931. С. 539; Болутов. 1961. С. 45). При этом основание мон-ря братьями является популярным топосом с аллюзиями на Св. Троицу (Божилов И. Основаването на св. атонска бълг. обител Зограф // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 13-14). Ктиторство болг. царей св. Петра, Симеона и Иоанна Асеня было упомянуто с целью архаизировать историю присутствия болгар в З. По мнению ряда ученых, после уничтожения во время пребывания царя Стефана Душана на Афоне (1347-1348) старых грамот с целью передать часть имущества обители монастырю Хиландар зографские монахи на основе преданий и копий древних грамот написали этот свиток и прикрепили к нему сохранившуюся печать Стефана Душана (Иванов. 1931. С. 537-538; Dujčev. 1965. Р. 493-494; Он же. 1972. С. 295-296). О времени создания «Сводной зографской грамоты» существуют разные версии: XVI в. (Иванов), ХVII - нач. ХVIII в. (А. Попстоилов (Стоилов)), иногда ее датируют периодом между 60-ми гг. XVI в., когда был создан «Рай мысленный» (к-рый мог послужить одним из основных ее источников), и 1744 г., когда ее пересказал В. Г. Григорович-Барский.

Вторая легенда связана с Аравийской иконой вмч. Георгия Победоносца, к-рая приплыла на лодке из Палестины и остановилась возле пристани мон-ря Ватопед. Ватопедские монахи неск. раз ставили икону в своем храме, но каждый раз она возвращалась в лодку. Др. мон-ри тоже хотели получить икону, и тогда было решено положить ее на спину молодого мула и выпустить его на территорию полуострова. Там, где он остановился, построили церковь и передали туда икону (Кънчов. 1896. С. 6). Но нек-рые источники сообщают, что мул остановился около уже существовавшего З. и на этом месте была построена келлия во имя вмч. Георгия Победоносца, а икону поставили в зографском соборном храме (Вышний Покров над Афоном, или Сказания о святых чудотворных на Афоне прославившихся иконах. М., 1997р. С. 156-157).

Болг. историки, основываясь на идентификации 3 братьев, упомянутых в «Сводной зографской грамоте», с западноболг. комитопулами и на «Сказании о Зографских мучениках» (см. ниже), в к-ром мон-рь назван болгарским, считают, что З. стал болгарским в Х в. По мнению др. исследователей, доказательств, что в Х-ХI вв. в З. проживали монахи слав. происхождения, нет, а болгарским он стал только в ХIII в. (Amand de Mendieta E. Mount Athos: The Garden of the Panaghia. B., 1972. P. 75; Thomson. 1996). Г. Ильинский считал, что это произошло между 1046 и 1049 гг. (Ильинский Г. А. Значение Афона в истории слав. письменности // ЖМНП. 1908. Ч. 18. № 11. Отд. 2. С. 6). И. Божилов, исходя из решения Прота (1049), в к-ром среди 11 подписей есть греч. подпись «Иоанн монах и игумен Зографа» (᾿Ιωάννης μοναχὸς κα ἡγούμενος τοῦ Ζωγράφου), и документа (1169), данного святогорским протом Иоанном мон-рю вмч. Пантелеимона, где среди подписей 27 игуменов афонских мон-рей на 18-м месте стоит слав. подпись «Семенъ инъкъ и игуменъ Зографо написахъ» (Actes de Saint-Pantélèémôn / Ed. P. Lemerle, G. Dagron, S. Ćirković. P., 1982. P. 85), помещает это событие между 1049 и 1169 гг. (Божилов И. Основаването на св. атонска бълг. обител Зограф // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 18К). К. Павликянов неск. сузил временные границы на основании вышеупомянутого акта 1051 г., согласно к-рому мон-рь в тот период являлся еще греческим (Павликянов. 2005. С. 25). Но никто из исследователей не сомневается, что представительная болг. монашеская община (по всей видимости, зографская) существовала на Афоне в кон. XII в. Св. Савва I, архиеп. Сербский, рассказывая об отпевании своего отца, св. Симеона Мироточивого, в Житии, составленном в февр. 1199 г., сообщает, что «мнози языци тогда придоше поклонити се ему и отдати пение: певше пръво греци, потом иверие, потом руси, по русех блъгаре, по том паки мы...» (Сава св. Сабрана дела / Приред. Т. Jовановић. Београд, 1998. С. 184).

Средние века

От 1052-1266 гг. в монастырском архиве сохранилась только вкладная Марии Цузмены 1142 г. Она была «потомком благочестивых василевсов» и бабушкой севастократора Никифора Комнина Петралифы, ктитора мон-ря Ксиропотам. Эта вкладная также считается фальсификатом, составленным во 2-й пол. ХIII в. на основе ранних документов, впосл. уничтоженных (Безобразов. 1910. С. 403-405; Павликянов. 2005. С. 25-27). Ок. 1266 г. с помощью этого документа З. выиграл спор с Великой Лаврой о принадлежности ему 2 угодий. В ответ лаврский мон. Феодул составил фальшивое имп. предписание об уничтожении всех ранних документов, касающихся спора. В итоге З. получил земли, но утратил большую часть своего архива: от раннего периода сохранилось 4 акта, в т. ч. только 2 связано с историей обители (Павликянов. 2005. С. 26, 28-29, 186).

В кон. апр. 1230 г. З. посетил и богато одарил болг. царь Иоанн Асень II, к-рый после битвы при Клокотнице (1230) стал покровителем Св. Горы. Упоминания об этом содержат «Сводная зографская грамота» и «Сказание о Зографских мучениках» (см. ст. Зографские преподобномученики). Несмотря на спорную достоверность этих памятников, сведения о вкладах могли быть взяты из «Златопечатника», также уничтоженного при Стефане Душане (Дуйчев. 1972. С. 295-301).

В сер. XIII в. З. поддерживал контакты с болг. землями, о чем свидетельствует неск. памятников болг. книжности: Радомирова Псалтирь (XIII в.), Дубровницкая грамота Иоанна Асеня II и др. (Порфирий (Успенский). 1880. С. 168-169; Даскалова, Райкова. 2005. С. 7, 30). В кон. XIII в. З. владел как минимум 2 подворьями-метохами вне Афона - в Иериссе и свт. Николая Чудотворца в Фессалонике (о покупке последнего у Ватопеда за 240 иперперов сообщает документ 1270 г.). В приказе (простагме) 1276 или 1291 г. (по мнению В. Регеля, Э. Курца и Б. Кораблёва, принадлежащем имп. Андронику II Палеологу) упоминается, что З. имел метох Пресв. Богородицы Краниотиссы близ р. Стримон (Струма). Эта простагма примечательна тем, что является 1-м греч. документом, который называет З. мон-рем болгар (Павликянов. 2005. С. 28-29).

Два документа свидетельствуют о достаточно скромном по сравнению с др. афонскими обителями экономическом состоянии З. во 2-й пол. ХIII в. В практиконе янв. 1279 г. приведены описания владений обители в границах фемы Фессалоника Алексия Амна и Константина Цимпаня (Цимпея). В др. практиконе того же времени Алексий Амн перечисляет зависимых от обители селян и доходы от имущества, указанного в предыдущем практиконе. Из текста документа 1286 г., к-рый содержит простагму имп. Андроника II Палеолога, следует, что в 1276-1286 гг. З. был известен на Афоне и в К-поле как болг. мон-рь. В авг. 1289 г. имп. Андроник II издал новый хрисовул и подтвердил все приобретенные ранее владения З. (Там же. С. 29-32).

До наст. времени остается открытым вопрос об исторической достоверности «Сказания о Зографских мучениках». В нем рассказывается, что после заключения Лионской унии между Зап. и Вост. Церквами (6 июля 1274) монахи З. выступили против пролатинской политики визант. имп. Михаила VIII Палеолога и К-польского патриарха Иоанна XI Векка. 10 окт. 1275 г. для усмирения монахов в мон-рь вошли латиняне, была сожжена башня, погибли 26 чел., уничтожены 193 рукописи и золотая церковная утварь. Несмотря на то что в «Сказании...» явно смешаны легендарные и реальные события разных эпох, большинство историков считают, что в тексте есть и достоверные сведения, а отсутствие в монастырском архиве и б-ке к.-л. важных исторических документов ранее 2-й четв. XIV в., в т. ч. и царских вкладных, указывает на то, что, возможно, не позднее нач. XIV в. З. пострадал от разорения или пожара.

В 1294 г. владения мон-ря были весьма скромными, но уже к 1300 г. в основном за счет дарений они увеличились в 1,5 раза, число ктиторов возросло с 3 до 15, а размер ренты - с 19 до 46 иперперов; в последующие 20 лет зографские земельные владения увеличились в 3 раза, число ктиторов - в 2 раза, рента достигла 138 иперперов (Бенчева. 2001. С. 36-37). В 1315 г. З. владел 1255 модиями земли, в 1317-1320 гг. только обрабатываемых земель (без виноградников) было 1666,5, а в целом, вероятно, ок. 1672 модия. На хорошее материальное положение мон-ря в ХIV в. указывают и покупки: в 1327 г. за 250 иперперов было приобретено 2 дома близ подворья свт. Николая, в 1330 г. за 500 иперперов - имущество на р. Стримон (Павликянов. 2005. С. 40-44). Но зографские владения никогда не могли сравниваться с богатствами Ватопеда, Великой Лавры и Хиландара (Мавроматис Л. Три документа от ХIV в. от архива на ман-ра Зограф // Светогорска обител Зограф. Т. 2. С. 75). Нек-рые исследователи считают, что в ХIV в. мон-рь не имел значительных покровителей (Матанов Х. Към историята на един имотен спор между Зограф и Хилендар през ХIV в. // Там же. Т. 1. С. 29). Однако сохранившиеся источники свидетельствуют, что болг. цари если и не делали богатых вкладов в обитель, то пытались получить у визант. императоров для нее различные права. Так, по личным просьбам болг. царя Михаила III Шишмана Асеня визант. имп. Андроник II Палеолог дал З. как минимум 5 хрисовулов: в 1325 г.- 2 (1-й, возможно, подложный), по которым после уплаты 3 тыс. иперперов обители были переданы доходы с с. Превиста, в 1326 г. возвращены 2 ранее отнятых подворья в Фессалонике (свт. Николая Сгура и свт. Николая Кира), в 1327 г. дважды подтверждались владения З., в 1328 г. имп. Андроник III Палеолог вновь подтвердил все зографские владения и права. В простагме, датируемой Н. Икономидисом и Л. Мавроматисом 1318 г., а Ф. Дёльгером 1333 г., упоминается, что ктитором З. являлась болг. царица, дочь визант. императора: это могла быть или Ирина Мария Палеолог, дочь Андроника III Палеолога и супруга Михаила Асеня, сына и соправителя болг. царя Иоанна Александра (Дёльгер), или Феодора Палеолог, дочь визант. имп. Михаила IХ Палеолога и супруга болг. царя Феодора Святослава (Икономидис), или так и оставшаяся в истории неизвестной по имени внучка визант. имп. Михаила VIII Палеолога, супруга болг. царя Смильца (Мавроматис Л. Три документа от ХIV в. от архива на ман-ра Зограф // Там же. Т. 2. С. 78; Павликянов. 2005. С. 35-36).

В хрисовуле 1342 г. визант. имп. Иоанна V Палеолога, выданном З. по просьбе болг. царя Иоанна Александра, подтверждается собственность мон-ря на с. Хандакс в нижнем течении р. Стримон и отмечаются болг. характер обители и забота о ней болг. царей. В том же году при согласии имп. Иоанна V для подтверждения этого дарения Иоанн Александр издал т. н. Зографскую грамоту с золотой печатью, в к-рой указано, что еще его дед и прадед были покровителями мон-ря (Иванов. 1931. С. 587-590; Даскалова, Райкова. 2005. С. 38). В окт. 1344 г. по ходатайству болг. царя визант. имп. Иоанн V Палеолог признал права З. на владение с. Мармарион на р. Стримон (Pavlikianov. 2005. С. 28).

Серб. царь Стефан Душан в янв. 1348 г. (в «Сводной зографской грамоте» при описании этого события допущена хронологическая ошибка, см.: Dujčev. 1965. Р. 505; Дуйчев. 1972. С. 300; Кораћ. 1992. С. 62-64, 119-120; Павликянов. 2005. С. 70) посетил З. и., несмотря на то что он почитал вмч. Георгия Победоносца и брал его икону с собой на войну (впосл. она хранилась в церкви зографского уч-ща - см.: Петкович. 1853. С. 1), отнял у мон-ря почти все вкладные хрисовулы и передал часть имущества З. Хиландару. После этого в З. остался только греч. хрисовул, изданный в апр. 1346 г. по просьбе царя Иоанна Александра для подтверждения права мон-ря на с. Хандакс и отмены налога в 50 иперперов с продажи зерна и имущества.

В 1372 г. один из храмов З., во имя вмч. Димитрия Солунского, получил патриарший (но не ставропигиальный) статус: его ктитор, болг. аристократ Бранислав, был духовным сыном К-польского патриарха свт. Филофея Коккина и, видимо, попросил духовного отца подтвердить независимость его храма от епископа Иерисса (Иванов. 1931. С. 546). Мон-рь получил ставропигиальный статус только в XVI в. и до этого времени выплачивал налоги местным иерархам (Павликянов. 2005. С. 67-68; Pavlikianov. 2005. С. 28).

Ктитором З. был и визант. имп. Андроник IV Палеолог: в июле 1378 г. ради своей супруги, дочери болг. царя Иоанна Александра, и в благодарность болгарам за поддержку при восшествии на престол (Матанов Х. Към историята на един имотен спор между Зограф и Хилендар през ХIV в. // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 28) он издал простагму, в которой впервые назвал обитель «монастырь моего царства» (ранее эту формулировку императоры использовали только по отношению к Великой Лавре и Ватопеду) и решил в пользу З. спор с Хиландаром о владениях в Хандаксе (этому спору посвящены еще 3 акта). Далее источники ничего не сообщают о ктиторстве над З. балканских правителей, но с 1321 г. они регулярно сообщают о ктиторах более низкого ранга (Болутов. 1961. С. 57; Павликянов. 2005. С. 70-74).

С 1-й четв. ХIV в. З. упоминается в источниках как духовный центр болгар: напр., там проживал буд. Тырновский патриарх Феодосий II, к-рый подарил мон-рю Евангелие с толкованиями Феофилакта, архиеп. Охридского (Болгарского), переписанное в 1348 г. попом Феотокием Псилицей (ГИМ. Барс. № 115), и список 2 томов Пандектов Никона Черногорца (Куев. 1986. С. 246-248). Во 2-й пол. ХIV в. мон-рь стал центром распространения исихазма, отсюда книжно-реформаторские идеи проникли в Болгарию: в зографском скиту Селина между 1365 и 1370 гг. жил буд. патриарх Тырновский свт. Евфимий, поэтому в кон. ХIV - нач. ХV в. в З. попали его житийные и литургические сочинения (Dujčev. 1971. P. 503-504).

Роль религ. и культурно-просветительного центра З. играл и во время османского завоевания благодаря поддержке молдав. и валашских господарей, которые в нач. ХV в. построили и обновили в мон-ре ряд зданий, подарили обители иконы, богослужебную утварь и книги. Молдав. господарь Александр Добрый (1400-1432) ежегодно выделял монастырю 3 тыс. аспр, о чем сообщает акт от 9 февр. 1433 г. (вероятно, дата ошибочна, т. к. в это время в Молдавии господарями были Илиаш и Стефан II - см.: Павликянов. 2005. С. 75). По др. сведениям, Александр ежегодно выделял 10 тыс. аспр монастырю и по 1 тыс. аспр его монахам (Куев. 1986. С. 39). Молдав. господарь св. Стефан III Великий (1457-1504) ежегодно выделял З. 100 дукатов (о несохранившемся хрисовуле от 10 июня 1466 сообщает Г. Смирнакис), в 1471 г. подарил 500 аспр, в 1475 г. построил на пристани башню и «дом для кораблей», в 1495 г. обновил стены, келлии и трапезную. После того как в 1500 г. родосские рыцари разрушили обитель, он отремонтировал монастырский комплекс и расписал церковь (1501-1502). По его указанию в З. вернулся книжник мон. Виссарион Хиландарский. В 1456 г. Стефан III вложил в мон-рь молдавскую икону вмч. Георгия (Σμυρνάκης. 1903. Σ. 559; Мердзимекис. 2003. С. 359; Pavlikianov. 2005. С. 29) и вышитую его дочерьми драгоценную завесу для нее, а позднее - 2 пергаменных с миниатюрами и богатой орнаментикой Евангелия - 1492 г. (ГИМ. Муз. № 3641) и 1502 г. (Vindob. slav. N 7). Его сыновья и преемники также были ктиторами: Богдан III (1504-1517) завершил строительство пристани, а Петру Рареш (1527-1538; 1541-1546) купил для мон-ря мельницу близ Фессалоники. В 1568 г. Роксандра, мать молдав. правителя Богдана, подарила мон-рю 52 тыс. аспр (Куев. 1986. С. 39), в 1575 г. молдав. господарь Петр Шкиопул издал грамоту о ежегодном выделении 100 дукатов и 6,5 тыс. аспр мон-рю и 500 аспр больнице. В 1651 г. молдав. господарь Василий Лупу дал мон-рю 2 грамоты (25 марта и 29 мая), по которым в управление З. был передан мон-рь Добровэц близ г. Яссы (совр. Румыния; зографская братия возродила мон-рь; в 1863, после секуляризации господаря Александра Кузы, он был упразднен). В 1698 г. господарь Антиох Кантемир подарил мон-рю заброшенный Киприановский мон-рь (см. ст. Кэприана; к 1861 этот мон-рь имел 50 тыс. га земли, 16 сел, 2/5 его годового дохода достигали 12-15 тыс. тур. лир и поступали в казну З.- Болутов. 1961. С. 61).

В мае 1521 г. З. получил статус ставропигиального мон-ря актом К-польского патриарха Феолипта I. Акту предшествовала жалоба братии патриарху на митрополита Фессалоники, к-рый настаивал на подчинении мон-ря ему (см.: Иванов. 1931. С. 546-547).

В XVI или в нач. XVII в. в З. была сфабрикована т. н. Коломанова (Калиманова) грамота якобы 1192 г. (хотя царь Коломан I Асень правил Болгарией в 1241-1246), скрепленная настоящей печатью его отца, болг. царя Иоанна Асеня II. Хотя ее содержание было вымыслом, призванным узаконить нек-рые владения мон-ря, ее сведения о владениях обители в Охриде, в Струге, в Софии и на Дунае и упоминания исторических деятелей, взятые из древних несохранившихся грамот, могут быть достоверными (Иванов. 1931. С. 602-608; Tchérémissinoff. 1983. S. 17; Павликянов. 2005. С. 77-78).

О хорошем экономическом состоянии З. в сер. XVI в. свидетельствует документ 1569 г. о выкупе мон-рем как частной собственности в 1568 г. земель, принадлежавших ему до конфискации османскими властями, имеются также упоминание о числе братии (48 монахов) и подробное описание монастырского комплекса и имущества. На территории монастыря находились церковь, трапезная, кухня, больница, 3 дома, 57 келлий, башня, пекарня, 2 хлева и 4 колодца; обитель имела владения на п-овах Афон и Халкидики, в долине р. Стримон, близ г. Серры и проч., а также ей принадлежали пристань, 19 домов, мастерская, 4 мельницы, 4 погреба, 10 хлевов, 3 сеновала, 127 га виноградников, 10 га садов, 10 га маслиновых рощ, 3 пасеки. Обитель имела 130 коз, 80 овец, 40 коров, 35 буйволов и 9 коней. Документы 1478, 1504, 1519, 1527, 1529, 1548, 1568, 1696 гг. дополняют этот список владениями на п-ове Касандра, близ Драмы, на о-ве Тасос и проч. (Мердзимекис. 2001. С. 176-185; Он же. 2005. С. 459-471).

В ХVII в. З. поддерживал тесные экономические и культурные связи с болг. городами (София, Карлово, Дряново) и мон-рями Черепишским, Этропольским, Рильским. В Житии книжника прп. Пимена Зографского († 1618) сообщается, что во время проживания святого в мон-ре обитель владела в Софии храмами вмч. Георгия Победоносца и свт. Николая Чудотворца, а также 20 торговыми лавками. Согласно приписке 1622 г., братия З. сильно пострадала от чумы, а в выходной записи попа Манассии из Дрянова (работавшего в обители) на Октоихе гласов 5-8 (Ath. Zogr. slav. N 100; прежний шифр - II.г.9; см.: Порфирий (Успенский). 1880. С. 156; Иванов. 1931. С. 251) упомянуто, что в 1644 г. монастырскую пристань захватили «франки» (вероятно, венецианцы или зап. пираты). Во время Критской войны 1645-1649 гг. между Османской империей и Венецией мон-рь был разграблен вторично.

Отношения с Россией, Украиной и Белоруссией

Со 2-й четв. ХVI в. З. стал получать помощь от рус. правителей и церковных иерархов. В 1539 г. зографские иером. Митрофан и мон. Прохор появились в Новгороде для сбора милостыни; на основе их рассказа о положении христиан в Османской империи было составлено Житие мч. Георгия Софийского (см. ст. Георгий Софийский Новейший). В 1583 г. царь Иоанн IV Грозный передал в мон-рь на помин души своего убиенного сына Иоанна 200 р. и 9 р. в скиты. В 1586 г. посланцы З., пришедшие на границу за милостыней, получили 130 р., но вернулись обратно из-за эпидемии чумы в приграничных районах (Снегаров. 1953. С. 30-31). В 1587 г. на границу прибыли зографский игум. Паисий и неск. иноков, к-рые передали в дар рус. царю Феодору Иоанновичу частицу мощей вмч. Феодора Стратилата. В кон. XVI - нач. XVII в. практика приезда зографских посольств за милостыней была прервана рус. смутой. В 1623 г. в Москву пришел зографский архим. Амфилохий (его спутник, старец Мелетий, пожелал остаться в России (Бантыш-Каменский. 2001. С. 45)), а в авг. 1626 г.- келарь Гервасий (Там же. С. 50). В том же году К-польский патриарх Кирилл I Лукарис в письме рус. царю описал тяжелое положение З. (была заложена даже церковная утварь) и просил помочь. Через год зографский архим. Неофит прибыл на границу с Россией (Там же. С. 52), но его не пустили, т. к. ранее мон-рю была выделена помощь через келаря Гервасия. Позже Неофит пришел в Москву и был принят царем. Расположение московских властей к афонским обителям, и к З. в частности, приводило порой к курьезам: прибывший в сент. 1636 г. в Путивль иером. Киево-Никольского мон-ря Никифор, чтобы скорее добраться до Москвы, представился зографским игуменом (все тем же Неофитом), однако обман был раскрыт, и самозванец выдворен с позором (Там же. С. 71).

В 1639 г. зографский архим. Паисий получил в Москве 100 р. мехами, кроме того, для З. мастерами Оружейной палаты был написан Милостинный синодик (Ath. Zogr. slav. N 77; прежний шифр - II.б.16), украшенный миниатюрой и богатым орнаментом старопечатного стиля (Райков и др. 1994. С. 63. Табл. 77-78). В 1641 г. Паисий снова появился в Москве. Во время приема он преподнес царю Михаилу Феодоровичу миро от гроба вмч. Димитрия Солунского и рассказал, что турки разграбили афонские мон-ри и собор З. остался без утвари. Царь выделил 2 фунта серебра на богослужебные сосуды и выдал грамоту о праве приезда за милостыней каждые 5 лет. Это же посольство привезло в Москву «письмо книжное на столбцах» со сказанием о Зографской чудотворной иконе вмч. Георгия Победоносца (Муравьев. 1860. Ч. 2. С. 226). По упомянутой грамоте в нояб. 1648 г. в Россию приезжал келарь Петроний, а с ним, вероятно, иером. Сильвестр, к-рый затем по обету прожил 2 года в Соловецком мон-ре и вернулся на Св. Гору (Бантыш-Каменский. 2001. С. 97, 106). Грамоту 1641 г. 15 июня 1657 г. подтвердил царь Алексей Михайлович, 20 марта 1682 г.- царь Феодор Алексеевич. С первым подтверждением в Москву в февр. 1666 г. приезжал зографский архим. Каллиник, а со вторым в янв. 1696 г.- архим. Максим (Там же. С. 152, 216). В связи с его приездом 14 февр. того же года царь Петр I издал новую грамоту о выделении З. 35 р. каждые 5 лет; по ней в Москву в янв. 1702 г. вновь приезжал Максим, в февр. 1717 г.- архим. Георгий (Там же. С. 228, 264). Имп. Екатерина I передала вопрос об оказании помощи Афону в ведение Святейшего Синода, и в 1742 г. З. было положено 35 р. ежегодно. Но из-за русско-тур. войны помощь поступала нерегулярно: 6 марта 1748 г. Святейший Синод вручил зографским иеромонахам Даниилу и Матфею грамоту, в к-рой сообщалось, что мон-рь не получал помощи с 1696 по 1734 г. и что сумма увеличена до 175 р. Помимо офиц. помощи в ХVII-ХVIII вв. рус. цари делали и разовые пожертвования: в 1643 г. в З. были переданы деньги на помин души патриарха Московского Филарета (Романова). В сохранившийся Зографский помянник вписаны имена Московских патриархов Иова, Ермогена, Никона и Иоакима, рус. правителей «со чадами», представителей знати, а также имена многочисленных рус. паломников (Снегаров. 1953. С. 34-35).

Со 2-й пол. XVI в. в братии З. было значительное число иноков западнорус. происхождения, о чем в сер. 40-х гг. XVIII в. сообщал Григорович-Барский (Григорович-Барский. 2004. С. 254, 262-268). Наиболее известен среди них укр. писатель-полемист и борец с унией иером. Иоанн (Вишенский), проживавший в З. с 1596 г. и с краткими перерывами до кончины между 1621 и 1633 гг. (Мицько I. З. Острозька слов'яно-греко-лат. академiя. К., 1990. С. 85-86). Вероятно, с ним связано появление в монастырской б-ке каллиграфического Евангелия-тетр 1550 г., переписанного его земляком и, возможно, родственником Лукой, протопопом вишненским (см.: Кодов, Райков, Кожухаров. 1985. С. 78-80. № 38; Турилов А. А. Критерии определения слав.-молдав. рукописей XV-XVI вв. // Хризограф. М., 2005. Вып. 2. С. 152, 165). Укр. и белорус. монахи в кон. XVI - нач. XVII в. переписывали в З. церковно-учительную лит-ру для отправки на родину. Известен укр. список Торжественника в 2 томах (РГБ. Егор., 1528; РГБ. Собр. Лукашевича и Маркевича, 88), присланный в 10-х гг. XVII в. с Афона тем же иером. Иоанном (см.: Щапов Я. Н. Собрание рукописных книг И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. М., 1959. С. 82-83; Сметанина С. И. Записи XVI-XVII вв. на рукописях собрания Е. Е. Егорова // АЕ за 1963. М., 1964. С. 371). Устойчивыми связями З. с Украиной и Белоруссией объясняется присутствие в помяннике монастыря имен западнорус. иерархов (напр., архиеп. Полоцкого Каллиста), укр. гетманов Ивана Самойловича (вложившего в мон-рь Евангелие, «зело много на себе сребра имущое, с позлащением и художеством удивителним» - см.: Григорович-Барский. 2004. С. 254-255) и Ивана Мазепы со сродниками.

В ХVIII-ХIХ вв.

З. стал одним из центров болг. возрождения. В 60-х гг. XVIII в. здесь работали родоначальники болг. историографии: анонимный автор т. н. Зографской истории, мон. Спиридон из Габрова, автор «Истории во кратце о болгаро-словенском народе» (1792), и архим. Паисий Хиландарский, к-рый благодаря богатой монастырской б-ке завершил «Историю славяно-болгарскую». Позже здесь жили деятели болг. возрождения иером. Неофит (Бозвели), Иларион, еп. Макариопольский, и др.

Мон-рь получал богатые вклады от болгар: на деньги хаджи Вылчо из Банско были построены в 1758 г. вост. 4-этажное крыло комплекса и в 1764 г. 2-я ц. Пресв. Богородицы, на средства жителей Банско - часовня в честь Преображения Господня в башне под колокольней. Еще в 1746 г. З. купил у мон-ря Эсфигмен владение Ваница (Йованица). При ктиторстве хаджи Васила из Ловеча в 1768 г. была построена часть вост. корпуса мон-ря с часовней св. Иоанна Предтечи и расписана часовня в честь Успения Пресв. Богородицы, а на средства проигумена в 1777 г. построена кладбищенская церковь-костница в честь Благовещения Пресв. Богородицы. В кон. ХVIII в. было заменено внутреннее деревянное убранство кафоликона. В 1794 г. были сделаны позолоченные кивоты для чудотворных Аравийской («рабом Божием Калчо из с. Калофер») и Фануилской («рабом Божием Стамой хаджи Димо») икон.

В 1797 г. З. пострадал от землетрясения, поэтому в кон. XVIII - нач. XIX в. было осуществлено масштабное строительство, о к-ром свидетельствуют послание-призыв зографского эпитропа Евфимия к православным Османской империи о сборе средств на выплату долгов, связанных с возведением собора вмч. Георгия (документ без даты, болгаро-греч. надпись над входом в собор сообщает, что строительство было завершено в 1801); послание 1803 г. зографского эпитропа Лаврентия о сборе средств на роспись и украшение нового собора; послание того же года зографских эпитропов Лаврентия и Антима православным Молдавии с теми же просьбами. Считается, что к кон. 1803 г. мон-рь вернул «строительные» долги.

Во время Греческого национально-освободительного восстания 1821-1829 гг . обители нанес ущерб расквартированный в ней военный пост арнаутов (албанцев мусульман). После их ухода за мон-рем числились большие долги, за к-рые он мог быть передан главному кредитору, мон-рю Ватопед, и тем самым утратить самостоятельность и статус болг. мон-ря. Но благодаря ходатайству в Москве зографских посланников архим. Анатолия из с. Лазарополе (близ Дебара) и хаджи Викентия (Виктора) из с. Беляковец (близ Тырнова) в юрисдикцию З. вернули Киприановский мон-рь в Бессарабии, из доходов которого было выплачено 400 тыс. р. в качестве возмещения за понесенные убытки. После выплаты долгов в 1849-1850 гг. был восстановлен общежительный статус мон-ря, утраченный во 2-й пол. ХVIII в. Упомянутый архим. Анатолий вместе с болг. просветителем В. Н. Априловым намеревался открыть в З. болгарские уч-ще и типографию. Несмотря на то что для типографии в 1850 г. построили здание близ монастыря и закупили шрифты, она так и не открылась.

Хотя в XIX в. мон-рь поддерживал контакты с более 40 болг. городами и селами и ему принадлежали подворья в Велесе, Тырнове (ныне Велико-Тырново), Татар-Пазарджике (ныне Пазарджик), Прилепе, Русе (Рущуке), Сливене, Тетевене (Радев. 1996. С. 78-86), во 2-й пол. столетия З. не имел прежнего авторитета среди болгар. На это повлияли восстановление в 30-х гг. XIX в. Рильского мон-ря и особенно неопределенная позиция зографской братии в церковно-национальной борьбе в отличие от позиции братии серб. мон-ря Хиландар, к-рая активно поддерживала болгар в борьбе за церковную автономию (Митев П. Зографският ман-р и Бълг. възраждане // Светогорска обител Зограф. София, 1995. Т. 1. С. 44). Пассивное отношение братии к вопросу болг. церковной автономии была вызвана тем, что З., имея владения и вклады в России (50 тыс. га обрабатываемой земли близ Кишинёва и 400 тыс. р. в одном из банков С.-Петербурга), был вынужден следовать позиции РПЦ о неделимости К-польской Патриархии. После учреждения в 1870 г. Болгарской экзархии архиереями большинства болг. епархий стали в основном хиландарские монахи-таксидиоты; из зографской братии вышли митрополиты Нишавский Парфений (Тризловский), Софийский Мелетий (Андонов), Охридский (впосл. Пловдивский) Нафанаил (Бойкикиев) и Пелагонийский Евстафий (Димитракиев).

Роль З. в болгарском просвещении

в османский период была исключительно важной. По нек-рым сведениям, 1-е уч-ще в З. было открыто еще в ХV в. В кон. XV - нач. XVI в. зографские представители основали келейные уч-ща в нек-рых болг. городах, в 1690-1710 гг.- при метохе в Елене, в 1790 г. зографский мон. Гавриил - в с. Мусина близ Тырнова, мон. Досифей стал учителем в Прилепе и Пироте, в нач. ХIХ в. были открыты уч-ще при метохах в Лясковце, Татар-Пазарджике, Драгойнове, Пловдиве и др. К кон. века уч-ща действовали при 20 зографских метохах. В сер. ХIХ в. на болг. землях появились общественные и частные школы, в к-рые приглашали преподавать зографских воспитанников: Симеона Бенчева - в Этрополь, свящ. Поликарпа Чуклева - в Панагюриште, Герше и Николу Мустреви - в Охрид, Алексия Зографского - в Велес, Кавадарци, Прилеп, в метох в Гумендже (ныне Гумениса, ном Килкис, Греция); мон. Вениамин (Христов) по окончании МДС стал известным учителем. В самом мон-ре в 1846 г. уч-ще было открыто В. Априловым и А. Ризовым (существовало до 1848), в 1851 г.- буд. митр. Нишавским Парфением и в 1870 г.- буд. митр. Пелагонийским Евстафием.

В качестве финансовой поддержки жителям Тырнова З. выделил в 1847 г. 10 тыс. грошей на покупку здания для уч-ща, а позже еще сумму на открытие уч-ща для девушек. На средства обители были построены церкви и уч-ща в Татар-Пазарджике, Кукуше (ныне Килкис, Греция) и Фессалонике, а ок. 10 болгар получили образование в рус. учебных заведениях. В кон. XIX в. 4 зографских насельника занимались переводами книг на болг. язык (ок. 25 наименований - Там же. С. 43); 8 книг религиозного содержания были изданы при финансировании мон-ря.

О численности братии З.

в разные периоды сохранились достаточно скудные и часто не соответствующие друг другу сведения. В 1489 г. (по др. версии, в 1517-1519) в мон-ре было 66 иноков, в 1530/31 г.- 114, в 1560 г.- игумен, 18 священников, 6 диаконов и 200 монахов (Фотић. 2000. С. 99), в 1582/83 г.- 101 монах в мон-ре и 33 монаха в скитах (Ковачев. 1967. С. 78, 85, 96; Темелски Х. Монашеското братство на Зографския ман-р през 40-те и 50-те гг. на ХХ в. // Светогорска обител Зограф. 1996. Т. 2. С. 161-162), в 1643 г.- 140 насельников (игумен, 9 иеромонахов и 130 монахов), в 1661 г.- 160 чел., в 1677 г.- 200, в 1765 г.- 170 чел. (Фотић. 2000. С. 99). С нач. XVII в. в З. селились также греч. и серб. монахи, богослужение совершалось на болг. и греч. языках, но с 1845 г. проживали одни болгары. Этим обстоятельством можно объяснить разницу между статистическими данными 1824 г., когда во время Греческого национально-освободительного восстания было 250 монахов («Повествование о пленении святой Афонской горы агарянами», составленное болг. монахами Никифором и Иерофеем), и 1848 г., когда было 60 монахов (хотя серб Димитрий Аврамович мог не учесть монахов в скитах и келлиях - см.: Темелски Х. Монашеското братство на Зографския ман-р през 40-те и 50-те гг. на ХХ в. // Светогорска обител Зограф. 1996. Т. 2. С. 162). В 1859 г. братия составляла 140 монахов («славяне из болгар» - Порфирий (Успенский). 1880. С. 256). В кон. ХIХ в. было 120 монахов (еще ок. 130 болгар жили в др. афонских обителях, больше всего (75) - в Хиландаре). На рубеже XIX и XX вв. З. имел 8 часовен, 15 келлий вне мон-ря (экзокклисионов), метохи в Каламарии на п-ове Халкидики; проживало в мон-ре 155 монахов (Тютюнджиев И. Търновската митрополия и атонските ман-ри ХV - нач. на ХIХ в. по гръцки извори // Светогорска обител Зограф. 1996. Т. 2. С. 122-123). В 1900 г. в З. числилось ок. 300 монахов (в др. афонских обителях проживало почти 1,1 тыс. монахов-болгар - Кънчов. 1900. С. 174-175). По данным русского свящ. Анатолия Просвирнина, в 1903 г. было 155 монахов (Просвирнин. 1974. С. 5). Во время балканских войн (1912-1913) в З. было 160 монахов (краткий очерк о мон-ре командира расквартированного в обители в 1913 взвода 14-го пехотного Македонского полка Георгия Цветинова см.: Цветинов Г. Светогорският бълг. ман-р Зограф. София, 1918). Первая мировая война нанесла большой урон всему Афону. Прекратился поток благотворителей и паломников из России и Болгарии, начались проблемы с продовольствием. В 1914 г. произошли стычки между болг. и рус. монахами, т. к. Болгария воевала против России (Талалай М. Г. Положение рус. монашества на Афоне после 1912 г. // Россия и христ. Восток. М., 2004. Вып. 2/3. С. 584). В 1916 г. зографцы попытались захватить серб. монастырь Хиландар (Троицкий П. В. Русские на Афоне, XIX-ХХ вв. М., 2003. С. 332-333). В 1930 г. в мон-ре было ок. 100 монахов (по сообщению сотрудника болг. посольства в Стамбуле Г. Д. Гылыбова-Рошавского со ссылкой на зографского игум. архим. Владимира (Гълъбов-Рошавски. 1930. С. 100)). В 1935 г. журналист Х. Милев писал о 84 насельниках, поэтому данные из исторической справки, составленной 26 дек. 1952 г. И. Снегаровым для Св. Синода БПЦ, в к-рой отмечено, что в это время в З. было 160 монахов, неверны (Темелски Х. Монашеското братство на Зографския ман-р през 40-те и 50-те гг. на ХХ в. // Светогорска обител Зограф. 1996. Т. 2. С. 163). В конце второй мировой войны 7 зографских монахов, в т. ч. игумен, были обвинены в пособничестве немцам, хотя их вина состояла лишь в том, что они ездили в Болгарию для закупки провизии в тот период, когда она входила в гитлеровскую коалицию. Один монах умер, а остальные получили сроки заключения от 2 до 5 лет (Троицкий П. В. Русские на Афоне, XIX-ХХ вв. М., 2003. С. 94). В 1943 г., по воспоминаниям бывш. послушника З. свящ. Атанаса Илиева из с. Душева близ Севлиева, в обители было 57 монахов и послушник (из них 36 из Македонии и Сев. Греции, 14 из Болгарии и 3 из Бессарабии). В послевоенные годы известно только общее число болг. монахов во всех афонских мон-рях: в 1954 г.- 36 (Цанков. 1954. С. 311-312), в 1956 г.- 29 (Просвирнин. 1974. С. 5). В списке насельников З., составленном 29 янв. 1957 г. игум. архим. Прокопием для Болгарского Патриарха Кирилла (Константинова), перечислено 27 чел. (все преклонного возраста, самому молодому 40 лет), но во время визитов болг. Предстоятеля в мон-рь в 1962 г. было 18 монахов преклонного возраста, в 1963 г.- уже 12 (Николай (Кожухаров), еп. Св. Гора - Атон // ДК. 1963. № 7/8. С. 20). По др. данным, в 1959 г. братии было 21 чел., в 1968 г.- 15, в 1971 г.- 11 чел. (Просвирнин. 1974. С. 5; Темелски Х. Монашеското братство на Зографския ман-р през 40-те и 50-те гг. на ХХ в. // Светогорска обител Зограф. 1996. Т. 2. С. 168-171). В 1991 г. в З. проживали 12 монахов (Димитров И. Зографските монаси през последните десетилетия // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 60-61).

Рукописное собрание

З. в наст. время составляют 320 слав. рукописей ХI-ХХ вв. (из них в печатном каталоге б-ки описано 286 - см.: Райков и др. 1994). Оно является 2-м после хиландарского по количеству и значению на Афоне. Среди ранних (до XVIII в.) кодексов преобладают рукописи болг. извода (для XV-XVII вв. значительно число книг, написанных с использованием этой орфографии в Молдавии и Валахии), имеются также сербские (разграничение рукописей XV-XVII вв., написанных по ресавской орфографии, на сербском и болгарском представляет значительную сложность) и восточнославянские (как великорусские, так и украинско-белорусские). Точное место написания большинства рукописей неизвестно.

Ядро собрания сформировалось не ранее 2-й четв. ХIV в.; более древние рукописи не образуют целостного комплекса и производят впечатление случайных по происхождению. Отсутствие в б-ке кодексов, к-рые были созданы до ХIV в. и о к-рых точно известно, что они были написаны в З., а также средневек. вкладных болг. правителей, вельмож и иерархов указывает, возможно, на то, что собрание пострадало либо в 1275 г., согласно сведениям «Сказания о Зографских мучениках», либо позже в результате набегов каталонцев.

Древнейшей рукописью являются глаголические «Зографские листки» (XI в.). К рубежу ХII и XIII вв. относится болг. Апостол-апракос (Ath. Zogr. N 14), большинство почерков и оформление текста к-рого отражают влияние совр. ему рус. каллиграфии. Из памятников ХIII в. с З. связаны (как с местом хранения, т. к. их происхождение неясно) гимнографические сборники, содержащие церковную поэзию IX-X вв. (службы слав. первоучителям, каноны еп. Климента Охридского), такие как Добрианова, Драганова и Одесская Минеи богато оформленная Радомирова Псалтирь. ХIII - 1-я пол. XIV в. представлены в основном рукописями богослужебных книг (Псалтирь, Евангелие и Апостол), со 2-й четв. XIV в. увеличивается число четьих книг (патерики, богословские и аскетические сочинения). Это произошло благодаря деятельности старца Иоанна, мон. Гавриила, буд. патриархов Тырновских Феодосия II и Евфимия и болг. книжников, проживавших в др. афонских мон-рях,- старцев Иоанна и Иосифа из Великой Лавры, Закхея и др. Зографские рукописи (т. н. святогорского извода) очень ценились за точность, поэтому мон-рь стал одним из центров болг. литургической и лит. реформы ХIV в. В 1360 г. Серрский митр. Иаков просил именно зографских монахов сделать список нового перевода Триоди, который позже подарил монахам-славянам из мон-ря вмц. Екатерины на Синае.

От ХIV в. сохранилось ок. 50 рукописей, в т. ч. Лалоев Апостол 1359 г. (№ 49), сб. «О постничестве» свт. Василия Великого 1368 г. (№ 3), «Богословие» Иоанна Дамаскина (№ 125), Паренесис Ефрема Сирина (№ 101), неск. списков «Лествицы» Иоанна Синайского, Торжественник минейный на нояб.-дек. (№ 94), Зографский сборник (Торжественник минейный) кон. ХIV в. с сочинениями свт. Евфимия Тырновского (№ 107), Сводный патерик (№ 83), старший список перевода Учительного Евангелия («Патриаршего гомилиария», № 134), Грубанова Триодь, представляющая один из ранних списков нового перевода (№ 39), 2 списка Служебника свт. Евфимия Тырновского (№ 103), список 1392 г. перевода стихир и канона «святым всего лета» (метрического месяцеслова) Христофора Митилинского (№ 115) и др.

От ХV в. сохранилось 22 рукописи в основном библейского, литургического и богослужебного содержания, из к-рых выделяются Сборник 1433 г. (№ 105) с особыми редакциями Хроники Иоанна Зонары и Жития серб. деспота Стефана Лазаревича, написанного Константином Костенечским, и Пролог стишной (№ 47), написанный попом Иоанном Милошевым и его братом Николой в с. Пископие близ Дебара и включающий единственные списки 1-го Жития св. Наума Охридского и слав. перевода краткого Жития св. Климента Охридского Димитрия Хоматиана.

От ХVI в. осталось ок. 40 рукописей, в т. ч. ок. 30 богато украшенных Четвероевангелий, созданных на болг., серб. и молдо-влахийских землях, нек-рые с автографами книжника Иоанна Кратовского (№ 12, 25, 26). Нач. XVI в. датируются происходящая из З. рукопись Творений Дионисия Ареопагита с толкованиями Максима Исповедника (Vindob. slav. N 14), представляющая единственный среднеболг. по орфографии список этого текста, и Торжественник минейный с триодными статьями, переписанный в Кратове Гюро Грамматиком (Ath. Zogr. N 109).

От ХVII в. сохранилось ок. 60 рукописей, большая часть к-рых была принесена в З. паломниками с болг. земель, а нек-рые были написаны по заказу мон-ря каллиграфами из Этрополе (Караджова. 1995. С. 233-239). В 1-й четв. столетия в мон-ре книгописанием занимался св. Пимен Зографский (Moussakova. 2005).

Среди 65 рукописей ХVIII в. наибольший интерес представляют помянники, Зографская кондика (монастырская приходная книга), а также черновик «Истории славяно-болгарской» 1762 г. иером. Паисия Хиландарского (изд.: Иванов. 1931. С. 623-628; Райков Б. Н. Паисеивият ръкопис на «История славянобългарская», 1762. София, 1989) и единственный список 1785 г. «Истории во кратце о болгаро-словенском народе» (т. н. Зографская болгарская история - см.: Иванов. 1931. С. 628-642). Заметное место среди рукописей 2-й пол. XVIII - сер. XIX в. занимают, как и в др. слав. книжных собраниях Афона, списки переводов аскетических сочинений, выполненные прп. Паисием (Величковским) и в его ближайшем окружении.

Из рукописей ХIХ в. следует отметить ок. 40 нотированных псалтикийных (муз.) сборников, дающих представление о болг. музыке в период Возрождения.

Из серб. рукописей с рашской орфографией особого внимания заслуживают Минея служебная сер. (?) XIII в. на сент.-нояб. (№ 53), содержащая древнейший полный список канона ап. Андрею Первозванному св. Наума Охридского с авторским акростихом (Кожухаров С. Проблеми на старобълг. поезия. София, 2004. Т. 1. С. 33-44); Требник кон. ХIII (?) - нач. ХIV в., восходящий к болг. оригиналу (№ 50); Евангелие-тетр 1-й четв. ХIV в. (№ 51) работы придворного каллиграфа серб. кор. Стефана Уроша II дьяка Георгия Радослава; Служебник сер. ХIV в. (№ 45), выполненный книгописцем хиландарской школы Феодосием; один из древнейших списков серб. редакции перевода Повести о Варлааме и Иоасафе (3-я четв. ХIV в.; № 96) и совр. ему Сборник аскетический (№ 116).

Восточнослав. рукописи нач. XV-XVII в. представлены рядовыми списками богослужебных книг (исключение - список рубежа XVI и XVII вв. Изборника 1073 г. (№ 223) - см.: Ралева Ц. Зографский список Сборника царя Симеона // Palaeobulgarica. 1993. № 4. С. 22-58), среди к-рых по письму и оформлению выделяются Апостол посл. четв. XV в. (№ 203), написанный, судя по почерку и орнаментике, в Новгороде мастером из окружения свт. Геннадия (Гонзова), архиеп. Новгородского, и вышеупомянутое укр. Евангелие 1550 г. (№ 30) - в лит-ре обе рукописи ошибочно считаются молдаво-валашскими (Кодов, Райков, Кожухаров. 1985. С. 78-80 (№ 38), 102-104 (№ 55); Райков и др. 1994. С. 42, 115).

В записях на рукописях часто сообщаются имена вкладчиков, в т. ч. мн. известных личностей: Тырновского патриарха Феодосия II, Серрского митр. Иакова, тырновского боярина Младена, вельможи Костадина, внука великого воеводы Десимира, молдав. господаря Стефана III Великого и др. (Гюзелев В. Училищта, скриптории, б-ки и знания в България, XIII-XV в. София, 1985. С. 152-155).

Начало изучению письменных богатств З. (в первую очередь архива, но отчасти и б-ки) положил в 40-х гг. XVIII в. известный укр. паломник Григорович-Барский, к-рый выделил из собрания рукописей З. Коломанову грамоту, перевод «наречием простим болгарским» грамоты 1258 г. имп. Андроника и «Сводную зографскую грамоту», написанную «болгарским простым некрасноречием» (Григорович-Барский. 2004. С. 255-256). В посл. четв. XVIII в. ряд рукописей был увезен в Молдавию (в мон-рь Нямц) прп. Паисием (Величковским). В 1827 г. 4 рукописи были приобретены В. Копитаром для Венской Придворной б-ки (ныне Австрийская национальная б-ка в Вене - Hafner S. B. Kopitar und die slawischen Handschriften der Athosklöster // Südost-Forschungen. W., 1959. Bd. 18. S. 18-122). В. И. Григорович посетил мон-рь в 1844-1845 гг. и сообщил подробные сведения о глаголическом Зографском Евангелии (XI-XII вв.), Драгановой Минее, Лалоевом Апостоле, Евфимиевом служебнике, сборнике с Житием деспота Стефана Лазаревича, а также о грамотах болг. царей Иоанна Александра (1342) и Иоанна Шишмана (1382). В 1852 г. научную экспедицию на Афон совершил болгарин К. Петкович; он составил краткую опись собрания З., но она не была опубликована, и ее судьба неизвестна. В ХIХ в. слав. рукописи мон-ря изучали в основном рус. ученые - архим. Порфирий (Успенский; впосл. епископ Чигиринский), архим. Антонин (Капустин), архим. Леонид (Кавелин) и др.; копировал и коллекционировал рукописные материалы П. И. Севастьянов. В 1860 г. братия мон-ря через Севастьянова передала в дар российскому имп. Александру II Зографское Евангелие. Ранее Григорович забрал из собрания Добрианову Минею, часть Драгановой Минеи и др. В собрании еп. Порфирия (Успенского) оказалось ок. 15 фрагментов зографских рукописей. Особые заслуги в изучении З. принадлежат архим. Леониду (Кавелину); в 1-м очерке о мон-ре он дал краткий обзор рукописей и указал, что книгохранилище претерпело «неизчислимые и невосполнимые» потери во время Греческого восстания (Леонид (Кавелин). 1867. С. 90).

В кон. ХIХ - нач. XX в. в б-ке работали П. А. Сырку, к-рый изучал Евфимиев служебник, и П. А. Лавров, открывший «Зографские листки», в 1900 г.- болг. филолог С. Аргиров, в 1903 г. А. Попстоилов подготовил краткий каталог собрания. Между 1906 и 1908 гг. зографские слав. рукописи изучал болг. ученый Й. Иванов, впосл. он опубликовал из них ряд произведений и большое число писцовых, вкладных и владельческих записей (Български старини из Македония. София, 1908, 1931 2, 1970р). В 1907 г. Г. А. Ильинский подготовил более полный каталог слав. рукописей собрания (учтено 184 кодекса). В 1977 г. с собранием работал австр. славист Х. Миклас. В 1978-1979 гг. болг. археографы Х. Кодов, С. Кожухаров и Б. Райков начали каталогизацию и описание собрания, но опубликованы были только подробное описание библейских рукописей (Кодов, Райков, Кожухаров. 1985) и каталог с образцами почерков, в к-рый были включены также материалы Микласа (Райков и др. 1994). Сведения о зографских кодексах XI-XVIII вв., известных по печатным описаниям, учтены (с рядом уточнений) в сводном кратком каталоге слав. рукописей Афона (Славянские рукописи Афонских обителей / Сост.: А. А. Турилов и Л. В. Мошкова под ред. А.-Э. Н. Тахиаоса. Фессалоники, 1999).

В б-ке З. также хранится 167 греч. рукописей, из к-рых 110 были описаны С. Ламбросом (46 кратко, остальные 64 отмечены как «церковно-музыкальные» бумажные рукописи ХVI-ХIХ вв.- см.: Lambros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on the Mount Athos. Camb., 1895. Vol. 1. P. 31-35; Οἱ θησαυρο τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους / ῾Υπὸ Π. Χρήστου, Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Σ. Καδᾶ, Αἰκ. Κατσαροῦ. ᾿Αθῆναι, 1991. Τ. 4. Σ. 178, 180-181, 328-331). В 1993 г. было обнаружено, что ок. 10 рукописей, указанных Ламбросом, исчезли или были заменены более поздними. Из всех греч. кодексов только 3 написаны на пергамене. Древнейшие греч. манускрипты - Евангелие-тетр XII в. (№ 4) и Сборник XIII в. (№ 7), включающий Лавсаик, отрывки др. Патериков и «Диоптры» мон. Филиппа, послание Николая III Грамматика, патриарха К-польского, к проту Горы Афон. К XIV в. относятся Толкования Никиты, митр. Серрского, на Слова и гомилии свт. Григория Богослова (№ 1), Слова постнические Исаака Сирина (№ 8), службы разным святым (№ 23) и Триодь (№ 40). Кроме того, сохранились 4 листа из Евангелия-тетр XIV в., украшенные фронтисписами. Большинство манускриптов относится к XVI-XIX вв. Значительную часть собрания составляют певч. рукописи (более 60 ед. хр.). Неизвестна судьба рукописного каталога греч. рукописей собрания, к-рый был составлен мон. Каллистом в продолжение каталога Ламброса и содержал указания на кодексы со службами святых и Житиями слав. святых (напр., Климента и Наума Охридских, кн. Владимира, прп. Параскевы Тырновской, мч. Георгия Янинского, Мученичество 26 Зографских мучеников - см.: Кръстанов Т. Ръкописи на гръцки език в Зографския ман-р // Светогорска обител Зограф. 1996. Т. 2. С. 215-218).

Реликвии и святыни

По свидетельству архим. Порфирия (Успенского), во 2-й пол. XIX в. в кафоликоне З. хранились: крестообразный ковчег с частицей Животворящего Креста Господня, частица мощей и кровь вмч. Георгия Победоносца, челюсть прмч. Стефана Нового, честная глава и 2 части ног прп. Матроны Хиосской, частицы мощей ап. Андрея Первозванного, ап. Матфея, архидиак. Стефана Первомученика, сщмч. Игнатия Богоносца, священномучеников Антипы и Харалампия, великомучеников Никиты, Феодора Стратилата, Прокопия, Иакова Персянина, Иакова Персянина, мучеников Нестора, Кирика, Меркурия, Трифона, бессребреников Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, св. Варлаама, святителей Александрийского патриарха Петра, патриарха К-польского Евтихия, сщмч. Климента, св. Ферапонта, св. Авксентия, свт. Феодосия (Порфирий (Успенский). 1880. С. 135-136).

В наст. время в мон-ре хранятся честная глава прп. Матроны Хиосской и частицы мощей вмц. Анастасии Узорешительницы, прмч. Стефана Нового, вмч. Георгия Победоносца, сщмч. Поликарпа Смирнского, бессребреников Космы и Дамиана и мч. Трифона (Πεντζίκης Γ. Ν. ´Αγιον ´Ορος: ´Ενας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός. Αθήνα, 2003. Τ. 2. Σ. 419).

В соборе мон-ря хранятся 3 чудотворные иконы вмч. Георгия Победоносца. Фануилская (ХIV в., отражает влияние т. н. палеологовского стиля - см.: Прашков, Шаренков. 1987. С. 155) расположена на пилоне юж. хора и связана с легендой об основании З. 3 братьями. История наименования иконы объясняется в легенде, согласно к-рой в мон-ре Фануил близ Лидды в Палестине на глазах у монахов пропал лик с иконы вмч. Георгия Победоносца, а позже игум. Георгию явился святой и рассказал, что нашел для своей иконы лучшее место, после его указания братия пришла на Афон и обнаружила икону в З. Воденский (Эдесский) епископ не поверил в нерукотворность иконы и презрительно ткнул ее пальцем, кончик пальца прирос к поверхности иконы, и его пришлось ампутировать (Вышний Покров над Афоном, или Сказания о святых чудотворных на Афоне прославившихся иконах. М., 1997р. С. 151-155). Аравийская икона (кон. ХII - нач. ХIII в.) размещена на пилоне сев. хора (Прашков, Шаренков. 1987. С. 154-155); согласно легенде, она приплыла в лодке из Палестины; на сев. алтарном столбе находится молдав. (1456 или 1484) икона, подаренная молдав. господарем Стефаном III Великим.

В мон-ре почитаются 2 чудотворные иконы Пресв. Богородицы. Акафистная Зографская икона Божией Матери, к-рая, по преданию, в 1275 г. предупредила братию о приближении латинян, хранится в Успенской ц. Икона «Епакууса» (Услышательница) пребывает в ц. равноапостольных Кирилла и Мефодия; согласно Житию прп. Космы Зографского, она услышала вопрос подвижника о выборе лучшего пути спасения и передала ему ответ Своего Сына (Татић-Ђурић. 2005. С. 80).

З. является одним из самых больших на Афоне. В плане он представляет собой неровный прямоугольник, вытянутый с севера на юг. Обширный двор, в к-ром находится 2 храма, со всех сторон окружен жилыми зданиями и имеет широкие ворота с сев. стороны. Совр. вид комплекса определен постройками XIX в., однако сохранился ряд более ранних сооружений: башня (1517) в сев.-вост. углу мон-ря и часть юж. стены (1716), к-рая находится в руинах после пожара 21 дек. 1974 г. Вост. корпуса с живописными многоярусными аркадами балконов относятся к сер. XVIII в. (т. н. крыло «Банско», 1752-1758; сев. часть, 1768). Между 1862 и 1896 гг. были построены монументальные 5-этажные здания в сев. части (приемная игумена, келлии, кухня и пекарня), зап. часть (гостевые комнаты, ризница, б-ка) и юж. часть стены комплекса.

Наиболее древним достоверным изображением мон-ря является рис. Григоровича-Барского 1744 г. Изображение З. на выходной миниатюре Милостинного синодика 1639 г. (Л. 1), выполненное на 100 лет ранее мастерами московской Оружейной палаты, носит условный характер (Райков и др. 1994.).

Кафоликон во имя вмч. Георгия Победоносца был завершен в 1801 г. Расположен в центре двора (ранее на его месте стоял др. собор, освященный в 1502). Это величественное здание (36,6×16,8 м) было построено 1-м из святогорских кафоликонов 1-й пол. XIX в. и продолжает архитектурные традиции кафоликонов сер. XVIII в. Основной объем кафоликона - 4-столпный храм с 3-апсидным алтарем с вимой и характерными для Афона боковыми экседрами для хоров; главная апсида алтаря и экседры хоров граненые, боковые апсиды вовне почти не выявлены. Подобно кафоликону Ксиропотама (1762-1764), основной объем собора З. имеет 4 купола - главный и малые купола над алтарной апсидой, жертвенником и диаконником. Вероятно, по тому же образцу в З. был построен обширный 4-столпный притвор (лити) - один из четырех 4-столпных лити на Св. Горе: 1-й был возведен в Дохиаре (1568), последний - в Кастамоните (1867-1869). Новшеством стало 5-главое венчание лити, к-рое повторено в построенном вслед за зографским кафоликоне мон-ря вмч. Пантелеимона (1812-1820). Полосатая кирпичная кладка собора, характерная для позднеосманской архитектуры, выделяет его среди др. кафоликонов Св. Горы. В отличие от большинства святогорских соборов кафоликон З. не имеет боковых приделов. В 1840 г. с запада и севера к лити был пристроен 2-ярусный экзонартекс с открытой нижней аркадой. Роспись храма (окончена в 1817) выполнена местной артелью под рук. мастера Никифора († 1816), затем мастера Митрофана из Визии. Фрески экзонартекса были созданы между 1840 и 1848 гг., здесь размещен, в частности, один из характерных для Афона обширных циклов Апокалипсиса (см. в ст. Дионисия преподобного мон-рь).

К северу от кафоликона находится ц. Успения Пресв. Богородицы (1764) - небольшой (15×8 м) одноглавый храм на 4 колоннах с фресками 1780 г.

Напротив входа в кафоликон традиционно расположена трапезная. Это огромное сооружение с 2 ярусами подвалов, 2-светной трапезной палатой и перекрытой огромным куполом бесстолпной ц. равноапостольных Кирилла и Мефодия (по нек-рым данным, освящена в 1893). Здание трапезной выдается мощным граненым объемом далеко на запад за линию монастырских построек. Высокая колокольня мон-ря, увенчанная часовой башенкой с шатром, и пристроенный к ней парекклисион в честь Преображения Господня (50-60-е гг. XVIII в.) расположены в середине вост. крыла построек, за алтарем кафоликона. В сев. части того же вост. крыла находятся украшенные фресками парекклисионы св. Иоанна Предтечи (1768) и вмч. Димитрия Солунского (60-е гг. XVIII в.). Остальные парекклисионы З. (св. Бессребреников, св. Архангелов и 26 Зографских преподобномучеников) росписей не имеют.

В сев.-зап. углу двора после разбора развалин сгоревшей в 1873 г. башни был поставлен памятник (кенотаф) Зографским преподобномученикам.

Мон-рь окружен большим количеством разнообразных построек. На северо-востоке расположено кладбище с ц. Благовещения Пресв. Богородицы (1777). Рядом с ним находится обширный комплекс хозяйственных построек (XIX в.), включающий больницу, маслобойню, хлев, мастерские и др. К юж. крылу мон-ря примыкает здание поварни-пекарни (мангипион).

З. принадлежит 7 кафизм. К западу от мон-ря находится кафизма во имя вмч. Георгия Победоносца (в полуразрушенном состоянии). Одноглавый храм (1850) окружен стенами и келлиями, поэтому напоминает небольшой мон-рь. Кафизма построена на месте, где, согласно преданию, остановился мул с Аравийской иконой. Кафизма во имя свт. Николая Чудотворца (1859-1860) находится на холме за юго-вост. углом мон-ря. В разрушенном состоянии сохранилась кафизма в честь Рождества Пресв. Богородицы в местности Маврос-Вирос (Черни-Вир); она имела статус скита, и в ней с 1747 г. проживали рус. монахи, в 1829 г. их было 30 чел. Еще есть кафизмы Херово (Χαίροβο), во имя ап. Иоанна Богослова, во имя Всех святых, во имя свт. Спиридона Тримифунтского и во имя св. Апостолов.

Пристань (арсанас) З., расположенная вдали от мон-ря на юго-зап. побережье полуострова, является самым большим портовым комплексом на Афоне. В него входят древняя башня (1470-1475), большой бесстолпный храм, склады, ветряная мельница, дома для рабочих, а также полицейская и таможенная станции (т. к. эта пристань ближайшая к Урануполи, через к-рый попадают на Св. Гору). К западу от пристани находятся руины неизвестного средневек. мон-ря, по традиции именуемые Старой Афониадой или Греческой школой.

Дополнительная литература:

Петкович К. Д. Зограф: Бълг. обител на Св. гора // Цариградски вестн. К-пол, 1853. Бр. 122;

он же. Обзор афонских древностей // ЗИАН. 1865. Т. 6. Прил. 4. С. 1-69;

Муравьев А. Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб., 1858-1860. Ч. 1-2;

Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Св. Горы // ТКДА. 1862. № 6. С. 230-240;

Григорович В. И. Очерк путешествия по Европ. Турции. М., 1877;

Аргиров С. Из находките ми в светогорските ман-ри Хилендар и Зограф // Периодично списание на Бълг. книжовно дружество. София, 1907. Кн. 68. С. 219-238;

Безобразов П. [В]. Об актах Зографского мон-ря // ВВ. 1910. Т. 17. С. 403-414;

Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к правосл. Востоку в XVI и XVII ст. Серг. П., 1914;

Цветинов Г. Светогорският бълг. ман-р Зограф: (Ист. очерк). София, 1918;

Попстоилов А. Своден хрисовул за историята на Зографския ман-р // Сб. в чест на В. Н. Златарски по случай на 30-годишнината му научна и професорска дейност. София, 1925. С. 447-457;

Гълъбов-Рошавски Г. Д. Св. Гора: Бълг. св. обител Зограф: Впечатления и бележки. София, 1930;

Соловjев А., Мошин В. Грчке повеље српских владара. Београд, 1936. С. 352-356;

Зографски Д. Св. Гора - Зограф в миналото и днес. София, 1943;

Бурмов А. Към документ № 26 от «Actes de Zographou» // ИБИД. 1948. Кн. 22/24. С. 1-5;

он же. Хронологични бележки за търновските патриарси Теодосий I и Теодосий II // Там же. 1948. С. 6-11;

Снегаров И. Културни и политически връзки между Болгария и Русия през ХVI-ХVIII в. София, 1953;

Цанков Ст. Св. Гора Атон и нейното съвр. положение // ГДА. 1954. Т. 3(29). С. 304-327;

Дуйчев И. Центры визант.-слав. общения и сотрудничества // ТОДРЛ. 1963. Т. 19. С. 107-129;

Nešev G. Les monastères bulgares au Mont Athos // Ètudes historiques à l'occasion du VIIe Congr. intern. des etudes slaves. Sofia, 1973. P. 97-115. (Ètudes historiques; 6);

Просвирнин А., свящ. Афон и Русская Церковь // ЖМП. 1974. № 3. С. 2-25;

Miklas H. Ein Beitrag zu den slavischen Handschriften auf dem Athos // Palaeobulgarica. 1977. Год. 1. № 1. С. 65-75;

Živojinović M. De nouveau sur le séjour de l'empereur Dušan à l'Athos // ЗРВИ. 1982. Књ. 21. С. 119-126;

Райков Б. Зографски ман-р св. Георги // КМЕ. Т. 1. С. 730-734; Ћоровић В. Св. Гора и Хиландар до XVI. в. Београд, 1985;

Куев К. Съдбата на старобълг. ръкописна книга през вековете. София, 1986;

Прашков Л., Шаренков А. Паметници на културата на Св. гора - Атон. София, 1987;

Кораћ Д. Св. Гора под српском влашћу (1345-1371). Београд, 1992. (ЗРВИ; Књ. 31);

Енев М. Атон: Ман-рът Зограф. София, 1994;

Иванова К. Малки бележки върху ръкописи от б-ката на Зографския ман-р // Старобългарска лит-ра. София, 1994. Кн. 28/29. С. 93-100;

Райков Б. Със С. Кожухаров на Св. Гора // Там же. С. 3-9;

Христова Б. Ръкописите от XIV в. в б-ката на Зографския ман-р // Там же. С. 101-109;

Райков Б. и др. Каталог на слав. ръкописи в б-ката на Зографския ман-р в Св. гора. София, 1994;

Темелски Х. Изповед на един зографски послушник: Спомен за Св. Гора и Зограф от отец А. И. Илиев // Демократически преглед. София, 1994. Бр. 10;

Караджова Д. Археографски приноси за ръкописното книгохранилище на Зографския ман-р в Св. Гора // АрхПр. 1995. Књ. 17. С. 225-246;

Светогорска обител Зограф: В 3 т. / Ред.: В. Гюзелев. София, 1995-1999;

Радев И. Таксидиоти и таксидиотство по бълг. земи ХVIII-ХIХ в. Вел. Търново, 1996;

Thomson F. J. The Origin of the Principal Slav Monasteries on Athos: Zographou, Panteleimon and Chilandarion // Bsl. 1996. Vol. 57. P. 314-324;

Podskalsky G. Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien, 865-1459. Münch., 2000 (по указ.);

Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греч. делам Моск. архива Коллегии иностр. дел (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1). М., 2001 (по указ.);

Бенчева Й. Стопанството на ман-ра Зограф през ХIII-ХIV в. по данни от данъчните описи // Балкански щрихи в европейското минало / Ред.: М. Лалков. София, 2001. С. 36-44;

она же. Даровете на балканските владетели за атонските мон-ри през ХIV в.- политика или православие? // Иронията на историка: В памет на проф. М. Лалков. София, 2004;

Пътеводител по Атонската Св. Гора и показател на светите и паметници / Съст.: Х. Темелски. София, 2002;

Татић-Ђурић М. Чудотворне иконе Пресв. Богородице на Св. Гори Атонскоj // Четврта казивања о Св. Гори. Београд, 2005. С. 79-80;

Moussakova E. Pimen of Zograph's Manuscripts as an Example of Collaboration among Scribes // Хризограф. М., 2005. Вып. 2. С. 169-199;

Pavlikianov С. The Buildings of the Bulgarian Athonite Monastery of Zographou during the Middle Ages - a Brief Survey of the Philological and Archaeological Evidence // Културните текстове на миналото: Носители, символи и идеи. София, 2005. Кн. 4: Текстовете в архитектура и образи. С. 28-34.

Иллюстрации:

Мон-рь Зограф. Архив ПЭ;

План мон-ря Зограф. Архив ПЭ;

Башня монастырской пристани. 1470-1475 гг. Архив ПЭ;

Иконостас кафоликона. XVIII в. Архив ПЭ;

Братские корпуса в вост. части мон-ря. Сер. XVIII в. Архив ПЭ;

Послание патриарха Феодосия братии Зографского мон-ря. Евангелие Толковое Феофилакта Болгарского. 1348 г. (ГИМ. Барс. № 115. Л. 8)

Фануильская икона вмч. Георгия Победоносца. XIV в. (Кафоликон мон-ря Зограф). Архив ПЭ.

Автор статьи: Л. К. Масиель Санчес.

© Православная Энциклопедия