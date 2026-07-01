ЗОГРАФ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ЗОГРАФ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский ну­миз­мат и ан­ти­ко­вед.

Окон­чил факультет клас­сической фи­ло­ло­гии Московского университета в 1912 году. В 1912-1922 годах ра­бо­тал в ГМИИ ста­жё­ром, за­тем заведующим Ну­миз­ма­тическим от­де­лом, где со­ста­вил пол­ный ка­та­лог ну­миз­ма­тической кол­лек­ции. С 1922 года в Эр­ми­та­же (с 1935 года заведующий От­де­лом ну­миз­ма­ти­ки), где к 1925 году с Е. М. При­ди­ком под­го­то­вил по­сто­ян­ную ну­миз­ма­тическую экс­по­зи­цию.

Ра­бо­тал так­же в Государственной ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (смотрите Ар­хео­ло­гии ин­сти­тут) в 1921-1930 и 1936-1942 годах, в Государственном институте ис­то­рии ис­кусств в Мо­ск­ве в 1923-1928 годах, пре­по­да­вал древ­ние язы­ки в гим­на­зии Ка­зи­цы­на (1913-1918 годы), гим­на­зии при Ла­за­рев­ском институте восточных язы­ков (1914-1918 годы), ЛГУ (1925-1927 и 1936-1939 годы), Ле­нинградском институте фи­ло­со­фии, лин­гвис­ти­ки и ис­то­рии (1933-1936 годы).

Под­го­то­вил пе­ре­во­ды ря­да про­из­ве­де­ний Ци­це­ро­на, Пли­ния Стар­ше­го (не опубликованы). Чи­тал кур­сы по ис­то­рии ис­кусств и ну­миз­ма­ти­ке в Ива­но­во-Воз­не­сен­ском институте народного об­ра­зо­ва­ния (1920-1921 годы), ЛГУ, Эр­ми­та­же, Институте ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. При­ни­мал уча­стие в рас­коп­ках Оль­вии и Кер­чи. В 1926-1939 годах изу­чил все основные кол­лек­ции ан­тич­ных мо­нет в СССР.

Один из круп­ней­ших в ми­ре спе­циа­листов по ан­тич­ной ну­миз­ма­ти­ке, что от­ме­че­но в 1939 году при­су­ж­де­ни­ем ему сте­пе­ни доктора ис­то­рических на­ук без за­щи­ты дис­сер­та­ции. Важ­ней­шая за­слу­га Зографа - ба­зо­вая клас­си­фи­ка­ция и да­ти­ров­ка ан­тич­ных мо­нет Северного При­чер­но­мо­рья. Основные тру­ды из­да­ны по­смерт­но. Сре­ди уче­ни­ков - Л. Н. Бе­ло­ва, В. М. Бра­бич. Его сын - Г. А. Зо­граф.