ЗОГРАФ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЗОГРАФ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский нумизмат и антиковед.
Окончил факультет классической филологии Московского университета в 1912 году. В 1912-1922 годах работал в ГМИИ стажёром, затем заведующим Нумизматическим отделом, где составил полный каталог нумизматической коллекции. С 1922 года в Эрмитаже (с 1935 года заведующий Отделом нумизматики), где к 1925 году с Е. М. Придиком подготовил постоянную нумизматическую экспозицию.
Работал также в Государственной академии истории материальной культуры (смотрите Археологии институт) в 1921-1930 и 1936-1942 годах, в Государственном институте истории искусств в Москве в 1923-1928 годах, преподавал древние языки в гимназии Казицына (1913-1918 годы), гимназии при Лазаревском институте восточных языков (1914-1918 годы), ЛГУ (1925-1927 и 1936-1939 годы), Ленинградском институте философии, лингвистики и истории (1933-1936 годы).
Подготовил переводы ряда произведений Цицерона, Плиния Старшего (не опубликованы). Читал курсы по истории искусств и нумизматике в Иваново-Вознесенском институте народного образования (1920-1921 годы), ЛГУ, Эрмитаже, Институте истории материальной культуры. Принимал участие в раскопках Ольвии и Керчи. В 1926-1939 годах изучил все основные коллекции античных монет в СССР.
Один из крупнейших в мире специалистов по античной нумизматике, что отмечено в 1939 году присуждением ему степени доктора исторических наук без защиты диссертации. Важнейшая заслуга Зографа - базовая классификация и датировка античных монет Северного Причерноморья. Основные труды изданы посмертно. Среди учеников - Л. Н. Белова, В. М. Брабич. Его сын - Г. А. Зограф.